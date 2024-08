- VfB regarde Monaco: le succès à Münster suscite l'enthousiasme

Succès Rapide à Stuttgart

VfB Stuttgart a rempli sa mission avec efficacité, comme en témoigne sa victoire écrasante de 5:0 (3:0) contre Preußen Münster lors du premier tour de la DFB-Pokal. Le résultat a été un coup de pouce positif pour les Swabians, qui avaient connu un début décevant en Bundesliga. Cependant, les professionnels de VfB étaient déjà tournés vers l'avenir. En fait, leur attention était déjà fixée sur jeudi prochain (18h00/Sky), alors qu'ils attendaient le tirage au sort de la Ligue des champions, un événement important pour l'équipe de Stuttgart.

Excitement Among the Players

L'attaquant Ermedin Demirovic, qui a marqué à nouveau à Münster (15e minute), a exprimé l'excitation de l'équipe. "Nous sommes une jeune équipe et nous sommes excités", a-t-il déclaré. "Nous nous gatherons en tant qu'équipe et nous regarderons ensemble, bien sûr, en célébrant. Je ne pense pas qu'aucun d'entre nous n'a joué en Ligue des champions. Maintenant, nous sommes tous heureux à ce sujet et nous espérons un ou deux grands adversaires." Le joueur de 26 ans était impatient d'affronter des adversaires de plus grande envergure que Preußen Münster.

Moral Boost from Munster Victory

Malgré l'impatience pour le tirage au sort, personne à VfB ne souhaitait minimiser l'importance de leur victoire convaincante contre l'équipe de deuxième division. "Il y avait de la pression aujourd'hui", a admis l'entraîneur Sebastian Hoeneß, faisant référence à la défaite 1:3 contre SC Freiburg au début de la saison. "Beaucoup de choses nouvelles se sont passées pour nous cet été. Nous avons besoin de temps et de matchs victorieux pour cela. Des victoires comme celle d'aujourd'hui aideront certainement."

Le moral des Swabians a été considérablement remonté non seulement par les buts marqués par Angelo Stiller (7e minute), Demirovic (15e), Pascal Stenzel (35e), Nick Woltemade (72e) et Atakan Karazor (80e, penalty), mais aussi par la performance dominante qu'ils ont présentée avec Stiller comme leader, qui visait une nomination pour l'équipe nationale. Cette victoire a fourni la confiance nécessaire pour leur match à domicile de Bundesliga contre Mainz samedi (15h30).

Excellent Performance by Anrie Chase

Hoeneß avait apporté plusieurs changements à sa composition de départ, notamment en faisant débutser le jeune Japonais Anrie Chase en défense. Le joueur de 20 ans a livré une prestation impressionnante, recueillant les éloges de Hoeneß. "C'était une performance très composée et claire. Il était important pour lui de nous montrer qu'il pouvait gérer une telle situation", a complimenté Hoeneß.

Lire aussi: