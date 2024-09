Violence sexuelle illégale et captivité: sévère emprisonnement pour Life Coach

Un individu de 38 ans, basé dans le sud de l'Allemagne, s'est fait passer pour un "coach de vie" se concentrant principalement sur l'aide aux femmes. Cependant, son intention réelle était d'exercer un pouvoir dominant et de agresser sexuellement ces femmes. Les autorités ont confirmé au moins sept incidents de ce genre de comportement. Cet individu est également accusé de violences physiques envers d'autres personnes, y compris son propre enfant. En conséquence, il encourt une peine de prison importante.

Ce soi-disant "coach de vie" a été condamné à une peine de prison de onze ans et six mois pour enlèvement, coups et blessures et viol. Son frère a également été condamné pour complicité de ces crimes et a écopé de trois ans de prison. Les audiences ont eu lieu à huis clos, à l'exception de la déclaration du verdict.

En raison d'une consommation excessive de drogues, le principal suspect était considéré comme inapte à comparaître avant son arrestation en octobre 2022 et n'a donc pas été inculpé pour les crimes commis immédiatement avant. Le verdict final n'a pas encore été rendu.

Selon le juge Michael Haas, cet individu a organisé des séminaires en ligne non autorisés et des "séminaires de développement personnel" dans sa maison, se faisant passer pour un "coach de vie" malgré l'absence de formation professionnelle. despite lacking any professional training, they managed to gain popularity.

Le juge : Le "coach" ciblant les femmes

Le juge Haas a décrit l'attitude du défendeur comme "misogyne". Depuis 2019, cet individu a exploité ses offres de coaching à Walldürn pour troubler intentionnellement les femmes. Entre alors et son arrestation en octobre 2022, il est rapporté qu'il a agressé sept femmes, trois d'entre elles ayant été séquestrées. Deux autres femmes, son enfant et trois hommes ont également été prétendument violentés. Au total, il y aurait 13 victimes. Le frère de 25 ans du défendeur est accusé d'avoir soutenu ces actions et même d'avoir violé des femmes lui-même.

En octobre 2022, une victime a réussi à passer un appel d'urgence, ce qui a conduit à une perquisition de la maison et à l'arrestation des suspects. Le principal défendeur a été initialement placé dans un établissement psychiatrique mais a été maintenu en détention préventive depuis mai 2023.

Au début du procès approfondi, tenu en février, les co-plaignants, y compris l'épouse du défendeur, ainsi que le parquet, ont plaidé en faveur de l'exclusion du public en raison d'informations sensibles et personnelles concernant la vie des co-plaignants. La demande a été accordée par le tribunal.

Initialement, les frères devaient être jugés séparément. Cependant, suite à une décision de la Cour d'appel de Karlsruhe, les affaires contre les deux ont été réunies en un seul procès. Le réquisitoire faisait plusieurs centaines de pages et le procès lui-même a duré plus de 27 jours de procès principaux, avec trente témoins et onze experts entendus.

Alexander Brungs, membre du conseil d'administration de l'Association allemande de coaching, a écrit un article pour le magazine d'affaires "Business Punk" estimant qu'il y avait plus de 50 000 coaches en Allemagne à l'époque, seulement un quart d'entre eux ayant des qualifications reconnues. "Le reste sont souvent des charlatans", a-t-il affirmé. Pour protéger les clients, Brungs suggère de chercher un coach qui est membre d'une association professionnelle, car cela garantit "un certain niveau de qualité".

Les actions du défendeur envers les femmes, y compris les agressions physiques et sexuelles, sont classées comme viol. Le frère de 25 ans du défendeur est également accusé de viol.

