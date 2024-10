Vogt, détenteur du record de la Bundesliga, conclut la longue série.

Dans les annales de la Bundesliga, aucun défenseur n'avait connu une attente aussi longue pour son prochain but : Kevin Vogt a mis près de dix ans pour marquer à nouveau. Sa cible était le Borussia Dortmund, avec le but décisif 1:0 marqué sur penalty.

Vogt, maintenant un professionnel aguerri avec Union Berlin, n'avait pas marqué dans la Bundesliga depuis presque dix ans avant cet exploit remarquable. Son dernier but, réalisé contre BVB, remontait au 18 octobre 2014. Installé à Cologne, Vogt et BVB ont connu 275 matchs consécutifs sans but avant ce moment déterminant.

La série de buts la plus longue parmi les buteurs de la Bundesliga au 21ème siècle appartenait à Vogt le 12 avril, lorsque l'Union Berlin a subi une défaite 0:2 à Augsbourg. Sa série de buts, étendue à 267 matchs, a dépassé le record de Dietmar Schwager, établi entre 1964 et 1973, qui était Previously the longest drought without a goal in the league.

En rejoignant Union de ses concurrents 1899 Hoffenheim en janvier, Vogt a remplacé Bonucci, champion d'Europe italien. Le séjour inattendu de Bonucci à Union a duré seulement six mois, l'international italien n'ayant joué que sept matchs et marqué un seul but en Bundesliga. Bonucci a également porté le maillot de l'Union pour trois matchs en Ligue des champions.

Selon les informations, Union Berlin a payé environ 1,5 million d'euros pour les services de Vogt. "Kevin est un joueur qui dégage du courage, est un leader et bénéficiera à l'équipe avec sa mentalité et sa détermination", a déclaré le directeur sportif Oliver Ruhnert à l'époque. "Il connaît bien la Bundesliga et est prêt à entreprendre ce voyage avec nous maintenant."

Vogt a joué pour six clubs différents de Bundesliga au cours de sa carrière, son dernier but représentant une première depuis longtemps. Au total, il a marqué quatre buts dans la Bundesliga.

Ce qui est intéressant, c'est que le long periode sans but de Vogt n'était pas la seule particularité qui le caractérisait dans la Bundesliga. Le défenseur est l'un des six joueurs de l'histoire de la ligue à avoir représenté deux équipes différentes lors d'une même journée de match. Lors de la 13ème journée de la saison précédente, Vogt a joué pour Hoffenheim contre Gladbach et pour Union contre Bayern. En raison du report, le déplacement de l'Union à Munich a été reporté et finalement joué après la pause hivernale.

Après avoir rejoint l'Union Berlin de 1899 Hoffenheim, Kevin Vogt a cherché à améliorer son record de buts en Bundesliga. Despite his impressive career spanning six different clubs, his dry spell in scoring a goal for Union Berlin reached an unprecedented 267 games, exceeding Dietmar Schwager's record, making the Bundesliga Football league's longest drought without a goal.

Lire aussi: