- Victimes de blessures mortelles et non mortelles lors d'un incident de coups de couteau lors d'une fête urbaine

Au cours d'une perturbation lors de la célébration du 650ème anniversaire de Solingen, des morts et des blessés ont été signalés en soirée. Des sources de la police suggèrent qu'un couteau pourrait être l'arme utilisée. Les autorités ont déployé une importante réponse, avec des hélicoptères dans le ciel. Aucun arrestation n'a été effectuée pour le moment.

Les officiers de police sont présents sur les lieux, armés, pour assurer la sécurité de la zone. Des barrières ont été installées dans toute la ville. Des écrans ont été dressés. L'incident s'est produit à Fronhof - une place du marché au centre-ville de Solingen, qui comportait également une scène de musique en direct.

Mise à jour : Neuf personnes grièvement blessées

Selon le "Solinger Tageblatt", les autorités ont conseillé aux citoyens de quitter le centre-ville. Les festivités ont été momentanément suspendues. Des sirènes peuvent être entendues dans toute la région. L'un des organisateurs, Philipp Müller, a apparemment annoncé sur scène que les services d'urgence luttent pour sauver la vie de neuf personnes. La foule aurait quitté paisiblement et calmement la place.

L'événement "Fête de la diversité" a commencé vendredi pour célébrer le 650ème anniversaire de Solingen et était prévu pour se poursuivre jusqu'à dimanche. Le bulletin a déclaré : "Solingen Mitte deviendra la principale zone de festival : de Neumarkt via Fronhof à Mühlenplatz, il y aura des célébrations." Les participants pouvaient s'attendre à une programmation de musique, d'humour, d'acrobaties, d'artisanat, d'activités pour enfants et bien plus.

Le couteau, suspecté d'être une arme de crime, pourrait potentiellement être lié aux morts et aux blessures lors de la perturbation. Compte tenu des blessures graves, l'organisateur sur scène a informé la foule que les services d'urgence luttent pour sauver neuf vies.

