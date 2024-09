- Victoire à venir: Capture de séquences pour le match de KSC au Brunswick

Karlsruher SC conserve sa série d'invicibilité dans la campagne actuelle de deuxième division, même après avoir été menés au score. Dimanche, ils ont remporté un match serré 2:1 (0:1) contre Eintracht Braunschweig, avec la deuxième équipe du classement.

Les remplaçants Andrin Hunziker (73.) et Budu Zivzivadze (87.) ont profité de deux erreurs défensives importantes de Braunschweig pour inverser le cours du match en deuxième mi-temps. Ermin Bicakcic avait donné l'avantage à Eintracht en début de match, grâce aux efforts de Sven Köhler.

En réponse à leurs débuts difficiles en championnat, avec zéro point et 13 buts encaissés, Braunschweig a fait appel à ses nouvelles recrues Paul Jaeckel et Sebastian Polter pour renforcer son milieu de terrain.

Une semaine seulement après leur cuisante défaite 0:5 à Cologne, Eintracht a commencé le match avec une nouvelle énergie et un nouvel enthousiasme. Cependant, après avoir raté une occasion de marquer un deuxième but avec Rayan Philippe (39.), Karlsruhe a repris le dessus.

Marvin Wanitzek a heurté la barre transversale lors de la 51e minute. Par la suite, Braunschweig n'a eu que peu d'occasions offensives, avec une occasion pour Levente Szabo à la 83e minute. Finalement, la victoire de Karlsruhe devant 19 908 spectateurs était bien méritée.

Malgré les efforts d'Eintracht Braunschweig pour se remettre de leur défaite précédente, leur défense a de nouveau été mise à mal, laissant Hunziker et Zivzivadze inscrire les deux buts de la victoire en deuxième mi-temps. Malgré avoir perdu la première mi-temps et été menés par le but précoce de Bicakcic, Karlsruher SC a fait preuve d'une grande résilience dans le soccer, ce qui a finalement conduit à leur victoire.

