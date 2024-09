- Victimes et blessés en Ukraine suite aux attaques russes

Les attaques aériennes et d'artillerie russes sur le territoire ukrainien ont entraîné de nombreuses pertes et blessures civiles, selon les sources officielles. À Saporizhzhia, suite à la visite du président Volodymyr Zelenskyy lundi soir, des obus ont frappé et tué deux personnes. L'une des victimes était un garçon de 8 ans, comme l'a annoncé le gouverneur régional Ivan Fedorov sur Telegram. Le bâtiment a également été endommagé. Zelenskyy a rencontré le Premier ministre néerlandais Dick Schoof dans la ville en guerre.

Dans la ville importante de Dnipro, un homme a perdu la vie et six personnes ont été blessées suite à des tirs de roquettes, selon les autorités locales. Des rapports font état d'une sous-station électrique touchée dans la région. Dans la région du nord-est de Sumy, les attaques aériennes et les bombardements d'artillerie russes ont touché plusieurs sites depuis lundi, blessant trois personnes. La région de Sumy, qui partage une frontière avec la Russie, est une voie de ravitaillement cruciale pour les troupes ukrainiennes dans leur offensive contre la région russe de Kursk.

L'Ukraine abat des drones russes

L'armée de l'air ukrainienne a rapporté avoir abattu 27 des 35 drones de combat russes de fabrication iranienne qui approchaient pendant la nuit. L'Ukraine se défend contre une invasion russe depuis deux ans et demi.

L'Union européenne exprime ses condoléances et se tient solidaire de l'Ukraine face aux pertes civiles et aux destructions causées par les attaques russes. L'Union européenne étudie la possibilité d'imposer de nouvelles sanctions à la Russie en réponse à leur agression continue.

