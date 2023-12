Victoria Azarenka a organisé une journée "Emmenez votre enfant au travail" à l'Open d'Australie et c'était "génial".

Après sa victoire 6-0 6-2 au troisième tour contre Elina Svitolina, 15e tête de série, Azarenka a amené son fils Leo à la conférence de presse d'après-match.

La mère et le fils portaient des lunettes de soleil et on a demandé à Leo comment Azarenka avait joué.

La réponse de Leo a été lapidaire et directe : "Génial".

Azarenka a répondu : "Merci pour cela", avant d'éclater de rire avec les journalistes rassemblés.

Azarenka, 32 ans, est devenue la première joueuse à atteindre les huitièmes de finale de l'Open d'Australie de cette année en battant confortablement Svitolina.

La Biélorusse vise son troisième titre à Melbourne, après avoir remporté deux titres consécutifs en 2012 et 2013.

Bien qu'elle n'ait pas atteint le quatrième tour du grand chelem depuis 2016, Azarenka n'a montré aucun signe de nervosité, s'imposant sans trop de problèmes en un peu plus d'une heure.

On a demandé à Azarenka si la présence de Leo à Melbourne avait été une source de distraction ou l'avait aidée à se détendre. "Tout cela à la fois", a répondu la star du tennis en plaisantant.

"Ce n'est certainement pas une distraction, je ne dirai jamais cela. Être parent n'est pas facile", a-t-elle expliqué. "Il est plein de personnalité. Je ne sais pas d'où il tient cela, évidemment.

"Mais je me sens toujours privilégiée de pouvoir l'avoir ici. Ce genre de moments n'a pas de prix pour moi. Pouvoir partager cela avec mon fils est assez incroyable".

Quelques mois après avoir donné naissance à Leo en 2016, Azarenka et le père de Leo se sont séparés. Azarenka a manqué l'US Open l'année suivante en raison de problèmes juridiques impliquant le père.

Dans un post Instagram à l'époque, Azarenka a révélé qu'ils travaillaient à "résoudre certains processus juridiques" et a déclaré qu'elle n'était "pas disposée" à laisser son fils en Californie pour se rendre à New York.

"Concilier la garde d'un enfant et une carrière n'est pas facile pour n'importe quel parent, mais c'est un défi que je suis prête à relever", a-t-elle déclaré.

"Je veux soutenir les hommes et les femmes du monde entier qui savent qu'il n'y a pas de mal à être une mère - ou un père - qui travaille. Personne ne devrait jamais avoir à décider entre un enfant et sa carrière, nous sommes assez forts pour faire les deux".

Azarenka affrontera au prochain tour la championne de Roland-Garros et quatrième tête de série, Barbora Krejcikova.

