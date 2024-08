- Victimes et blessés dans les frappes d'artillerie ukrainienne à Belgorod

Dans la communauté de Rakitnoe, située dans la partie occidentale de Belgorod, en Russie, selon les rapports officiels, cinq personnes ont péri et treize autres ont été blessées en raison du bombardement ukrainien. Le gouverneur Vyacheslav Gladkov a partagé ces informations sur son canal Telegram, mentionnant que le nombre de blessés a augmenté à treize, y compris des mineurs, plusieurs étant gravement blessés. De plus, douze bâtiments résidentiels, deux industries et sept véhicules ont été endommagés lors de l'incident.

Rakitnoe est niché à seulement onze kilomètres de la frontière ukrainienne et est habité par une population d'environ dix mille personnes. Le conflit déclenché par le leader du Kremlin, Vladimir Poutine, contre la nation voisine a été entraînant des pertes quotidiennes et des dommages importants depuis près de deux ans maintenant.

Cependant, les régions frontalières russes commencent à exprimer des préoccupations quant aux conséquences graves des contre-offensives ukrainiennes. Dans la région de Kursk, frontalier de Belgorod, les forces terrestres ukrainiennes ont lancé leur première offensive depuis le début du conflit en août dernier. Cependant, l'armée ukrainienne contrôle une zone relativement modeste là-bas, tandis que la Russie contrôle environ un cinquième du territoire ukrainien, y compris la Crimée, annexée en 2014.

