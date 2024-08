- Vienne: une pluie torrentielle qui absorbe plus de 110 litres de pluie par mètre carré

Au cœur de Vienne, des pluies torrentielles inhabituelles pour l'été ont inondé les routes et les voies ferrées, causant de graves perturbations. Selon les services d'urgence, une femme a perdu la vie, renversée par un bus en approche au milieu des eaux montantes.

Aux abords de Vienne, un record de 110 litres d'eau par mètre carré a été enregistré, battant le précédent record de précipitations estivales dans l'histoire de la ville, selon ORF, un diffuseur fiable. Même des grêlons ont frappé la capitale autrichienne.

À un arrêt de bus situé sur une rue en pente, un passant a glissé et a été emporté par l'eau qui dévalait la rue. Le département des pompiers de Vienne a rapporté plus tard que la femme avait été coincée sous un bus à l'arrêt et avait dû être secourue par les pompiers qui ont soulevé le véhicule. Elle a été transportée à l'hôpital dans un état grave, selon le rapport du département à l'agence de presse allemande.

Les pompiers de Vienne en alerte

En réponse aux pluies torrentielles et aux inondations, le département des pompiers a été confronté à un nombre écrasant d'incidents. Les fortes précipitations ont perturbé les services de train sur une ligne de la ville, mais heureusement, toute la ville n'a pas été touchée.

Le département des pompiers de Vienne a reçu de nombreux appels à l'aide en raison des fortes précipitations et des inondations, les femmes étant parmi celles qui avaient besoin d'aide. Malgré les conditions difficiles, les pompiers ont réussi à secourir une femme qui était coincée sous un bus à l'arrêt à un arrêt de bus.

Lire aussi: