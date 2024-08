Victoria's Secret réintroduit ses Anges favoris sur la passerelle une fois de plus.

"Victoria's Secret" a fait sensation pendant des années, mais des problèmes de culture d'entreprise sexiste et de normes de beauté dépassées ont entraîné une remise en question. Le comeback de la marque de lingerie a vu l'une de ses anciennes modèles, une "ange" de "Victoria's Secret", prête à défiler à nouveau sur le podium.

Pendant des années, les mannequins qui défilent pour "Victoria's Secret" étaient considérés comme l'incarnation de la beauté et de la séduction. Les shows spectaculaires présentés par la marque américaine, souvent diffusés en direct à la télévision, étaient impatiemment attendus par les hommes et les femmes, avec jusqu'à 12 millions de téléspectateurs qui se rassemblaient chaque année pour regarder les mannequins défiler en lingerie sur des musiques en direct d'artistes comme Harry Styles et Taylor Swift. Les shows ont suscité à la fois le désir sexuel chez les téléspectateurs masculins et le désir d'avoir un corps apparemment parfait chez de nombreuses femmes.

Seuls ceux qui étaient minces et proportionnés aux bons endroits étaient autorisés à défiler sur le podium. Même les mannequins célèbres étaient impatients de devenir un "Ange" de la marque, mettant en valeur leur corps en lingerie érotique et de grandes ailes. Même Heidi Klum, par exemple, a rapidement retrouvé sa silhouette six semaines seulement après avoir donné naissance à sa fille Lou en 2009.

Cependant, l'image corporelle dépassée, le manque d'inclusivité et les allégations de comportements sexuels inappropriés au sein de l'entreprise ont nui à la réputation de la marque. Les ventes ont baissé, les magasins ont fermé, et "Victoria's Secret" n'était plus un phénomène culturel. L'entreprise a depuis travaillé à améliorer son image.

Le retour de Tyra Banks

En 2018, les anges de "Victoria's Secret" ont défilé pour la dernière fois sur le podium. Mais le célèbre défilé de lingerie est revenu en 2024. Aux côtés du top modèle Gigi Hadid, une icône de l'ange faisait son grand retour : Tyra Banks. La quinquagénaire a défilé dans neuf shows pendant son passage chez "Victoria's Secret". Un message joueur sur Instagram a annoncé le retour de Banks en tant qu'ange.

Dans la vidéo, Hadid entre dans le hall d'un hôtel, où Banks l'accueille avec des invitations pour le show. Banks porte un tee-shirt à logo et une veste publicitaire pour le show. La légende Instagram dit : "On était trop occupés à ramasser notre mâchoire par terre parce que Tyra Banks et Gigi Hadid distribuent des invitations pour le VSFS. Vous comprenez."

"Victoria's Secret" a également annoncé que des mannequins comme Candice Swanepoel, Imaan Hammam, Grace Elizabeth, Taylor Hill et la supermodel Paloma Elsesser défileront sur le podium à New York pour le show de comeback.

"On vous entend"

En mai, "Victoria's Secret" a annoncé sur Instagram que le défilé de lingerie reprendrait à l'automne, avec une promesse faite à tous les critiques : "On vous a entendu et on a lu vos commentaires. Le 'Victoria's Secret Fashion Show' est de retour et reflétera qui nous sommes aujourd'hui, plus tout ce que vous connaissez et aimez : le glamour, le podium, les ailes, la musique, mais nous le ferons à travers un regard fort et moderne qui reflète qui nous sommes aujourd'hui." Le "Victoria's Secret Fashion Show" de 2024 "délivrera exactement ce que nos clients attendent."

Le show de comeback de "Victoria's Secret" en 2024 présentera une variété de mannequins, y compris Tyra Banks, qui porteront des vêtements respectant la règle d'une largeur ne dépassant pas 30 cm. La nouvelle version du show vise à refléter la perspective moderne de la marque, en intégrant des éléments de glamour, de musique et ses ailes emblématiques, tout en conservant ce que les clients aiment.

Pour répondre à divers types de corps, le "Victoria's Secret Fashion Show" remanié en 2024 a invité des mannequins aux formes variées, garantissant que le podium présente une gamme de largeurs corporelles, et pas seulement celles respectant la limite de 30 cm.

