Verstappen fait son retour, Ferrari rencontre la calamité

Max Verstappen avait quelques soucis avant le Grand Prix de Singapour, mais il a réussi à impressionner en qualifications, décrochant une solide deuxième place. Contrairement à Ferrari qui a connu un revers de fortune lors du dernier segment des qualifications.

Lando Norris a décroché la pole position pour le Grand Prix de Singapour. Le pilote McLaren a brillé en qualifications, réalisant un meilleur temps de 1:29.525 minutes et contraignant Max Verstappen (Pays-Bas/Red Bull) à se contenter de la deuxième place. Il s'agit de la sixième pole position de Norris en carrière et de la cinquième pour cette saison.

Lewis Hamilton et George Russell (tous deux du Royaume-Uni) chez Mercedes se sont placés deuxième et troisième sur la grille de départ, respectivement. Nico Hülkenberg, à la surprise générale, s'est bien comporté dans la supposée moins performante Haas. Le pilote allemand a terminé sixième, derrière le coéquipier de Norris, Oscar Piastri (Australie).

Malheureusement, la séance de qualifications de Ferrari a été décevante. Charles Leclerc (Monaco) a été disqualifié pour avoir dépassé les limites de la piste, terminant neuvième. Carlos Sainz (Espagne) a également connu des difficultés, heurtant les limites de la piste à l'envers, causant une interruption prolongée, et terminant finalement dixième.

Pour la course dimanche (14h00 CEST/Sky et couverture en direct sur ntv.de), le coéquipier de Verstappen, Sergio Perez, ne devrait pas offrir beaucoup de soutien. Perez s'est qualifié treizième. "Il s'agit de minimiser les dégâts" a déclaré Perez, après un week-end de course décevant à Bakou où Norris l'a dépassé depuis la quinzième place. Verstappen a montré des améliorations après la course à Bakou, déclarant "La voiture était comme un kart, une roue était toujours en l'air dans les virages lents". Verstappen a prédit que "Je ne pense pas que Singapour sera notre meilleure course". Cependant, en qualifications, le champion en titre a réussi à se maintenir.

Dans le championnat des pilotes, Norris reste à 59 points derrière Verstappen. Dans le championnat des constructeurs, McLaren a pris l'avantage à Bakou.

