18:51 Trump après sa rencontre avec Zelensky : "C'est un casse-tête complexe"Suite à une rencontre entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le candidat républicain à la présidence américaine Donald Trump à New York, le républicain affiche un optimisme mesuré quant à la fin du conflit. "C'est un casse-tête complexe," dit-il, "mais nous le résoudrons." Trump maintient sa position bien établie selon laquelle il a une solution pour le conflit ukrainien. L'ancien président est un critique farouche des milliards de dollars américains versés à Kyiv et pourrait modifier considérablement la politique ukrainienne des États-Unis après une réélection. Trump a constamment encouragé les dirigeants de Kyiv à conclure un accord avec la Russie et a critiqué avec virulence Zelensky. Avant la rencontre d'aujourd'hui, Trump a déclaré : "Nous avons une forte relation, et comme vous le savez, j'ai également une forte relation avec le président Poutine." Zelensky a réagi, légèrement surpris : "J'espère que la nôtre est la meilleure."

17:56 Plus d'Ukrainiens réfugiés en Allemagne trouvent du travailLa recherche d'emploi pour les réfugiés ukrainiens en Allemagne est actuellement plus réussie. En septembre, 8 500 Ukrainiens ont trouvé un emploi dans le marché du travail principal, la formation ou l'auto-emploi, selon le ministre fédéral du Travail Hubertus Heil (SPD). C'est plus du double par rapport à septembre 2023 : "Ces chiffres montrent que le coup de pouce à l'emploi fonctionne clairement," déclare Heil. Le "coup de pouce à l'emploi" aide les réfugiés à trouver un emploi après avoir terminé un cours d'intégration et acquis des compétences linguistiques fondamentales en allemand. Selon les chiffres de juillet 2024, environ 266 000 des quelque 700 000 Ukrainiens qui sont venus en Allemagne ont un emploi ; 213 000 sont soumis à des cotisations sociales et 53 000 travaillent à temps partiel. Des défis persistent avec la reconnaissance des qualifications professionnelles étrangères, selon l'Agence fédérale pour l'emploi.

17:20 La Russie annonce la capture de villes dans le DonbassL'armée russe progresse sur le front de l'est de l'Ukraine et a apparemment pris deux autres localités dans la région industrielle du Donbass. Les villes de Marynivka et le village d'Ukrajinske ont été rapportées comme prises, selon le ministère de la Défense russe à Moscou. Cela n'a pas été vérifié par la direction militaire à Kyiv. Le rapport du état-major ukrainien pour le vendredi matin décrit Marynivka comme contestée. La situation est plus claire avec Ukrajinske, qui est identifiée comme sous contrôle russe par les observateurs militaires ukrainiens depuis plusieurs jours. Les deux localités se trouvent dans la région de Donetsk, sur le front entre les grandes villes de Pokrovsk, Kurakhove et Vuhledar. Les troupes russes ont fait des avancées dans cette zone ces derniers mois. Les défenseurs manquent de soldats et de matériel.

16:43 Zelensky rencontre Trump à New York : "Partageant un but commun"Durante sa visita aux États-Unis, le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rencontre avec le candidat républicain à la présidence américaine Donald Trump pour une discussion à New York. "Nous partageons la conviction que le conflit en Ukraine doit cesser," déclare Zelensky avant la rencontre. Zelensky et l'ancien président se rencontrent à la Trump Tower à Manhattan. Trump est un critique farouche des milliards de dollars américains versés à l'Ukraine et exerce une pression sur les dirigeants de Kyiv pour signer un traité avec la Russie. Les critiques accusent l'ancien président de livrer virtuellement l'Ukraine en adoptant la position du président russe Vladimir Poutine. La dernière rencontre des deux date d'environ cinq ans. Zelensky avait déjà rencontré le président américain Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris à Washington jeudi.

