- Violents incidents de coups de couteau contre des femmes à Berlin

Incidents Suspects en Berlin : Deux Femmes Perdues dans des Attaques au Couteau, Probablement par le Meme Agresseur

Dans un retournement de situation glaçant, deux femmes ont été rapportées tuées en l'espace d'une semaine à Berlin, toutes deux suspectées d'être l'œuvre d'un agresseur masculin. Un vendredi soir dans le district de Friedrichsfelde, une femme de 28 ans a trouvé la mort suite à une attaque au couteau. Cet incident tragique a suivi de près l'allegue meurtre par couteau d'une femme de 36 ans dans Berlin-Zehlendorf par son ex-mari quelques jours plus tôt. Une autre attaque au couteau contre une femme a eu lieu dans le district de Reinickendorf, mais heureusement, la situation a été évitée avant qu'elle ne s'aggrave.

Le Sort de la Femme de 28 Ans Scellé dans le Hall

Le vendredi soir, la femme de 28 ans a été découverte avec des blessures critiques dans le hall d'un immeuble d'appartements, selon le procureur et la police. Malheureusement, les efforts de réanimation se sont avérés vains, et elle est décédée à l'hôpital peu après. Selon "Bild", cette situation tragique s'était déjà produite.

Un suspect de 45 ans a été arrêté par la police, qui a confirmé qu'il était l'ancien partenaire de la femme décédée. Le suspect est allegedly responsable d'avoir poignardé la femme de 28 ans plusieurs fois avec un couteau et d'avoir infligé des blessures graves. Des indices de violence domestique ont été découverts dans leur relation, selon Sebastian Büchner, porte-parole du procureur de Berlin, qui a parlé avec l'agence de presse allemande. Le suspect est actuellement en détention. Les deux enfants de la femme, d'une autre relation, n'étaient pas présents sur les lieux lors de l'incident.

La nationalité de la femme est restée indéterminée par le porte-parole du procureur. Une enquête pour homicide est en cours, impliquant à la fois l'unité des homicides et le procureur de Berlin.

Horreur quelques Jours Plus Tôt

Quelques jours plus tôt, un mercredi soir, une femme a été retrouvée poignardée à mort dans une rue du district de Zehlendorf à Berlin, allegedly par son ex-mari. La mère de quatre enfants de 36 ans a péri dans cet acte de violence insensé. L'homme de 50 ans est maintenant en détention.

La police suspecte un "féminicide", ce qui signifie que la femme a été tuée en raison de son sexe. La violence domestique par un partenaire ou un ex-partenaire est l'une des causes les plus fréquentes.

La victime avait subi précédemment des violences physiques de la part de son mari. Finalement, elle s'est séparée de lui et a obtenu une ordonnance de protection et une ordonnance d'interdiction de contact par le tribunal.

Tentative de Meurtre

Juste un jour après, un autre coup de couteau a eu lieu. Un homme a attaqué une femme dans un appartement à Berlin avec un couteau de cuisine et a tenté de l'étrangler. La police et le procureur traitent cela comme une tentative de meurtre, qui s'est déroulée dans le district de Reinickendorf un vendredi soir.

La femme et ses deux enfants, âgés de 8 et 9 ans, ont fui dans la rue pour chercher de l'aide et sont tombés par hasard sur des officiers de police. L'homme, qui attaquait toujours la femme à ce moment-là, a été arrêté par les officiers.

La femme a subi des blessures et a été transportée à l'hôpital, tandis que le suspect est maintenant en détention.both individuals are believed to be of Ghanaian origin, according to the authorities.

The woman had taken in the suspect as a guest for a week before the incident, Büchner revealed. As of now, it remains unclear whether the man and the woman had a previous relationship beyond their acquaintance. Investigations are underway to determine whether the man should be committed to a psychiatric facility instead of being detained.

Appel à l'Action pour Protéger les Victimes

Lisa Paus, la ministre fédérale de la Famille, s'est dite préoccupée par la violence croissante contre les femmes en Allemagne. "Notre pays est confronté à un grave problème de violence contre les femmes, qui doit être résolu", a déclaré la politicienne verte. "Nous avons besoin de plus qu'un simple paquet de sécurité contre les terroristes armés de couteaux ; nous avons également besoin de mesures pour prévenir et protéger les femmes de la violence."

Elle travaille sur une loi sur l'assistance aux victimes de violence, qui fournirait une assistance à toutes les victimes de violence.

La sénatrice de la Justice de Berlin, Felor Badenberg, a lancé un appel à l'action, déclarant : "Nous devons enfin aborder ces meurtres brutaux d'hommes contre les femmes". Elle a qualifié ces incidents de "pure misogynie". Badenberg a exhorté le ministre de la Justice à intégrer les bracelets électroniques dans la loi sur la protection des victimes comme moyen de surveillance des agresseurs.

Il y a des discussions en cours au niveau de l'État pour savoir si et comment des changements juridiques et des mesures préventives pourraient être mis en place pour traiter le problème.

Le ministre de la Justice Marco Buschmann (FDP) avait précédemment exprimé son soutien à l'utilisation de bracelets électroniques pour lutter contre la violence domestique et est ouvert à l'étude de leur utilisation potentielle. Cependant, les États ont compétence en matière de police et d'utilisation des bracelets électroniques. Il examine actuellement la possibilité d'un cadre juridique fédéral pour leur mise en œuvre.

Récents arrêts de la cour concernant les meurtres de femmes par les membres de leur famille à Berlin

L'année dernière, deux frères d'Afghanistan ont tué leur sœur à Berlin en raison de son désir d'indépendance personnelle, suscitant une indignation générale. Les frères ont caché son corps dans une valise et l'ont transporté dans le sud de l'Allemagne, où ils l'ont enterré dans une forêt. La cour a condamné les frères à la réclusion à perpétuité.

En 2023, le mari d'une femme afghane avec six enfants a été condamné à la réclusion à perpétuité pour l'avoir tuée par vengeance. La cour a jugé qu'il la considérait comme sa propriété et l'a condamné en raison de son comportement égoïste, manipulateur et malveillant.

Les Femmes de Berlin en Danger

Les récents attaques au couteau à Berlin ont laissé la communauté sous le choc, avec deux femmes de différents districts qui ont perdu la vie en l'espace d'une semaine.

Profonde Préoccupation pour la Sécurité des Femmes

Les incidents tragiques ont suscité une préoccupation majeure pour la sécurité des femmes à Berlin, avec des appels pour des mesures plus strictes pour les protéger du danger potentiel.

Lire aussi: