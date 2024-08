- Vingt créatures se sont libérées de leur habitat captif dans le sanctuaire.

Dans la région du Neckar-Odenwald, environ 20 créatures sauvages se sont échappées suite à des actes de vandalisme non identifiés dans leur sanctuaire animalier. Selon la police, de nombreuses entrées ont été arrachées et éparpillées pendant la nuit. Plus de 20 animaux ont quitté leur sanctuaire à Billigheim, y compris des cerfs, des vaches et leurs petits, selon un porte-parole de la police. Aucun de ces animaux n'était revenu à l'après-midi. Un seul cerf est resté dans l'enclos détruit - confiné car ses bois étaient trop larges pour l'entrée.

Les autorités estiment les dommages à au moins 20 000 euros. Des incidents similaires ont eu lieu Previously, ont déclaré les officiers. Une fois auparavant, il y a eu un incident impliquant la faune en liberté. La police recherche maintenant des témoins.

Les autorités enquêtent sur l'acte de vandalisme au sanctuaire animalier de Billigheim. La destruction du sanctuaire et la fuite des animaux peuvent être classées comme un crime important.