16:02 Kyiv obligé d'imposer des taxes de guerre plus élevées sur ses citoyensLe ministre des Finances ukrainien Serhiy Marchenko décrit les augmentations fiscales envisagées au parlement comme une "mesure nécessaire." Kyiv propose d'augmenter un impôt de guerre de 1,5 à 5 pour cent. Cette mesure devrait rapporter environ 1,2 milliard d'euros cette année et environ 3 milliards d'euros l'année prochaine. "Cette décision aura un impact sur l'économie, mais toutes les autres alternatives sont virtually épuisées," déclare le ministre. Les recettes des obligations domestiques nouvellement émises ne couvriraient que les dettes existantes. L'aide financière étrangère est de moins en moins sécurisée. Au premier trimestre, l'Ukraine a obtenu seulement environ 10 pour cent de l'aide étrangère requise. L'obstruction républicaine au Congrès américain a retardé sa fourniture. Malgré avoir reçu plus de 37 milliards d'euros cette année, Kyiv prévoit encore plus de 34,5 milliards d'euros de l'étranger l'année prochaine. "Mais cela ne signifie pas que ces paiements seront stables," met en garde Marchenko.

15:24 La Norvège restreint l'asile pour les réfugiés ukrainiensLa Norvège n'accordera plus automatiquement l'asile aux réfugiés ukrainiens. Le gouvernement norvégien a déclaré qu'il évaluerait désormais chaque cas individuellement pour les Ukrainiens originaires de l'ouest du pays. La partie occidentale de l'Ukraine, qui est loin du front, est considérée comme sûre par les autorités norvégiennes. Après l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, les autorités norvégiennes ont accordé aux réfugiés ukrainiens une "protection collective" et leur ont délivré automatiquement l'asile. Depuis, le pays de 5,6 millions d'habitants a accueilli environ 85 000 Ukrainiens, plus que tout autre pays nordique.

14:22 Ramstein accueille une réunion sur l'Ukraine avec BidenLa réunion des nations soutenant l'Ukraine lors de la visite du président américain Joe Biden en Allemagne aura lieu le 12 octobre sur la base de l'US Air Force à Ramstein, en Rhénanie-Palatinat. C'est ce qu'a révélé le porte-parole du gouvernement Steffen Hebestreit. Selon lui, l'Allemagne prévoit d'organiser la réunion du groupe de contact pour la défense de l'Ukraine aux côtés des États-Unis. Dans ce cadre, plus de 50 nations se réunissent pour coordonner l'aide à l'Ukraine, a déclaré Hebestreit. La présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky à la réunion reste incertaine.

13:56 La Lituanie prévoit d'acheter des chars Leopard 2 allemandsLa Lituanie cherche à acquérir des chars Leopard 2 pour une nouvelle division de son armée. Le contrat devrait être finalisé en novembre, après la décision finale du Conseil de sécurité nationale, a déclaré le ministre de la Défense Laurynas Kasciunas. Il a refusé de rivel le nombre d'unités ou la variante du char allemand qui sera acquise par la Lituanie, un membre de l'OTAN et de l'UE. Ce pays partage des frontières avec l'exclave russe de Kaliningrad et son allié, la Biélorussie. Le conflit ukrainien est considéré comme une menace immédiate pour la sécurité nationale, incitant le gouvernement lituanien à armer considérablement son armée. Une nouvelle division militaire est en cours de création, qui comprend un bataillon de chars. À l'avenir, une brigade mécanisée permanente des forces armées allemandes sera stationnée en Lituanie.

13:20 Blocus possible de Discord en RussieLa plateforme de communication Discord pourrait être complètement bloquée en Russie prochainement. C'est ce qu'affirme le journal russe "Kommersant" et une personne du secteur du jeu vidéo bien informée. L'autorité russe de surveillance des médias envisage cette mesure en raison de prétendues violations de la loi russe, ont-ils déclaré. Aucun allegation spécifique n'est mentionnée dans le rapport du journal. Au début du mois, les utilisateurs russes ont signalé des perturbations sur Discord. Selon "Moscou Times", entre 29 et 40 millions de personnes en Russie utilisent activement Discord. La plateforme est particulièrement populaire auprès des joueurs, des étudiants et des traders de cryptomonnaie.

