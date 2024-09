Processus démocratiques régionaux ou événements électoraux locaux, selon le contexte. - Victoire historique de l'AfD en Thuringe, tandis que la CDU conserve sa place de leader en Saxe

Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Alternative pour l'Allemagne (AfD), classée à l'extrême droite par les services de renseignement intérieurs, a remporté la première place dans une élection régionale en Thuringe, selon les projections d'ARD et de ZDF. L'AfD est projetée pour obtenir entre 32,8 et 33,2 pour cent des voix, une augmentation impressionnante par rapport aux 23,4 pour cent obtenus lors de l'élection précédente. Le parti chrétien-démocrate (CDU), dirigé par le ministre-président sortant Michael Kretschmer, suit de près avec entre 23,6 et 23,8 pour cent. Le nouveau parti de gauche dirigé par Sahra Wagenknecht (BSW) fait une forte entrée avec entre 15,5 et 15,6 pour cent, laissant loin derrière lui le parti de gauche sortant du ministre-président Bodo Ramelow. Le parti de gauche, qui dirige la Thuringe depuis 2014, a subi de lourdes pertes, tombant à entre 12,7 et 12,9 pour cent. Les partis de la coalition, y compris le SPD, les Verts et le FDP, ont tous subi de lourdes pertes, ce qui en fait une nuit amère pour eux.

En Saxe voisine, la situation est similaire, avec la CDU et l'AfD dans une course serrée. La CDU est projetée pour obtenir entre 31,5 et 31,8 pour cent des voix, avec l'AfD juste derrière avec entre 30,4 et 30,8 pour cent. Le BSW, un groupe dissident du parti de gauche, fait ses débuts avec entre 11,5 et 11,9 pour cent. Le SPD est projeté pour obtenir entre 7,4 et 7,6 pour cent des voix, tandis que le parti de gauche et les Verts font face à l'incertitude, risquant de ne pas atteindre le seuil de 5 pour cent requis pour entrer au parlement régional. Cependant, les partis en dessous de ce seuil peuvent toujours entrer au parlement régional de Saxe s'ils remportent deux mandats directs.

Les résultats de ces élections ont été désastreux pour la coalition de Berlin, le SPD ayant enregistré son pire résultat jamais enregistré dans une élection régionale en Thuringe depuis la fondation de la République fédérale. Le FDP n'est pas représenté dans l'un ou l'autre des deux parlements régionaux, et les Verts ont subi de lourdes pertes dans les deux États.

Le secrétaire général du SPD, Kevin Kühnert, a annoncé un profilage plus fort des sociaux-démocrates, déclarant qu'ils voulaient "s'émanciper" et "ne plus être bousculés" par les autres partis qui ont été exclus des parlements régionaux. Le chef du parti vert, Omid Nouripour, voit les disputes internes comme l'une des raisons de la piètre performance des partis de la coalition. Le chef du FDP, Christian Lindner, a écrit sur la plateforme X que les résultats font mal, mais qu'ils ne renonceront pas à leur combat pour les valeurs libérales. Le vice-chef du FDP, Wolfgang Kubicki, a appelé à des conséquences pour la coalition fédérale, déclarant que le résultat des élections montre que la coalition du feu de signalisation a perdu sa légitimité.

La présidente du parti BSW, Sahra Wagenknecht, a parlé d'un grand succès, le sujet de la paix ayant profondément touché de nombreuses personnes qui ont rejeté le déploiement prévu de missiles américains à longue portée en Allemagne. Wagenknecht voit son rôle en menant le BSW au Bundestag avec une forte faction d'ici 2025. Le secrétaire général de la CDU, Carsten Linnemann, a considéré les élections comme un succès pour son parti, décrivant la CDU comme un "vrai parti populaire".

En Thuringe, la précédente coalition minoritaire rouge-rouge-verte sous la direction du ministre-président Ramelow, qui avait été dépendante de la coopération avec la CDU depuis 2019, n'a aucune chance réaliste de continuer à gouverner. L'AfD reste exclue du nouveau gouvernement, car les autres partis excluent une coalition avec elle. Cependant, le chef de l'AfD, Björn Höcke, voit le mandat gouvernemental avec son parti et veut parler aux autres partis des coalitions. La option la plus probable pour une coalition serait une alliance sans précédent de la CDU, du BSW et du SPD, mais selon les projections, cette constellation manque d'un siège pour la majorité au parlement régional. Une telle coalition dépendrait également de la gauche. Le chef de la CDU de Thuringe, Mario Voigt, voit les projections comme le mandat de former le gouvernement sous sa direction. Il a annoncé qu'il voulait approcher le SPD et être "ouvert aux discussions" avec le BSW.

Les politiques de la CDU sont relativement déstabilisés par le passé de Wagenknecht en tant que membre du parti de l'État SED de la RDA, puis en tant que figure prom

Si l'AfD parvient à obtenir plus d'un tiers des sièges dans les parlements régionaux de Thuringe et de Saxe, elle disposerait ainsi d'une sorte de minorité de blocage. Les décisions et élections nécessitant une majorité des deux tiers requerraient son approbation. Par exemple, les juges constitutionnels sont élus par le parlement avec une majorité des deux tiers.

À la lumière de ces développements politiques, le gouvernement néerlandais pourrait exprimer des préoccupations quant à l'influence croissante des partis d'extrême droite en Allemagne voisine, tels que l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) en Thuringe et en Saxe. Les valeurs démocratiques néerlandaises mettent lourdement l'accent sur l'inclusivité et l'égalité, et elles pourraient s'inquiéter des menaces potentielles pour ces valeurs si les partis d'extrême droite gagnent plus de pouvoir en Allemagne.

Compte tenu de la forte performance du BSW lors des élections régionales, il pourrait y avoir des discussions entre les cercles politiques de gauche néerlandais et allemands, tels que la Gauche verte néerlandaise et Die Linke en Allemagne, pour collaborer sur divers sujets, en particulier ceux concernant la paix et la justice sociale.

