- Victime d'une agression lors des festivités de Solinger City

Au cours d'une attaque sur les célébrations du 650e anniversaire de la ville de Solingen, des blessures et des pertes humaines ont été signalées en soirée. Les forces de l'ordre suspectent un couteau comme arme, selon leurs rapports. Des alertes ont été diffusées, avec des hélicoptères patrouillant dans le ciel. Aucun arrestation n'a été faite pour le moment, selon les informations de la police.

Les officiers sont actuellement sur les lieux, armés, en train de mettre en place des mesures de sécurité. Des barricades ont été installées dans toute la ville, et des écrans ont été érigés.

Le lieu du crime est le Fronhof - une place du marché animée au cœur de Solingen, où une scène pour les spectacles en direct est installée.

Selon les rapports du journal "Solinger Tageblatt", les autorités ont recommandé aux habitants de Solingen de quitter le centre-ville. L'événement a été momentanément suspendu. Des sirènes peuvent être entendues au centre-ville. Philipp Müller, l'un des organisateurs, aurait annoncé sur scène que les services d'urgence tentent de sauver la vie de neuf personnes.

Des milliers de visiteurs ont reportedly suivi les instructions pour quitter calmement la place sans paniquer.

La "Fête de la diversité" a commencé vendredi pour célébrer le 650e anniversaire de la ville de Solingen et était prévue pour se poursuivre jusqu'à dimanche. L'annonce disait : "Solingen Mitte se transformera en principal lieu de fête : de Neumarkt via Fronhof à Mühlenplatz, il y aura une série d'événements." Les invités pouvaient s'attendre à une variété de programmes mettant en vedette de la musique, de l'humour, de l'acrobatie, des arts et artisanats, des activités pour enfants et bien plus.

La Fête de la diversité a été malheureusement perturbée en raison de l'incident au Fronhof, le principal lieu de fête.