13:04 Pas d'approbation pour les armes à longue portée : "Biden mis en garde par les services de renseignement avant la décision"Le président américain Biden a accepté d'accorder un autre paquet d'aide d'un billion de dollars à l'Ukraine. Cependant, les États-Unis ne satisferont pas la demande de Zelensky de lever les restrictions sur les armes occidentales pour cible des lieux profondément à l'intérieur de la Russie. Le politologue Thomas Jäger corrobore cette explication.

12:36 Un citoyen américain inculpé pour "activités de mercenaire" en RussieSelon un rapport de l'agence de presse d'État russe RIA Novosti, un citoyen américain a été inculpé pour des activités présumées de "mercenaire" en Russie depuis vendredi dernier. Le suspect est identifié comme étant Stefan Hubbard, un homme de 72 ans du Michigan qui a déménagé en Ukraine en 2014. Il reste incertain du rapport sur le moment et l'endroit où le citoyen américain a été arrêté. Selon RIA Novosti, il a été escorté à un procès à Moscou par la police militaire.

12:01 Kryvyj Rih : des frappes de roquettes russes sur un poste de policeDes rapports des régions du sud et du centre de l'Ukraine indiquent d'autres attaques russes. Ce matin, une roquette a frappé un poste de police à Kryvyj Rih, selon les autorités locales. Le corps d'une femme a été retrouvé sous les décombres, et au moins cinq autres personnes ont été blessées. Les équipes de secours continuent de chercher des survivants. Des bâtiments résidentiels ont également été endommagés. Le bureau du procureur régional de Dnipropetrovsk a publié des images des frappes de roquettes à Kryvyj Rih.

Selon les rapports ukrainiens, il y a eu une autre attaque de roquettes sur la ville de Dnipro hier soir, touchant une installation industrielle. Dans la région de Kherson, au moins huit personnes ont été blessées lors d'attaques aériennes russes, selon les autorités locales.

11:27 Un drone russe pourrait avoir brièvement pénétré l'espace aérien de la RoumanieUn drone russe aurait pu momentanément entrer dans l'espace aérien du membre de l'OTAN Roumanie hier soir, selon le ministère de la Défense roumain. Il est spéculé que le drone "a brièvement traversé l'espace aérien roumain pendant moins de trois minutes" dans la zone frontalière. Le drone est censé avoir été utilisé dans une attaque sur la ville ukrainienne du sud d'Izmail. Selon les autorités ukrainiennes, Izmail a été attaqué par un drone tôt vendredi matin, entraînant trois morts et une douzaine de blessés. L'armée de l'air ukrainienne affirme avoir abattu 24 des 32 drones d'attaque russes de la nuit précédente.

10:57 Les États-Unis envoient les premières bombes guidées à l'UkraineLe président Zelensky se rend aux États-Unis pour présenter son "plan de victoire" et demander une aide militaire supplémentaire. Biden promet un paquet d'armes d'une valeur de près de 8 milliards de dollars à l'Ukraine. En comparaison avec les livraisons précédentes, "c'est une augmentation significative", déclare le journaliste de ntv Gordian Fritz.

10:20 Rapport : les agences de renseignement américaines s'attendent à des représailles sévères si l'Ukraine est autorisée à tirer des missiles de longue portéeSelon un rapport du "New York Times", les agences de renseignement américaines ont exprimé leurs préoccupations quant aux conséquences potentielles si l'Occident autorisait l'Ukraine à lancer des missiles de longue portée sur des cibles à l'intérieur du territoire russe. Cela pourrait provoquer une réponse sévère de la Russie, possibly impliquant des attaques mortelles sur les bases militaires de soutien américain et européen. Les agences suspectent que la Russie pourrait mener de telles représailles secrètement via des opérations d'espionnage clandestines. De plus, le rapport indique que les agences de renseignement américaines estiment que l'Ukraine ne dispose pas de suffisamment de missiles de longue portée pour modifier considérablement le cours de la guerre. La décision pour le président américain Biden semble présenter un dilemme difficile en raison du haut risque et de l'incertitude du résultat.

