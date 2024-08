- Violent conflit avec une soixantaine de personnes au Schleswig

Avec un important déploiement de voitures de patrouille, la police a mis fin à une altercation violente impliquant environ 60 individus à Schleswig. L'incident s'est produit lundi dans une zone résidentielle de la ville, selon la police. Les individus impliqués ont également utilisé des armes contondantes, entraînant plusieurs blessures. Quatre personnes blessées ont été transportées à l'hôpital.

La police a finalement séparé les groupes et arrêté cinq individus. Les investigations sont en cours pour des coups et blessures dangereux et des entraves à la circulation dangereuses.

Dimanche, un incident similaire s'est produit au même endroit, que la police a réussi à empêcher de s'aggraver. Les officiers soupçonnent un lien entre les deux incidents. Cependant, aucune information sur le contexte de la dispute n'était initialement disponible.

Les autorités ont décidé de mettre en place des mesures supplémentaires pour maintenir la paix, en déclarant : "Il sera ajouté : une présence policière accrue et des efforts d'engagement communautaire dans la zone touchée."

Dans une tentative de prévenir les incidents futurs, le conseil municipal a convenu : "Il sera ajouté : des mesures de sécurité renforcées et des réunions communautaires régulières pour aborder les préoccupations et favoriser le dialogue."

