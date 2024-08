- Violence non provoquée à Majorque: implication potentielle d'officiers d'Essen?

Fonctionnaires allemands accusés d'avoir brutalement agressé un chauffeur de taxi à Majorque

Des officiers d'Essen sont suspectés d'avoir attaqué sans pitié un chauffeur de taxi à Majorque. Quatre individus d'origine allemande ont été arrêtés peu après l'incident, qui s'est produit aux premières heures du mardi, selon la police de l'île touristique espagnole. Le quartier général de la police d'Essen enquête actuellement pour savoir si les suspects en vacances sont bien des fonctionnaires allemands. "Nous sommes au courant de la situation", a déclaré un porte-parole de l'agence de presse allemande. "Il y a une suspicion, ce n'est pas impossible."

Selon des sources proches de l'agence de presse allemande, au moins deux des suspects sont des officiers de police présumés d'Essen (Rhénanie-du-Nord-Westphalie) qui se trouvaient sur l'île pour des raisons personnelles. Le journal local "Rheinische Post" avait rapporté cela auparavant. L'agression contre le Mallorquin de 71 ans était due à un téléphone portable égaré, que le chauffeur de taxi n'avait pas, comme l'a confirmé plus tard la police espagnole. Les quatre suspects ont depuis quitté leur pays natal.

Le chauffeur de taxi José María P. a raconté à "Mallorca Zeitung" qu'il pensait qu'ils allaient le tuer. Les agresseurs ont affirmé être des fonctionnaires allemands et lui ont même montré leurs cartes, a raconté le septuagénaire qui reçoit actuellement des soins médicaux à Palma pour une fracture du bras, deux fractures côtes, des yeux au beurre noir, diverses blessures et de nombreux bleus. L'arrivée de la police réelle lui a sauvé la vie.

L'incident a également été rapporté par "Mallorca Magazin" et d'autres médias locaux, ainsi que par la télévision d'État espagnole RTVE. La police de Majorque a lancé une enquête qui pourrait avoir des conséquences graves pour les Allemands. Le fils de la victime a rapporté à la télévision espagnole que son père pourrait perdre un œil. La loi espagnole prévoit des peines de prison allant de trois à six ans pour coups et blessures graves.

Tout a commencé à Ballermann

Selon la victime, trois des quatre suspects sont montés dans son taxi dans la rue Schinkenstraße, la rue principale de la fête à Ballermann, en route pour leur hôtel au centre de l'île. "Deux d'entre eux étaient très ivres." Les trois autres du groupe total de sept passagers ont pris le taxi d'un collègue.

À l'arrivée à destination, une vive dispute a éclaté, selon la police et la victime. L'un des Allemands a affirmé avoir perdu son téléphone et a accusé le chauffeur de taxi de l'avoir volé. Au début, tout était paisible, a dit le chauffeur de taxi. "Ils ont partagé la facture et ont laissé un pourboire généreux. Je les ai même aidés à sortir les deux passagers ivres." Mais des ennuis ont surgi lorsque l'un des passagers a réalisé que son téléphone avait disparu.

"Trois autres individus sont sortis de l'hôtel", a expliqué José María depuis son lit d'hôpital aux reporters. "Nous avons retourné le taxi et cherché le téléphone. Rien n'a été trouvé, mais je me suis fait brutalement battre."

Lors de l'arrivée de la police à un hôtel de campagne à Petra, à environ 40 kilomètres à l'est de Palma, l'un des Allemands aurait proposé de l'argent au chauffeur de taxi et à la police pour abandonner les charges, selon les rapports des médias. Cette tentative de corruption a conduit à l'arrestation initiale de l'un des Allemands, suivie de ses compagnons.

"Il ne veut plus les voir allongés sur la plage"

"Dans quelle mesure de tels incidents, en particulier à la lumière des protestations grandissantes contre le tourisme de masse, affectent la perception des Allemands et des touristes étrangers en général, pas seulement à Majorque, mais dans toute l'Espagne, est évidence dans le sentiment partagé par un chauffeur de taxi : 'Depuis 40 ans, je conduis des Allemands à Majorque. Je n'ai jamais eu de problème avec eux. Pas même pendant les quarts de nuit à Playa de Palma', a-t-il déclaré à 'Mallorca Zeitung'. 'Les gens me demandaient souvent ce que je pensais des Allemands. Je les ai toujours loués. Maintenant, je ne veux même plus les voir allongés sur la plage.'"

Le quartier général de la police allemande d'Essen cherche des informations pour déterminer si l'un des individus arrêtés est réellement un officier de police, car deux des suspects sont apparemment d'Essen. La Commission, qui aide les États membres, pourrait jouer un rôle dans cette enquête, compte tenu des allégations graves contre les officiers suspectés.

