Verstappen pourrait voir une solution à la situation.

Après six courses sans victoire en Formule 1, Max Verstappen sentait la pression monter à Bakou. Ses rivaux, notamment McLaren, se rapprochaient du championnat. Cependant, les séances d'essais libres ont apporté un regain d'espoir pour Verstappen et Red Bull. Verstappen a dominé la séance du matin, tandis que son coéquipier Sergio Perez menait la séance de l'après-midi, laissant présager une amélioration pour l'équipe.

Verstappen a juré contre le soleil dans les canyons de la ville de Bakou, puis a grommelé contre sa Red Bull, mais à la fin de la journée, il entrevoyait une possible remontée. Red Bull a montré des progrès significatifs lors des essais libres en vue de la course du dimanche (13h00 CET/RTL et Sky).

Le règne de Red Bull en championnat semblait menacé après une série de performances décevantes. Ils n'avaient pas remporté de victoire depuis juin et étaient parfois distancés. Le quatrième titre mondial de Verstappen semblait incertain avec une avance de 62 points sur Lando Norris en McLaren.

Charles Leclerc a été le pilote le plus rapide de la journée, réalisant un temps de 1 minute 43,484 secondes, six millièmes de seconde plus rapide que Perez. Les rapports de force n'étaient pas encore clairs à l'issue de la première journée. Lewis Hamilton chez Mercedes était au niveau des leaders, tandis que Verstappen semblait adopter une stratégie de gestion de l'essence dans le dernier secteur. Norris, son principal rival, a été ralenti par la circulation et n'a pas réalisé un temps compétitif.

La journée s'est achevée sur une impression positive, Red Bull semblant sortir la tête de l'eau. Ils avaient beaucoup appris sur les faiblesses de leur voiture lors de la dernière course à Monza, où Verstappen avait terminé sixième et qualifié sa voiture de "monstre". Le directeur de l'équipe Christian Horner espérait qu'ils avaient enfin trouvé la bonne direction.

Des modifications de l'undercar ont été les premières étapes, mais leurs effets complets ne se feraient sentir que plus tard. Les circuits de Bakou et de Singapour (22 septembre) comportent de nombreux virages à 90 degrés, ce qui rend les mises à jour de Red Bull plus adaptées aux circuits rapides comme Austin. Même lors des séances d'essais à Bakou, Verstappen s'est plaint de l'understeering et a failli percuter dans l'après-midi. Cependant, sa vitesse était clairement compétitive, laissant l'issue des qualifications incertaine.

"C'est très serré, c'est difficile à lire", a déclaré le patron de Mercedes Motorsport Toto Wolff sur Sky. Norris jouerait probablement un rôle plus important, Bakou étant un autre week-end crucial pour lui. Dans la 17e des 24 courses de la saison, il devait réduire son retard sur Verstappen pour avoir des chances réelles de titre. McLaren avait annoncé qu'ils mettraient Norris en priorité dans la lutte pour le titre, avec son coéquipier Oscar Piastri également

