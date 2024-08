- Vert: La protection contre les inondations en Bavière doit également aider l'Autriche

La protection contre les inondations en Bavière, selon les Verts, n'a pas suffisamment pris en compte les risques dans le pays voisin de l'Autriche. Du point de vue autrichien, il s'agit principalement de mesures prises par la Bavière pour réduire le risque d'inondation pour les habitants en aval et créer plus d'espaces inondables, a déclaré Stefan Kaineder, conseiller provincial de l'environnement et du climat et porte-parole des Verts en Haute-Autriche à Passau. Avec le gouverneur de Haute-Autriche, Thomas Stelzer (ÖVP), il a abordé cette question avec le ministre-président de Bavière, Markus Söder (CSU), en juillet.

"Nous avons trop longtemps forcé les rivières et les ruisseaux dans des corsets étroits. L'expérience nous a appris que c'était la mauvaise voie, et nous devons leur rendre leur naturel", a souligné Kaineder. Cela présente des avantages écologiques pour la flore et la faune, et une rivière renaturalisée avec assez d'espace est également une protection efficace contre les inondations.

"La Bavière doit enfin faire plus sur le sujet de la protection contre les inondations. Nous devons réfléchir ensemble à la protection technique et écologique contre les inondations, il faut plus d'argent, plus de personnel et plus de vitesse si nous voulons protéger efficacement les citoyens des événements pluvieux futurs", a déclaré la cheffe de groupe parlementaire des Verts, Katharina Schulze.

Il incombe au gouvernement de l'État de protéger les gens, leurs maisons et leurs biens - et en ce qui concerne les régions frontalières, également en étroite coordination avec les pays limitrophes de la Bavière. "Il est intolérable que le retard ou l'absence de mesures de protection contre les inondations suffisantes en Bavière puisse avoir un impact négatif sur la situation des inondations en Autriche."

Plus précisément, les Verts de Bavière et de Haute-Autriche demandent plus de mesures de rétention d'eau, plus d'espace pour les rivières et les ruisseaux, le doublement du budget de protection contre les inondations en Bavière, la dé-scellification des zones bétonnées, la renaturation et plus de personnel dans les bureaux de gestion de l'eau dans un papier commun en six points.

Les Verts en Bavière et en Haute-Autriche ont plaidé pour plus de mesures de rétention d'eau et plus d'espace pour les rivières, reconnaissant que les rivières renaturalisées avec suffisamment d'espace peuvent servir de protection efficace contre les inondations. Ils ont également exigé le doublement du budget de protection contre les inondations en Bavière, plus de personnel dans les bureaux de gestion de l'eau et la dé-scellification des zones bétonnées pour améliorer la protection contre les inondations, car les retards ou les mesures insuffisantes en Bavière pourraient avoir un impact négatif sur les situations d'inondation en Autriche.

