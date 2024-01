Vivre plus longtemps grâce à ces plats provenant des "zones bleues" de l'Amérique

C'est sur l'île italienne de Sardaigne qu'a été étudié l'un des premiers groupes de centenaires. Peu après, des personnes de même longévité ont été découvertes à Ikaria, en Grèce, à Okinawa, au Japon, à Nicoya, au Costa Rica, et à Loma Linda, en Californie.

9 traits communs aux zones bleues

Les habitants des zones bleues pratiquent la marche, le jardinage et le vélo dans leur vie quotidienne. Elles sont proches de leurs amis et de leur famille, ont un but dans la vie, gèrent bien le stress et sont souvent membres d'un groupe social ou religieux. Ils ont une alimentation à base de plantes et s'arrêtent de manger avant d'être rassasiés.

Dan Buettner, qui a été le premier à faire connaître les zones bleues au grand public grâce à ses articles du National Geographic , puis à ses livres, n'aime pas qualifier le mode d'alimentation des zones bleues de "régime". Selon lui, il s'agit plutôt d'un mode de vie sain, que tout le monde peut adopter, quel que soit l'endroit où l'on vit et où l'on mange - même dans des cultures où la nourriture est fortement transformée et obsédée par les aliments, comme aux États-Unis.

"Le modèle alimentaire de la zone bleue se compose à 98 % d'aliments d'origine végétale - à base d'aliments complets et riches en glucides. Mais uniquement des glucides complexes, pas des glucides simples comme les snacks salés, les barres chocolatées et les sodas", a expliqué M. Buettner à CNN. Vous dites "glucides" et les gens sont horrifiés, mais les aliments les plus sains de notre système alimentaire sont les glucides complexes.

Les glucides complexes, tels que les haricots, les pois, les légumes et les céréales complètes, apportent des vitamines, des minéraux et des fibres qui peuvent manquer dans les aliments transformés et raffinés. En outre, ils sont digérés plus lentement et les fibres vous aident à vous sentir rassasié plus longtemps, selon l'American Heart Association.

Quelles sont les zones bleues aux États-Unis ?

Avec l'aide de chercheurs, M. Buettner a passé des dizaines d'heures à chercher une lueur de bleu dans les aliments traditionnels importés aux États-Unis. Il l'a trouvée, mais pas dans sa propre lignée.

"Il s'avère que mes ancêtres européens n'ont pas importé de régime alimentaire axé sur la longévité", a déclaré M. Buettner. Ce sont plutôt les Africains, les Asiatiques, les Latino-Américains et les Amérindiens qui ont adopté un régime presque identique à celui de la zone bleue.

M. Buettner a transformé ses conclusions en un livre de cuisine intitulé "The Blue Zones American Kitchen : 100 Recipes to Live to 100" (La cuisine américaine des zones bleues :100 recettes pour vivre jusqu'à 100 ans).

"J'ai essayé d'être très précis, en examinant les données, pour trouver exactement ce que les gens des zones bleues mangeaient", a déclaré M. Buettner. "Les cinq piliers de tout régime de longévité, y compris la zone bleue, sont les céréales complètes, les légumes de saison, les tubercules, les noix et les haricots. En fait, je soutiens que la pierre angulaire d'un régime de longévité est le haricot".

L'alimentation de la zone bleue est similaire à celle du style méditerranéen, qui remporte chaque année des médailles d'or en tant que meilleur régime alimentaire global pour la santé. Mais il existe également des différences entre le mode d'alimentation des zones bleues et celui de la Méditerranée, a déclaré M. Buettner.

"Les habitants des zones bleues ne consomment pas autant de poisson que le prescrit le régime méditerranéen, seulement trois fois par semaine et à raison d'un kilo par semaine", a-t-il déclaré. "La viande n'est consommée que cinq fois par mois. Il n'y a pas de lait de vache dans les zones bleues".

À la place, les gens mangent des fromages de chèvre et de brebis tels que la feta et le pecorino.

Que trouve-t-on dans la zone bleue ?

L'une des recettes les plus frappantes du livre est à base de patates douces violettes, que Mme Buettner considère comme un aliment de base essentiel à la longévité des habitants de la zone bleue d'Okinawa.

"Jusqu'en 1975, les habitants d'Okinawa se nourrissaient de patates douces violettes", explique-t-il. "Je dirais que c'est la population qui a vécu le plus longtemps dans l'histoire de l'humanité.

Les recettes de la zone bleue se retrouvent également dans la cuisine Gullah Geechee, une méthode de cuisson développée par les descendants des Africains réduits en esclavage qui se sont installés dans les Sea Islands de Géorgie, de Floride, de Caroline du Nord et de Caroline du Sud. Les ragoûts et les soupes peuvent être épaissis avec des graines de benne, une version ancestrale des graines de sésame apportées par les navires d'esclaves.

Aucune recette du livre de cuisine ne contient de viande, y compris une "poitrine" à base de seitan, un substitut de viande d'origine végétale qui imite la saveur et la texture du poulet. Le seitan et toutes les autres recettes ont été testés par Roger, le père de Buettner, amateur de viande et de pommes de terre, qui a voyagé avec lui à travers le pays.

En plus d'inclure des recettes à base d'ingrédients peu connus, Buettner a agrémenté son livre de récits de chefs qui font et promeuvent la cuisine ancestrale.

Le chef sénégalais Serigne Mbaye, qui ajoute une touche créole aux plats de son pays d'origine dans son restaurant de la Nouvelle-Orléans, a raconté à M. Buettner comment les marchands d'esclaves ont forcé ses ancêtres à manger des pois aux yeux noirs et de l'huile de palme.

Pourquoi ? Les esclaves devaient peser au moins 125 livres avant d'être expédiés vers les Amériques. Si les esclaves ne mangeaient pas et ne prenaient pas de poids, ils étaient abattus. En leur honneur, M. Mbaye a créé une version plus savoureuse de ce "dernier repas", en y ajoutant des légumes frais et des épices.

Pour ceux qui penseraient que ces 100 recettes sont trop difficiles à réaliser dans le monde rapide d'aujourd'hui, Mme Buettner souligne que nombre d'entre elles peuvent être préparées en 20 minutes ou dans n'importe quel autocuiseur programmable.

"La plupart des plats préparés en une seule fois que je propose dans ce livre se congèlent également très bien", ajoute-t-il. "Et lorsque vous voulez un autre repas rapide, vous le sortez et le mettez au micro-ondes, et vous avez un repas plein de glucides complexes, de micronutriments et d'une grande variété de fibres.

"Et cela vous coûtera moins de 2 dollars la portion, vous fera vous sentir mieux et, selon mon père, aura bien meilleur goût qu'un petit hamburger", a ajouté M. Buettner. "Qu'y a-t-il à perdre ?

Source: edition.cnn.com