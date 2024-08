- Vidéo olympique avec une petite surprise

Le prince William (42 ans) et la princesse Kate (42 ans) ont envoyé un message aux participants britanniques aux Jeux olympiques de Paris lors de la cérémonie de clôture. "Bravo, équipe britannique, quel incroyable parcours ! Chaque athlète a montré une immense dévotion, du cœur et de la passion. Vous nous avez tous rendus si fiers ! Profitons de chaque triomphe et regardons vers les Jeux paralympiques plus tard dans l'été," peut-on lire sur leur compte Instagram.

Dans la vidéo, William et Kate apparaissent - elle en tenue décontractée, lui en maillot d'équipe - aux côtés d'une rangée de visages familiers, dont le rappeur américain Snoop Dogg (52 ans) et la légende du football anglais David Beckham (49 ans).

Kate dit dans la vidéo : "De la part de tous ceux qui regardent chez eux, félicitations à l'équipe britannique." Le prince de Galles, portant un haut officiel bleu de l'équipe GB, ajoute : "Félicitations à l'équipe GB, vous êtes une source d'inspiration pour nous tous."

Réactions des Fans

Les fans sont ravis de l'apparition de la princesse Kate pendant sa pause, alors qu'elle continue de suivre une chimiothérapie préventive. "Magnifique", s'extasient de nombreux commentaires. Un utilisateur écrit : "C'est génial de revoir Catherine et William." La princesse de Galles n'avait pas été vue en public depuis la finale du Wimbledon messieurs en juillet.

Cependant, cette fois-ci, l'apparence de William fait également partie des discussions parmi les suiveurs de la famille royale. L'héritier présomptif se présente avec une barbe de trois jours pour la première fois, et cela plaît. "Vous avez tous les deux l'air fantastiques !!! J'adore la barbe, Will et Catherine, vous êtes superbes !" peut-on lire dans les commentaires.

Snoop Dogg, qui a été vu en tant qu'invité modérateur pour la chaîne américaine NBC lors des Jeux olympiques cette année, a mis fin à la vidéo. Avec son sourire caractéristique et son aisance, il a déclaré : "Merci, la Grande-Bretagne. De Snoop Dogg, le prince et sa charmante épouse," avant de taper dans ses mains et de s'incliner.

Warm Wishes Also from King Charles

The video of Kate and William was published shortly after a warm message from King Charles III (75), in which he hailed all Olympians as "an inspiration."

The monarch congratulated the athletes on their "outstanding achievements" and praised their "genuine talent, true courage, and hard work," just hours before the end of the Olympic Games in the French capital.

Duchess Kate's appearance in the video, wearing casual leisure attire, sparked numerous positive comments from fans, with many calling her "gorgeous."

The fans' appreciation for Prince William's three-day beard in the clip was also evident, with one commenting, "I love the scruff, Will and Catherine, you look stunning!"

Lire aussi: