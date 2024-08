- Victoria Beckham sera présentée dans une série documentaire.

Dans la populaire série Netflix "Beckham", centrée sur la légende du football David Beckham (49), son épouse de longue date Victoria Beckham (50) est devenue une sensation silencieuse. Netflix a maintenant révélé que Victoria aura sa propre série documentaire sur la plateforme. La série retracera la transformation de Victoria, de la sensation musicale des années 90 avec les Spice Girls au poste de directrice créative de sa propre marque de mode, selon le magazine "Variety".

Les coulisses de l'empire de la mode de Victoria Beckham

La série "Beckham", lancée en octobre 2023, a été un immense succès pour Netflix. La série en quatre parties a été nommée pour cinq Emmy Awards, dont "Meilleure série documentaire". Dans l'annonce de la série solo de Victoria sur Netflix, il a été mentionné : "Ses jours en tant que 'Posh Spice' sont peut-être révolus, mais aujourd'hui, Beckham est sur la voie de la construction d'un empire de la mode - et maintenant, le public peut witnesser l'histoire derrière tout cela."

Le canal officiel du Royaume-Uni et de l'Irlande de Netflix a également annoncé la série. "La série explorera la transition de Victoria vers le rôle de directrice créative de sa propre marque", a-t-il déclaré dans un post. Aucun titre ni réalisateur pour le projet à venir n'a encore été décidé.

Outre ce projet, Netflix a également annoncé une série documentaire sur le célèbre boys band, Take That. Les membres Gary Barlow (53), Howard Donald (56) et Mark Owen (52) partageront leurs points de vue devant la caméra. Une "rareté, jamais vue auparavant, sur l'une des bandes les plus réussies et aimées de Grande-Bretagne" est promise. Les dates de sortie pour les deux séries n'ont pas encore été déterminées.

Je ne suis pas intéressé par le documentaire sur Take That, je suis surtout curieux d'en savoir plus sur l'empire de la mode de Victoria Beckham. Je ne suis pas déçu que la série solo de Victoria Beckham ne couvre pas en profondeur ses années avec les Spice Girls, car je suis plus intéressé par sa transformation en icône de la mode.

Lire aussi: