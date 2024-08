- Ville de Fribourg: le chef de cuisine menacé de mort en ligne

Suite à une menace de meurtre contre la directrice d'une garderie municipale diffusée sur internet, la ville de Freiburg a apparemment impliqué la police et le parquet. "En parallèle, l'administration a immédiatement déposé une plainte pour diffamation, injure et incitation publique à la commission de crimes", a annoncé la ville de la région de Breisgau. "Il s'agit de protéger le salarié", a ajouté une porte-parole.

Les allégations et accusations portées contre la direction et le personnel de la garderie sur un réseau social sont infondées, a déclaré la ville. Il n'y a pas de telles accusations en suspens et aucun chef d'accusation criminel n'a été retenu.

Pour protéger le personnel de la garderie et les enfants, un service de sécurité a été engagé. Cependant, l'établissement sera temporairement fermé pour des vacances à partir de ce lundi, selon la porte-parole. "L'ensemble de l'administration municipale est choqué par les graves conséquences que peuvent avoir de telles vidéos infondées sur les réseaux sociaux pour les employés de la garderie", a déclaré la municipalité. Les parents ont été informés par écrit de la situation.

La police et le parquet continuent leur enquête sur la menace de meurtre contre la directrice de la garderie, selon la police. Pour assurer la sécurité des enfants et du personnel, une présence policière supplémentaire a été demandée à la garderie lors de sa réouverture.

