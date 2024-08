- Victime d'une agression lors des célébrations du Solinger City Fest

Au cours de la commémoration du 650ème anniversaire de Solingen, le drame a frappé en soirée. Les autorités suspectent un couteau d'être l'arme à l'origine des décès et des blessures, selon les informations des forces de l'ordre. La situation a dégénéré, avec des hélicoptères patrouillant dans le ciel et de nombreux véhicules d'urgence éclairant la scène. Aucun arrestation n'a été effectuée pour le moment, selon les sources policières.

Les officiers sont présents sur les lieux, armés et veillant à maintenir l'ordre. Les ambulances sont en pleine action. Des barrières ont été installées dans toute la ville. Des écrans ont été dressés. Le lieu du crime est le Fronhof - une place du marché animée au centre-ville de Solingen, équipée d'une scène pour les concerts en direct.

En réponse à l'incident, les autorités locales ont exhorté les habitants de Solingen à évacuer le centre-ville. Les festivités ont été temporairement suspendues. Le son des sirènes résonne dans le centre-ville. Selon les témoins oculaires rapportés dans le journal local, le suspect présumé s'est enfui rapidement vers la rue principale.

"La foule est sous le choc"

Philipp Müller, l'un des organisateurs, aurait annoncé sur scène que les services de secours se battaient pour sauver la vie de neuf personnes. Des milliers de spectateurs auraient suivi les instructions pour quitter calmement la place, évitant tout mouvement de panique. "La foule est sous le choc mais quitte calmement la place", aurait déclaré Müller au journal.

Un journaliste du "Solinger Tageblatt" a décrit la scène : "L'atmosphère est glaciale." En un instant, l'ambiance joyeuse et animée s'est transformée en horreur, alors que les visiteurs passaient avec les yeux remplis de larmes.

Pour célébrer le 650ème anniversaire de Solingen, un "Festival de la diversité" était prévu pour débuter le vendredi et se poursuivre jusqu'au dimanche. L'annonce disait : "Solingen Mitte se transformera en la principale avenue du festival : du Neumarkt, en passant par le Fronhof, jusqu'au Mühlenplatz, les célébrations auront lieu." Les visiteurs peuvent s'attendre à un programme rempli de musique, de cabaret, d'acrobaties, d'art, d'artisanat, d'animations pour enfants et bien plus encore dans les rues de la ville.

Le festival urbain initialement prévu, y compris les concerts, le cabaret et les performances artistiques, a été temporairement suspendu en raison de l'incident. Le Fronhof, habituellement un lieu animé pendant le festival, est maintenant le lieu du crime.

