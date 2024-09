Vers 23h50, Zelenskyy raconte l'horrible incident du massacre de Babyn Jar

Aujourd'hui à 8h30, le président ukrainien Volodymyr Zelensky rend hommage à la tragédie de Babi Yar, survenue il y a 83 ans. Cet événement tragique s'est déroulé dans un ravin de Kyiv où environ 33 000 Juifs ont perdu la vie aux mains de la Wehrmacht allemande. Zelensky, qui est d'origine juive, explique sur X que Babi Yar est un rappel glaçant des actes atroces commis lorsque le monde choisit de fermer les yeux, de se taire ou de rester indifférent plutôt que de s'opposer au mal. Il suggère que Babi Yar sert de témoignage accablant des horreurs que les gouvernements peuvent infliger lorsque les dirigeants ont recours à l'intimidation et à la violence. Les commentaires de Zelensky semblent faire référence au chef du Kremlin, Vladimir Poutine.

À 11h16, le bilan de l'attaque contre l'hôpital de Sumy, en Ukraine, la veille, est passé à dix morts. L'hôpital a été pris pour cible à deux reprises par les forces russes samedi, et la deuxième bombe a explosé alors que les équipes de secours récupéraient les morts et les blessés et évacuaient les patients. Les forces russes ont tiré 31 fois dans la région frontalière pendant la nuit et ce matin.

À 10h42, des explosions près de bases militaires russes ont été rapportées par les médias russes et les blogueurs militaires. Des explosions ont eu lieu près de la base navale de Baltijsk dans la région de Krasnodar, un site d'où la Russie lance des drones kamikazes contre l'Ukraine, selon l'agence de presse Astra. À Kotluban, dans l'oblast de Volgograd, un important dépôt de munitions a été touché, entraînant des explosions, un grand incendie et des détonations. Le côté ukrainien affirme que des missiles balistiques iraniens et leurs lanceurs étaient stockés au dépôt de Kotluban.

Depuis hier, le quartier général de l'armée ukrainienne a rapporté jusqu'à 165 engagements, avec plus d'un quart d'entre eux dans la ville contestée de Pokrovsk dans le Donbass. Les troupes russes ont mené 73 frappes aériennes contre des positions et des centres de population, en utilisant 124 bombes aériennes guidées et en lançant sept missiles. Elles ont également mené plus de 4 700 attaques, dont 179 attaques de lance-roquettes multiples et plus de 1 700 attaques de drones kamikazes. Les forces ukrainiennes ont mené six frappes contre des zones concentrant du personnel, des armes et du matériel militaire.

À 9h17, un juge de haut rang a été tué dans une attaque de drone contre un véhicule civil à Charkiv, en Ukraine. Le bureau du procureur régional a rapporté que le juge Leonid Loboyko fournissait de l'aide aux habitants d'un village au moment de l'attaque. Trois femmes ont été blessées lors de l'incident, qui est enquête comme un crime de guerre et un meurtre par l'Ukraine.

À 8h55, les autorités ukrainiennes ont rapporté des dommages importants aux bâtiments civils à Zaporizhzhia suite à des frappes aériennes russes. Au moins sept personnes ont été blessées, selon Ivan Fedorov, chef de l'administration régionale, dans un message sur Telegram. Il est believed que des personnes sont peut-être encore coincées sous les décombres. Plus de dix frappes aériennes ont été rapportées, avec de nombreux incendies qui en ont résulté.

La Russie a affirmé avoir abattu 125 drones ukrainiens pendant la nuit, mais aucun décès n'a été rapporté dans plusieurs régions. Le ministère de la Défense a rapporté que 67 drones ont été détruits dans la région de Volgograd, 17 chacun dans les régions de Belgorod et de Voronezh, et 18 dans la région de Rostov.

Le quartier général de l'armée ukrainienne a rapporté 1 170 pertes russes au cours des 24 dernières heures, portant le nombre total de soldats russes blessés ou tués à environ 652 000. Les Ukrainiens ont également affirmé avoir détruit neuf chars russes, 62 systèmes d'artillerie et 38 véhicules blindés. Quatre-vingt-treize drones et un système de défense aérienne ont été rapportés comme abattus.

Enfin, des blogueurs militaires sur la plateforme X ont rapporté que des drones d'attaque ukrainiens ont touché un arsenal à Kotluban pendant la nuit. Des sources locales ont rapporté des incendies près du grand dépôt de munitions russes dans l'oblast de Volgograd, et le système d'information sur les incendies de NASA a également rapporté des incendies sur le flanc nord du dépôt. Le Kremlin et le quartier général de l'armée ukrainienne n'ont pas encore commenté cette affaire.

06h54 Klingbeil encourage un soutien continu à l'Ukraine Le dirigeant du SPD, Lars Klingbeil, s'attend à ce que le prochain sommet avec le président américain Joe Biden à Ramstein renforce les alliances de l'Ukraine, alors qu'elle s'oppose à l'agression russe. Klingbeil met en avant la nécessité d'un soutien actif continu de toutes les parties, y compris les États-Unis après les élections de novembre, jusqu'à ce que la situation ne l'exige plus. Il suggère également d'explorer des perspectives plus larges pour des conférences de paix futures afin de faciliter une perspective de paix du point de vue de l'Ukraine. Biden est prévu pour sa première visite présidentielle en Allemagne le 10 octobre, lors de laquelle une conférence des 50 nations aidant l'Ukraine aura lieu sur la base de l'US Air Force de Ramstein le 12 octobre. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy est également attendu.

