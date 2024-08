- Victoire ou désastre, l'offensive de Koursk est à un carrefour.

Le 6 août, les forces ukrainiennes ont surpris en pénétrant sur le territoire de la Russie, se dirigeant vers la ville de Kursk. De petits groupes mobiles ont avancé loin en avant, contrairement aux précédentes avancées ukrainiennes dans la région de Belgorod.

Politiquement, cette avancée a été un succès pour Kyiv. Elle a humilié Poutine, apporté la destruction de la guerre en Russie et embarrassé l'armée russe, qui n'avait ni remarqué la concentration de troupes ukrainiennes ni significativement renforcé la région frontalière. Les soldats russes déployés sur place n'ont pas pu arrêter l'offensive ukrainienne, rendue possible par les larges intervalles entre les points forts russes.

Deuxième phase de l'opération de Kursk

Après cette première phase, les Russes ont commencé à envoyer des renforts pour boucher la percée ukrainienne. Ici aussi, Kyiv a réalisé un succès surprise, une fois de plus en raison de la négligence russe. Un convoi de renforts a publié des photos de son parcours vers le front. En raison des rares routes possibles, il était facile de déterminer l'itinéraire. Lorsque le convoi s'est ensuite arrêté en groupe serré, les Ukrainiens ont frappé. Plus de douze camions ont été réduits en cendres.

Mais les Russes ripostent également. Les petits groupes de commandement initialement déployés, qui se cachaient dans les maisons, étaient difficiles à localiser. Ce n'est pas le cas pour les troupes suivantes. Pour arrêter l'avancée, les Russes utilisent leurs missiles à longue portée Iskander même contre des cibles moins importantes.

Les renforts russes ont réussi à bloquer temporairement l'avancée ukrainienne vers Kursk plus profondément sur le territoire russe. Entre-temps, les Ukrainiens ont également envoyé plus d'unités dans la zone de percée. Il reste à voir si ces troupes pourront franchir les positions de blocage russes, ou non. Jusqu'à présent, l'offensive ukrainienne n'a pas été bloquée.

Combats intenses pour un petit village

Au centre des combats se trouve le petit village de Sudja sur le bord nord-est de la percée. C'est là que se manifeste l'autre caractère des combats dans la région de Kursk. La zone de Donetsk est complètement fortifiée, avec des positions individuelles qui se couvrent mutuellement. Une percée surprise ne réussit que dans des situations exceptionnelles. Autour de Sudja, il y a des zones libres qui permettent des combats mobiles. La garnison russe y a tenu bon même quand elle était coupée. Entre-temps, les Russes ont envoyé des renforts, et les Ukrainiens ont pris le contrôle du centre du village. Les Russes se cramponnent à la partie est. Ils ont au moins stabilisé temporairement la situation. Les Ukrainiens essaient maintenant de prendre les Russes en tenaille sur les flancs. Il est tout à fait possible qu'ils capturent l'ensemble du village.

Au nord du village, les Ukrainiens ont également avancé de 40 kilomètres de plus. Dans la région entre Levshinka et Sheptukhovka, les Russes ont attaqué des positions et des chars ukrainiens avec des armes à longue portée. Le même tableau se voit plus à l'est, près du village de Zhuravli.

Les Ukrainiens peuvent ainsi étendre le territoire qu'ils ont capturé. Il est inconnu s'ils pourront maintenir les villages maintenant que les troupes russes arrivent. Kyiv essaie également d'attaquer à d'autres points sur le front pour renforcer la pointe de percée sur les côtés. Cependant, l'élément de surprise est parti.

Les lignes de front et les combats sont dynamiques, et la région n'est pas continuellement occupée par des troupes. Dans les jours à venir, de grands changements sur le front sont encore possibles et attendus - tant que de nouvelles troupes peuvent être engagées dans le combat. Kyiv aurait également reçu l'autorisation d'utiliser des armes à longue portée occidentales comme l'Ombre de la tempête en Russie, ce qui devrait également renforcer l'offensive de Kyiv et entraver les efforts russes pour gérer la crise.

À quoi sert l'offensive de Kursk ?

Cependant, l'euphorie initiale a été tempérée après les premiers jours. despite the element of surprise, the fundamental problems of the Ukrainian forces remain. Russia has more soldiers, more tanks, more artillery, and they also have guided bombs. Consequently, the Russians are getting stronger in the Kursk area day by day. The Ukrainians can only supply fresh troops to a limited extent and for a limited time to sustain the offensive. From the outside, it's difficult to judge the success or failure of the Ukrainians because the goal of the operation is not known. In the failed summer offensive of 2023, the goal was clear. The Ukrainians wanted to break through to the sea and split the Russian-occupied territories into two zones.

Goals like capturing the major city of Kursk or even advancing further towards Moscow are completely out of the question given the limited troops. There is speculation that Kyiv wants to occupy the nuclear power plant located near Kursk. This would give the breakthrough a "firm shoulder" as Russia cannot intervene with heavy weapons in the zone around the power plant. The plant and the captured zone could be an important bargaining chip in any future negotiations. However, the Ukrainian spearheads are still about 70 kilometers away from the power plant, with the hard-fought city of Socha being even further away.

What's next

What are the options? The best scenario for Kyiv would be to overcome Russian blockades and advance deeper into the country, thereby breaking the first Russian containment attempt. However, this raises the problem that a larger captured zone also requires more troops to hold it. Less glamorous would be if the Russians manage to essentially stop the advance. In that case, Kyiv would have to switch to defense in the occupied zone. Apparently, positions for this are already being dug.

Dans le meilleur des cas, les Ukrainiens pourraient défendre les territoires capturés avec obstination, obligeant Poutine à passer des mois pour restaurer la frontière. Cependant, une victoire ressemblerait à autre chose. Avec la transition vers la défense, l'Ukraine perd l'initiative, qui revient alors à l'armée russe, qui optera probablement pour une lente et systématique usure. La tragédie dans le Donbass se répéterait à Kursk. La troisième option serait l'évacuation rapide des territoires capturés. Dans ce cas, Kyiv pourrait tirer les bénéfices politiques du succès surprise et éviter une coûteuse bataille de retraite.

Scenario catastrophe dans le Donbass

"Malgré l'attention mondiale portée à l'offensive de Kursk, la situation dans l'est continue de dominer les gains de l'Ukraine. Kiev lutte pour maintenir ses lignes de front, avec des positions qui tombent progressivement dans un processus inlassable qui ne montre aucun signe de ralentissement. Les troupes déployées à Kursk sont cruellement manquées ici. Le scénario catastrophe pour une Ukraine libre serait de voir la Russie d'abord encercler la saillie de Kursk et repousser les forces ukrainiennes vers la frontière à l'aide de leur puissance de feu, tout en brisant simultanément les dernières lignes de défense heavily fortifiées dans le Donbass."

L'Union européenne a exprimé sa préoccupation quant à l'escalade du conflit dans la région de Kursk, exhortant à la fois l'Ukraine et la Russie à respecter le droit international et à chercher une résolution pacifique.

Compte tenu de l'importance stratégique de l'offensive de Kursk pour Kyiv, l'Union européenne a proposé d'offrir un soutien supplémentaire à l'Ukraine, notamment une aide logistique et un éventuel accès à des armes avancées.