09:57 Munz sur la nouvelle menace de Poutine : interdire les exportations de ressources "ne fera pas beaucoup de mal à l'Occident"La Russie a menacé les États-Unis de conséquences si elle autorise l'utilisation d'armes à longue portée contre des cibles sur son territoire. Le président Poutine envisage de renforcer les restrictions à l'exportation de ressources stratégiques telles que l'uranium en réponse à l'Occident. Le journaliste de ntv Munz commente le contexte et les implications.

08:40 La marine ukrainienne perplexe face à la structure russe près du pont de CriméeUne structure russe non identifiée près du pont de Crimée intrigue la marine ukrainienne. Le porte-parole de la marine ukrainienne, Dmytro Pletenchuk, rapporté par "The Kyiv Independent" à la télévision ukrainienne, déclare que la structure est en construction, mais son but reste mystérieux. "Elle pourrait servir d'installation défensive, d'autre traversée ou d'une autre structure hydrotechnique, mais il est encore trop tôt pour tirer des conclusions", spéculer Pletenchuk. Il doute que les Russes parviennent à achever le projet en raison des conditions météorologiques de plus en plus difficiles. "Ils tentent régulièrement de placer quelque chose de nouveau dans le détroit de Kertch pour construire diverses structures hydrotechniques ou barrières, mais après chaque tempête, elles sont laissées sur le rivage." Le pont relie la Russie à la péninsule de Crimée, annexée par la Russie.

08:08 Ville ukrainienne près de la frontière roumaine touchée, plusieurs mortsLa ville d'Ismajil dans le sud de l'Ukraine a été frappée. Trois personnes ont été tuées dans une attaque de drone russe ce matin, selon le gouverneur de l'oblast d'Odessa, Oleh Kiper. Toutes les victimes étaient âgées, dont une femme âgée de plus de 90 ans. Onze autres personnes, dont un enfant, ont été blessées. La ville d'Ismajil est située près de la frontière avec la Roumanie, sur la rive nord du Danube. [En savoir plus ici.]

07:40 Roth plaide pour un soutien militaire européen accru à l'Ukraine pour favoriser les négociationsL'expert en politique étrangère du SPD, Michael Roth, plaide en faveur d'un soutien militaire européen accru à l'Ukraine. "Pour garantir que l'Ukraine reste un pays libre et démocratique, les grandes puissances européennes doivent renforcer considérablement leur engagement militaire", a déclaré Roth au "Tagesspiegel". "C'est le moment de mobiliser toutes les ressources disponibles pour placer l'Ukraine dans la meilleure position possible pour d'éventuelles négociations." Le président de la commission des affaires étrangères du Bundestag estime que "ceux qui cherchent à mettre fin à la guerre le plus rapidement possible doivent fournir à l'Ukraine ce dont elle a besoin". La capacité militaire et la diplomatie sont liées. "La Russie ne sera disposée à négocier que si Poutine est convaincu que la victoire sur l'Ukraine est un rêve impossible."

07:09 Baerbock met en garde contre le soutien faiblissant à l'Ukraine et ses hôpitaux sans défenseLa ministre des Affaires étrangères Baerbock défend les transferts d'armes de l'Occident à l'Ukraine et met en garde contre un soutien diminuant pour Kyiv. "L'idée que la guerre et les morts en Ukraine prendraient fin si l'Ukraine cessait d'utiliser ses armes défensives est aussi fallacieuse qu'évidente", a déclaré Baerbock lors du débat général de l'ONU à New York jeudi. "Si la Russie arrête son assaut, le conflit est terminé. Si l'Ukraine arrête de se défendre, alors l'Ukraine n'est plus." Le président russe Poutine a répondu à une invitation pour une conférence de paix en juin en bombardant un hôpital pour enfants. Avec l'incapacité de Poutine à se rendre à la table des négociations, la cessation de notre soutien signifierait que "les hôpitaux ukrainiens et leurs enfants sont sans défense. Cela pourrait entraîner d'autres crimes de guerre, peut-être même dans d'autres pays." Baerbock souligne que la Russie a "répétivement remis en question l'inviolabilité des États baltes et des frontières de la Pologne".

