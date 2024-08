- Violence domestique: 35 millions d'euros pour les victimes

Personnes concernées par les violences dans les familles d'accueil, en famille d'accueil et adoptives sont destinées à recevoir un total de 35 millions d'euros en paiements de reconnaissance, selon la proposition d'une commission d'experts à Munich. La commission a élaboré un concept et une procédure pour verser ces paiements de reconnaissance aux personnes concernées - les propositions seront présentées au comité du conseil municipal la semaine prochaine, a annoncé la ville de Munich.

Les paiements sont destinés à aider ceux qui ont été placés dans des familles d'accueil, en famille d'accueil ou adoptives par le service de protection de l'enfance de la ville et qui souffrent encore des violences qu'ils ont subies là-bas.

Signaux pour la prise de conscience publique

"En versant des paiements de reconnaissance aux personnes concernées par les violences et les abus de leur enfance, nous souhaitons non seulement leur apporter un soulagement financier dans leur vie, mais aussi nous assurer que ces destins sont perçus et reconnus dans le public", a déclaré la troisième maire de Munich, Verena Dietl (SPD).

Cependant, pour un traitement équitable et indépendant des crimes et des erreurs du passé, cela doit être rendu obligatoire par une autorité supérieure. "La ville de Munich a déjà montré beaucoup d'engagement et de dévouement dans ce domaine et envoie un signal clair avec les paiements de reconnaissance en tant que paiements volontaires", a déclaré Dietl.

La commission développe des critères

En automne 2021, le conseil municipal a mis en place la commission pour enquêter sur les incidents dans les familles d'accueil, en famille d'accueil et adoptives. La commission d'experts a déjà reçu des fonds du budget de la ville pour une aide immédiate aux personnes concernées s'élevant à 4,3 millions d'euros.

Depuis décembre 2023, la commission travaille avec des experts en trauma et en psychothérapie, en protection des victimes et en médecine légale pour préciser les critères selon lesquels les paiements de reconnaissance seront distribués. Elle propose maintenant un budget de 35 millions d'euros pour les paiements de reconnaissance, qui seront soumis à une revue par un comité indépendant et seront présentés au conseil municipal sous forme anonymisée.

