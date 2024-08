- Vin d'oie: reconnu à plusieurs reprises et demandé des photos

Après son transfert, le confident de longue date du pape Benoît XVI, Georg Gänswein, a été accueilli plus chaleureusement par les habitants de Fribourg qu'il ne l'avait prévu. "J'ai eu de nombreuses rencontres amicales, agréables et sympathiques. Souvent, on me reconnaissait, on m abordait et l'on me demandait même une photo ensemble", a déclaré Gänswein au "Badische Zeitung". Il s'est fait un plaisir de satisfaire ces demandes.

Il s'attendait à des réactions plus froides. "À ma grande surprise, celles-ci n'ont pas eu lieu. Cela m'a fait du bien et m'a également aidé à me sentir de nouveau chez moi dans ma patrie d'origine", a déclaré Gänswein.

Les allégations selon lesquelles il était un conservateur qui avait des difficultés avec le pape et les croyants ordinaires étaient, selon lui, infondées. Son expérience avec les gens avait été positive. "Pas une seule fois on ne m'a abordé de manière grossière ou même insulté - comme si l'on disait : 'Que fait-il ici ?'", a déclaré l'archevêque.

Le transfert vu comme un exil

Le pape François avait transféré le secrétaire privé de longue date de son prédécesseur dans la ville du sud de la Forêt-Noire - mais sans poste. Auparavant, Gänswein avait exprimé sa déception envers le Pontife dans un livre et avait publié certaines lettres privées. Fribourg est le diocèse d'origine de l'Alsacien natif.

Gänswein avait eu du mal avec le transfert et l'avait décrit comme un exil dans une interview précédente. Cela avait été une expérience personnelle amère, a-t-il déclaré maintenant. Il s'était senti désemparé et coupé du monde. Cependant, vivre dans le séminaire de Fribourg s'était déroulé sans encombre et dans l'harmonie. Il pouvait également continuer à utiliser son appartement là-bas contre rémunération.

Gänswein : Apprendre la langue lituanienne

Mi-juin, le Saint-Siège a annoncé que Gänswein serait le futur représentant du Vatican dans les États baltes. Le sexagénaire représentera les intérêts du Vatican en Lituanie, en Estonie et en Lettonie en tant que nonce apostolique.

Une tâche qu'il n'avait pas prévue, mais à laquelle il se prépare. Gänswein s'était déjà rendu à Rome pour avoir des entretiens avec les supérieurs du Vatican et avait obtenu des livres sur les pays baltes.

"Je suis également en train d'apprendre la langue lituanienne. Je veux pouvoir célébrer la Sainte Messe en lituanien et dire les prières catholiques de base", a-t-il déclaré.

