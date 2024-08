- VfB atténue les inquiétudes - L'anticipation du tirage au sort de Monaco se dissipe pour VfB

Les sourires sont revenus au VfB Stuttgart. La victoire convaincante 5-0 (3-0) lors du premier tour de la Coupe d'Allemagne contre Preußen Münster a dissipé les craintes liées à l'inquiétude croissante. Contrairement à la défaite en Supercoupe contre Leverkusen (3-4 aux tirs au but) et à la déconvenue 1-3 lors du match d'ouverture en Bundesliga à Freiburg, il y avait de quoi célébrer à nouveau. "Il y avait de la tension aujourd'hui", a admis l'entraîneur Sebastian Hoeneß, reconnaissant leur début de saison difficile. "Nous avons de nombreux changements cet été à notre club. Nous avons besoin de temps et de victoires. Des victoires comme aujourd'hui aident Certainly."

Non seulement les buts d'Angelo Stiller (7ème minute), Ermedin Demirovic (15ème), Pascal Stenzel (35ème), Nick Woltemade (72ème) et Atakan Karazor (80ème, penalty) ont remonté le moral des Swabians. Menés par la prestation impressionnante de Stiller, le VfB a livré une prestation dominante et a regagné confiance en vue du match à domicile de Bundesliga contre Mayence samedi (15h30). "Nous voulons apprendre du match à Freiburg. Nous avons réussi à le faire. Ce n'est pas garanti pour une équipe promu avec de grandes attentes", a déclaré Hoeneß.

Au-delà du duel avec Mayence, l'équipe attend avec impatience le tirage au sort de la Ligue des champions jeudi. Grâce à leur campagne précédente impressionnante, le VfB a décroché une place dans l'élite européenne pour la première fois en plus de 14 ans. "Nous sommes une jeune équipe et nous sommes vraiment excités. Nous nous gatherons, nous regarderons et bien sûr, nous célébrerons", a partagé Demirovic, qui vise "un ou deux noms de premier plan" lors du tirage au sort.

Le défenseur Pascal Stenzel attend également le tirage au sort de la Ligue des champions jeudi (18h/Sky) à Monaco sans réserve quant aux adversaires de premier plan. Lorsqu'on lui a demandé son adversaire préféré, il est resté imperturbable, déclarant: "Le classique: Real Madrid à l'extérieur."

Malgré l'excitation entourant le prochain tirage au sort de la Ligue des champions, la défaite en Supercoupe contre Leverkusen continue de planer. Le VfB Stuttgart affrontera une forte concurrence en Ligue des champions, espérant laisser derrière lui sa déception en Supercoupe.