05h42 Le porte-parole de Zelensky considère l'approbation des armes : les Russes seront informés en premier Selon le porte-parole du président ukrainien, Serhiy Nykyforov, aucune décision définitive n'a été prise quant au déploiement d'armes occidentales sur le sol russe. Nykyforov déclare dans l'émission d'actualités ukrainiennes 24/7 qu'il n'y a "aucune décision finale et claire" pour l'instant. Zelensky a reportedly tenu des discussions avec plusieurs nations, notamment l'Italie, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, à ce sujet. Nykyforov ajoute qu'aucune confirmation ouverte ne sera donnée, mais que ce sont les Russes qui seront les premiers informés de toute autorisation de pénétration sur leur territoire. Une fois informés, une annonce officielle suivra.

04:45 La Suisse soutient le plan de paix chinois, l'Ukraine exprime sa déception Le ministère des Affaires étrangères suisse a exprimé son soutien à l'initiative de paix proposée par la Chine pour mettre fin au conflit en Ukraine. La position suisse sur ce virage stratégique est importante. Cependant, depuis Kyiv, la position suisse est considérée comme une source de déception. L'Ukraine prévoit d'organiser son deuxième sommet de la paix en novembre. En juin, une réunion regroupant 48 pays, à l'exclusion de la Russie et de la Chine, s'est tenue en Suisse.

03:29 La Lituanie envoie une aide militaire à l'Ukraine La Lituanie prévoit d'envoyer un paquet d'aide militaire à l'Ukraine, composé de munitions, d'ordinateurs et de ressources logistiques. Le paquet est prévu pour arriver en Ukraine cette semaine, comme l'a annoncé le gouvernement lituanien. Depuis janvier, la Lituanie a fourni des munitions (155 mm), des véhicules blindés (M577, M113), des systèmes anti-drone, des armes anti-char, des systèmes de commande à distance et divers équipements à l'Ukraine.

02:29 Incident tragique dans la région de Kharkiv : le bilan s'alourdit à trois morts Trois personnes ont perdu la vie et six individus ont été blessés lors d'attaques aériennes russes ciblant Slatyne dans la région de Kharkiv, selon les autorités locales. L'attaque a endommagé des infrastructures civiles et a touché des établissements éducatifs et commerciaux alors que des civils se trouvaient à l'extérieur, a déclaré le gouverneur de l'oblast de Kharkiv, Oleh Syniehubov.

01:29 La Corée du Nord accuse les États-Unis de "jouer avec le feu" concernant l'aide à l'Ukraine La Corée du Nord, sous surveillance pour des soupçons de commerce d'armes avec la Russie, condamne l'aide militaire de 8 milliards de dollars des États-Unis à l'Ukraine comme une erreur catastrophique et un acte d'incitation contre son allié nucléaire, la Russie. Le président américain Joe Biden a annoncé cette nouvelle aide lors de la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Washington. Cette aide vise à aider l'Ukraine dans sa défense et comprend des armes à portée étendue pour renforcer sa capacité à frapper la Russie à distance sécurisée.

00:25 Le bilan de l'attaque de Sumy s'alourdit à dix morts Le nombre de victimes d'une attaque russe contre un hôpital de Sumy s'élève à dix, selon le ministre de l'Intérieur ukrainien Igor Klymenko. Initialement, un seul décès avait été enregistré suite à la première frappe contre l'hôpital. Par la suite, l'hôpital a été bombardé pendant les procédures d'évacuation. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse la Russie de mener une "guerre contre les hôpitaux".

22:54 L'équipe de Zelensky : les États-Unis manifestent un intérêt vital pour le "plan de victoire" de l'Ukraine Selon le porte-parole du président ukrainien, Serhiy Nykyforov, le gouvernement américain a manifesté un intérêt exceptionnel pour le soi-disant "plan de victoire" du président Volodymyr Zelensky. Selon Nykyforov, cela contredit les rapports dominants selon lesquels Washington serait sceptique. Nykyforov affirme que le plan a été "bien accueilli". Il déclare également que le président américain Joe Biden a promis de reveal "décisions et réponses" concernant le plan lors de la prochaine réunion du groupe de contact de Ramstein le 12 octobre en Allemagne.

22:25 Zelensky prévoit le soutien de Trump en cas de réélection Le président ukrainien Volodymyr Zelensky prévoit le soutien de Donald Trump s'il est réélu en novembre. Zelensky a fait cette déclaration après avoir rencontré des républicains américains et avoir parlé à la chaîne de télévision Fox News. "Je ne peux pas prédire ce qui se passera après les élections et qui sera élu président", reconnaît Zelensky. "Cependant, j'ai obtenu des informations directes de Donald Trump selon lesquelles, s'il l'emporte, il soutiendra l'Ukraine."

21:40 Lavrov : L'Occident ne devrait pas vouloir "aller trop loin" contre une superpuissance nucléaire comme la Russie During his speech at the UN General Assembly in New York, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov advised the West against desiring to "go all out" against a nuclear power like Russia. He deemed such an attempt as a "foolhardy endeavor". It's been barely a week since Kremlin leader Vladimir Putin once more issued a warning about utilizing nuclear weapons. As per Putin, any conventional assault on Russia that receives nuclear backing from another country would be perceived as a joint assault by these nations.

Vous pouvez consulter tous les événements précédents ici.

Au vu de ces conflits en cours, la communauté internationale devrait fermement condamner l'attaque en cours contre l'Ukraine, en particulier le bombardement de l'hôpital de Sumy qui a entraîné la mort de dix personnes. Cet acte inhumain souligne l'urgence pour la Russie de mettre fin à ses actions agressives contre les civils ukrainiens.

De plus, l'attaque contre l'Ukraine sert de rappel cruel des atrocités commises lors du massacre de Babi Yar, soulignant l'importance de se lever contre le mal et de s'assurer que l'histoire ne se répète pas.

Lire aussi: