- Visite de la vallée principale avec le ministre de l'Environnement Lemke

Traditionnellement, avec les personnalités politiques, les agriculteurs alpins lancent leur principale tournée alpine le mercredi matin (9h30) à Oberammergau en Bavière. Une fois de plus, des invités de Berlin se joindront à eux : la Ministre fédérale de l'Environnement Steffi Lemke (Les Verts) participera à la tournée dans la région de Laber. L'an dernier, la Ministre de l'Agriculture Cem Özdemir (Les Verts) a enfilé ses chaussures de randonnée.

De plus, le Ministre européen Eric Beißwenger, la Ministre de l'Agriculture Michaela Kaniber, la Présidente du Parlement régional Ilse Aigner (tous de la CSU), et le Ministre de l'Économie Hubert Aiwanger (Alternative libre) se joindront. Des membres du Parlement régional et des représentants de la politique locale sont également attendus, notamment l'administrateur du district de Garmisch-Partenkirchen Anton Speer (Alternative libre). Plusieurs centaines de participants rejoignent habituellement la randonnée de plusieurs heures, invités par l'Association bavaroise d'agriculture alpine.

Le loup comme thème récurrent

Comme les années précédentes, le loup devrait être un thème récurrent - malgré l'absence de signalements en Bavière pour le moment. Après que la Cour administrative bavaroise ait annulé la réglementation sur le loup de l'État libre, qui visait à simplifier l'élimination des animaux, les agriculteurs alpins sont à nouveau alarmés. Ils réclament une réduction du statut protégé du loup en Europe.

Le bien-être animal en stabulation sera probablement à nouveau un sujet. Il s'agit de la fameuse stabulation combinée, où les animaux passent l'hiver à l'étable et l'été au pâturage. Cela concerne particulièrement les agriculteurs alpins. Les agriculteurs appellent à une certaine indulgence dans les exigences prévues. Ils argumentent que l'installation d'une coursière d'hiver, comme l'exige la réglementation prévue de Berlin, est coûteuse et souvent impossible en raison du manque d'espace aux étables dans les villages.

Il y a environ 1 500 alpages et prés alpins en Bavière. Chaque année, environ 55 000 bovins, moutons, chèvres et chevaux y passent l'été.

