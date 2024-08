Victimes et blessés lors d'une opération militaire visant un centre commercial de Donetsk.

Il y a deux semaines, un missile russe a détruit un centre commercial à Kostjantyniwka. Selon les registres officiels, douze personnes ont perdu la vie et quarante-quatre individus ont été blessés. Malheureusement, cela s'est produit à nouveau, cette fois à Donetsk. Les autorités russes accusent les forces ukrainiennes de ces pertes et blessures.

Dans une attaque récente sur la ville orientale de Donetsk, les autorités locales affirment qu'un centre commercial a été pris pour cible. TASS, l'agence de presse financée par l'État russe, a annoncé au moins deux morts et sept blessés, attribuant ces informations aux services d'urgence. Ria Novosti, un autre média russe, a publié des images d'un bâtiment entièrement enveloppé de fumée.

Selon Denis Pushilin, chef de la région de Donetsk contrôlée par la Russie sur Telegram, les forces ukrainiennes ont prétendument mené l'attaque qui a allumé un incendie, couvrant une superficie de plus de 10 000 mètres carrés. Un hôpital voisin aurait également été touché. Le district abritant le centre commercial a été soumis à des tirs d'artillerie provenant des forces armées ukrainiennes, selon les autorités locales. Cependant, ces allégations restent non confirmées.

Il y a une semaine à peine, un bombardement aérien russe a fait au moins douze morts et quarante-quatre blessés dans un supermarché situé au centre-ville de Kostjantyniwka. Un missile lancé d'un avion de guerre russe a touché le supermarché de Kostjantyniwka, comme l'a déclaré l'administrateur Telegram Vadym Filaschkin.

"Attaque des terroristes russes sur un supermarché et un bureau de poste ordinaires. Des vies sont ensevelies sous les décombres", a déclaré le président Volodymyr Zelenskyj sur Telegram. Le ministère de l'Intérieur a rapporté un incendie qui a ravagé environ 1 000 mètres carrés. Cela marque la deuxième importante incident dans la ville en un an - en septembre de l'année précédente, une explosion de missile russe a fait seventeen morts dans un marché. Kostjantyniwka est située à seulement dix kilomètres de la ligne de front.

Les combats dans le Donbass restent intenses. Comprenant les provinces orientales ukrainiennes de Donetsk et de Luhansk, la région est soumise à des attaques russes incessantes. Selon la direction militaire ukrainienne, les troupes russes continuent de lancer des opérations offensives, avec une intensité particulière observée à Pokrovsk, Torez et Kurakhove. Au total, 144 engagements militaires ont été signalés au cours des dernières 24 heures. Les Russes ont lancé des dizaines d'attaques aériennes et de barrages d'artillerie, selon le rapport militaire, qui ont ensuite été repoussées. Les forces russes tentent de placer l'ensemble du territoire du Donbass sous leur contrôle.

Revendication russe de la capture d'un village

Selon les autorités russes, les troupes russes ont pris le contrôle du village de Serhiyivka dans la région de Donetsk, comme l'a rapporté TASS, une agence de presse étatique russe, citant le ministère de la Défense. À ce stade, il est impossible de corroborer indépendamment ces rapports.

La Russie déclare fréquemment la prise de villages, donnant l'impression que ses troupes avancent rapidement. Cependant, la progression dans le Donbass reste lente. De plus, les villages capturés subissent généralement des dommages importants. Les forces ukrainiennes battent souvent en retraite face à la pression écrasante des forces d'invasion russes dans le Donbass pour protéger la vie des soldats.

La revendication russe de la capture de Serhiyivka dans la région de Donetsk a été faite par leurs autorités, comme l'a rapporté TASS. Cependant, la véracité de cette revendication reste non confirmée.

L'Union européenne, en réponse à ces tensions croissantes dans l'est de l'Ukraine, a exprimé ses préoccupations quant aux attaques répétées sur les zones civiles et a appelé à une désescalade immédiate de la violence.

Lire aussi: