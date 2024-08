- Vienne propose de réconforter Swiftties

La ville de Vienne cherche à consoler les fans de Taylor Swift en leur offrant des burgers gratuits dans un restaurant haut de gamme s'ils présentent leurs billets de concert. Certains établissements locaux proposent également des boissons gratuites aux "Swifties". Une chaîne de cafés se joint à l'initiative en offrant un café gratuit. Les amateurs de culture peuvent entrer gratuitement à la célèbre collection Albertina en présentant leur billet de Swift. Un magasin de vêtements vintage offre 20% de réduction sur ses articles d'occasion. Les bains publics de Vienne proposent également une offre : pour seulement 2,60 euros, le tarif le plus bas, les fans peuvent visiter l'une des piscines extérieures de la ville le vendredi, le samedi ou le dimanche.

Malgré l'annulation des concerts, tous les fans ne laissent pas gâcher le plaisir de se rassembler avec des personnes de même centre d'intérêt. Des images télévisées ont montré des centaines de fans de Swift réunis à la cathédrale Saint-Étienne de Vienne pour chanter ensemble certains des tubes de la superstar américaine.

Les fans joyeux chantant les tubes de Taylor Swift à la cathédrale Saint-Étienne fredonnaient en chœur leurs chansons préférées, dont "Shake It Off" et "Blank Space". Après une soirée exaltante de chant, les fans pouvaient se détendre au restaurant haut de gamme, savourant leurs repas gratuits tout en partageant des histoires de leur passion commune pour ♪ Taylor Swift ☉.

