Verstappen Détendu, Marko Inquiet

Verstappen tente de minimiser la tension, mais Red Bull est clairement agité.

Malgré sa victoire à domicile, Max Verstappen a dû répondre aux questions. "Je suppose que ça arrive parfois. Tout le monde n'a pas gagné de course. Nous ne conduisons pas la voiture la plus rapide", a-t-il déclaré après avoir terminé deuxième à Zandvoort. Le Néerlandais n'a pas remporté de course depuis cinq courses consécutives, une série qui n'avait pas été vue depuis 2020. "Il n'y a pas de quoi paniquer", a-t-il ajouté, malgré son avantage de 70 points sur Lando Norris.

Cependant, le conseiller sportif de Red Bull, Helmut Marko, a vu les choses différemment. "C'est préoccupant. L'équipe doit faire plus d'efforts, sinon les deux titres sont en danger", a-t-il déclaré selon "Autosport". Dans le championnat des constructeurs, Red Bull n'a que 30 points d'avance sur McLaren. "Nos ingénieurs doivent trouver quelque chose. Finir deuxième neuf fois, ce n'est pas suffisant", a mis en garde Marko.

Même le père de Max, Jos, a exprimé des préoccupations similaires. "Max n'a jamais eu la chance de gagner. Mais ce n'est pas surprenant lorsque la voiture régresse", a déclaré Jos Verstappen à "Bild". La raison en est que Red Bull a dû utiliser des pièces plus anciennes en raison d'upgrades planifiés qui ont échoué. "Ça en dit long. L'équipe a pris plusieurs fois la mauvaise direction. Ils doivent se remettre en question en interne et ne pas se contenter de balayer les choses sous le tapis. Il est temps - si ce n'est déjà trop tard - de s'interroger. De bonnes personnes quittent l'équipe. Je suis très déçu par la situation."

Norris prêt à devenir le champion du monde qui rit ?

L'homme du moment a mis sa victoire dominatrice en perspective. "Je suis encore à 70 points derrière Max", a clarifié Norris : "Je me concentre sur une course à la fois, il serait fou de penser à autre chose." Avec sa solide performance à Zandvoort, le titre ne semble plus impossible. Norris a battu Verstappen de plus de 20 secondes, recueillant même des acclamations de la foule néerlandaise en orange sur la McLaren. Il reste neuf courses, la prochaine ayant lieu ce week-end à Monza. La prédiction de Norris ? "C'est difficile à prévoir, Red Bull, Ferrari, Mercedes ou nous - n'importe qui peut lutter pour la victoire."

Le développement dans l'équipe de Norris et son coéquipier Oscar Piastri est notable. La McLaren est maintenant indéniablement la voiture la plus rapide sur la grille, mais il y a encore de la marge de progression. À la fois Norris et Piastri ont perdu des positions au départ, qu'ils ont ensuite reprises pendant la course. "C'est une question de compétence du pilote, mais aussi d'aspects techniques pour lesquels l'équipe est responsable", a déclaré le directeur de l'équipe Andrea Stella sur Sky : "Nous devons examiner et améliorer cela. Si vous faites de bons départs, vous rencontrez moins de défis pendant la course." Et la concurrence posera un problème encore plus grand.

Mercedes "S'est Gravement Trompée"

Toto Wolff a été franc. "Nous nous sommes trompés, la voiture n'était jamais en bon état", a déclaré le patron de Mercedes en sport automobile dans le micro de Sky. Après des performances impressionnantes avant les vacances d'été, "nous avons pris le mauvais tournant avec la voiture". Ce n'est pas la faute de Lewis Hamilton et George Russell, qui n'ont pas réussi à monter sur le podium cette fois, terminant huitième et septième respectivement. "Il faut protéger les pilotes", a déclaré Wolff.

Hülkenberg offre de l'espoir pour Monza

Le duel interne entre Kevin Magnussen et Nico Hülkenberg, que Hülkenberg a remporté, n'a pasabouti à un point pour le championnat du monde pour l'Emmericher, qui a terminé onzième. "Nous avons eu l'impression de laisser des opportunités inexploitées", a déclaré le pilote Haas : "L'air est rare pour nous, c'est toujours un peu frustrant quand on ne parvient pas à exploiter le potentiel." Heureusement, après les séances d'entraînement décevantes, où Hülkenberg est sorti de la piste plusieurs fois et a même heurté la barrière une fois, il s'est amélioré. "Nous avons bien performé lors des séances cruciales", a souligné Hülkenberg. Cela indique un regard positif vers la course à venir à Monza.

L'équipe Haas F1 rencontre également des défis, comme Jos Verstappen l'a exprimé en exprimant sa déception face aux performances de l'équipe et à sa régression lors des courses récentes. Malgré la onzième place de Hülkenberg lors de la dernière course, il a exprimé qu'il y avait eu des occasions manquées pour de meilleurs résultats.

