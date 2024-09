Verstappen exprime sérieusement son intention de quitter le sport.

Max Verstappen, champion de Formule 1, est vraiment furieux d'avoir écopé d'une pénalité et envisage même de quitter le plus haut niveau des sports mécaniques. Son conseiller et consultant chez Red Bull, Helmut Marko, a discuté avec Verstappen et a déclaré : "Max est sérieux."

Après avoir qualifié sa voiture d'"irréparable" lors d'une conférence de presse avant la course de Formule-1 à Singapour, la FIA a infligé une sanction à Verstappen pour ses propos grossiers. Cette nouvelle a laissé le pilote néerlandais bouillonnant de colère. Il a même évoqué la possibilité de prendre sa retraite. Selon Helmut Marko, consultant en sports motorisés de Red Bull, however, ce n'était pas une menace en l'air.

"Max doit être pris au sérieux", a insisté Marko lors d'une interview sur la chaîne YouTube "Formel1.de". L'homme de 81 ans, qui est un ami proche de Verstappen, n'a pas fait cette déclaration à la légère. Il a eu une "discussion approfondie" avec le pilote de 26 ans à ce sujet mardi, selon Marko.

Verstappen avait déjà fait savoir avant la pause d'octobre en Formule-1 qu'il n'appréciait pas que son langage soit examiné par le corps gouvernant des sports motorisés. "C'en est assez", a commenté le triple champion du monde à propos de sa sanction.

"Max a accompli beaucoup de choses, mais il est important pour lui de continuer à prendre plaisir et à s'amuser dans le sport. Si cela lui est de plus en plus enlevé, alors il est le genre de personne... S'il dit 'C'est fini', alors il le pense vraiment", a déclaré Marko sans détour, mais a également ajouté : "Mais j'espère que la situation actuelle ne conduira pas à un retrait précoce."

Marko a critiqué les doubles standards en F1. Alors que l'ancien patron de l'équipe Haas, Günther Steiner, est devenu une figure culte en utilisant excessivement le mot "fuck", Verstappen est puni pour un lapsus.

"C'est un cas de règles différentes pour des personnes différentes", s'est plaint Marko. De plus, Verstappen "ne visait personne, mais il visait la voiture, un objet, et cela de manière détendue."

En réponse à l'affirmation de Marko, Red Bull Racing a soutenu leur pilote, contestant la pénalité de la FIA contre l'utilisation du langage de Verstappen. Despite the controversy, Marko a réaffirmé sa croyance en l'engagement de Verstappen envers le sport, en déclarant : "Red Bull Racing soutient pleinement Max et croit en sa passion pour la Formule-1."

