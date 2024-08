- "Vision zéro": la Saxe veut réduire les accidents de la route

Saxe vise à améliorer la sécurité routière dans l'État libre avec un nouveau programme. Le "Zéro accident" reste l'objectif ultime pour le ministre des Transports Martin Dulig (SPD). L'objectif est de réduire le nombre de morts et de blessés graves sur les routes et d'atteindre finalement zéro mortalité routière, a-t-il déclaré après la réunion du cabinet où le concept a été adopté. Il remplace un programme de 1993. Dulig a déclaré qu'il était temps de changer. Il y a maintenant de nouveaux moyens de transport comme les trottinettes électriques, et la concurrence pour l'espace routier augmente.

Dulig : le comportement humain est crucial

"Le comportement des gens joue un rôle crucial", a souligné le ministre. Il y a une radicalisation croissante dans de nombreux domaines de la société, qui se reflète également dans la circulation. En matière de sécurité routière, il est particulièrement important de protéger les usagers vulnérables de la route tels que les enfants et les personnes âgées. Dulig a appelé les municipalités à avoir plus de flexibilité pour désigner des zones à 30 km/h. Il ne s'agit pas de baisser la vitesse limite à 30 km/h en ville, mais plutôt dans les zones autour des hôpitaux, des écoles ou des maisons de retraite. La sécurité doit être équilibrée avec le "principe d'un trafic fluide".

Dulig s'est inquiété du fait que le nombre d'accidents de la route pourrait également augmenter cette année. En 2023, 188 personnes sont mortes et 3 411 ont été gravement blessées dans des accidents de la route dans l'État libre. Il y a eu également 12 790 blessures légères. Plus d'un tiers (35 pour cent) des morts ultérieures étaient des piétons ou des cyclistes. Au premier semestre 2024, il y a eu 74 morts sur la route, 1 723 blessures graves, 6 388 blessures légères et 6 952 accidents avec blessures personnelles.

Le ministre appelle à plus de respect mutuel sur les routes

Dulig a déclaré que le programme de sécurité vise à "plus de respect mutuel plutôt qu'à la confrontation". Le concept couvre six domaines clés. La sécurité routière est définie comme une tâche sociétale. Une attention particulière est accordée aux piétons et aux trottoirs sécurisés. La Saxe s'engage à créer une infrastructure de circulation sûre et sans obstacle, il a été indiqué. Les municipalités sont encouragées à créer des trottoirs larges et des passages pour piétons sécurisés. Les enfants et les jeunes sont au centre. Chaque cinquième accident de piéton implique ce groupe d'âge. Le programme vise également à promouvoir la cycling

