Vivre un changement de génération est comme avoir un grand-père qui s'occupe des bœufs: je me sens âgé de 50 ans.

Malgré leur maturité et n'ayant plus besoin de sa guidance, Uwe Ochsenknecht déclare que sa résidence est constamment accessible. En tant que grand-père, il ressent un certain processus de vieillissement.