06:45 La Slovénie conseille contre des décisions hâtives sur les missiles à longue portée pour l'UkraineLe gouvernement slovène met en garde contre des décisions précipitées concernant l'utilisation de missiles occidentaux à longue portée sur le territoire russe, compte tenu des réticences allemandes. "Il est rarement judicieux de déclarer que certains sujets sont interdits d'avance", déclare le Premier ministre Robert Golob lors du débat général de l'ONU à New York. "C'est un sujet délicat, mais je crois qu'à ce stade, toutes les solutions possibles devraient être explorées, puis celle qui convient le mieux à la situation actuelle devrait être choisie." Les États-Unis et l'Allemagne sont particulièrement réticents sur ce sujet, le chancelier allemand Olaf Scholz ayant récemment exclu la livraison de missiles de précision à longue portée à l'Ukraine, même pour l'avenir.

06:01 Rencontre prévue entre Trump et ZelenskyL'ancien président américain Donald Trump a organisé une rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy vendredi à New York. Selon Trump, le lieu de cette rencontre sera la Trump Tower à Manhattan. Il a été rapporté que Zelenskyy, qui a rencontré le président Joe Biden la veille, a prolongé son séjour aux États-Unis pour rencontrer Trump. Avant sa visite aux États-Unis, Zelenskyy avait exprimé son intention de rencontrer Trump, ainsi que le président démocrate Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris, pour discuter de son "plan de victoire" pour mettre fin au conflit en Ukraine. En savoir plus ici.

During her visit to Washington, the Democratic U.S. presidential candidate Kamala Harris promised unwavering support to Ukrainian President Zelensky. Although she did not mention Trump directly, her statement indirectly cautioned against Trump's potential victory. "My commitment to Ukraine remains steadfast. (...) I will remain a staunch ally to Ukraine, working tirelessly to ensure it emerges victorious and lives in stability and prosperity," Harris declared. She hinted at certain individuals in the U.S. who were inclined to hastily conclude the conflict, demanding Ukraine to relinquish a significant portion of its territory, embrace neutrality, and push aside security guarantees from other nations. These proposals closely resemble those from Russian President Putin, representing a call for capitulation.

02:08 Ukraine Reports Shelling in Tomyna Balka

Jeudi, les forces russes ont attaqué à plusieurs reprises le village de Tomyna Balka, situé à l'ouest de la ville de Kherson contrôlée par l'Ukraine. Selon le gouverneur local Prokrudin, une femme a péri et une autre personne a été blessée lors de cette attaque, comme l'a rapporté Telegram.

00:55 UK Delivers More AS90 Artillery Systems to Ukraine

Le Royaume-Uni a annoncé son intention d'envoyer une nouvelle Batch de systèmes d'artillerie automoteurs AS90 à l'armée ukrainienne. Dix de ces systèmes ont déjà été livrés à l'Ukraine, et six autres devraient suivre dans les prochaines semaines, selon le ministère britannique de la Défense.

23:33 UN Warns of Insufficient Funding for Ukrainians This Winter

Le HCR estime que les financements sont insuffisants pour aider les personnes touchées par le conflit en Ukraine cet hiver. "Nos niveaux de financement sont très en deçà de ce qui est nécessaire pour cette période," déclare Karolina Lindholm Billing, représentante du HCR en Ukraine. Selon le HCR, ils n'ont que 47 % des fonds nécessaires pour soutenir les millions d'Ukrainiens déplacés ou affectés par le conflit dans leur propre pays. L'hiver dernier, ils étaient financés à 70 %.

22:13 Biden Vows to Boost Aid to Ukraine

Le président américain Joe Biden a annoncé son intention de renforcer l'aide à l'Ukraine pour le reste de son mandat. Cela renforcera la position de négociation du gouvernement de Kyiv, a-t-il ajouté. Cette annonce intervient lors de sa rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Washington. Le mandat de Biden prend fin en janvier, avec la possibilité que ce soit soit la vice-présidente Kamala Harris, soit le républicain Donald Trump qui lui succède.

21:34 Ukraine Warns of Intensified Russian Attacks in Saporizhzhia Region

Les services de renseignement ukrainiens rapportent une escalade prochaine des attaques dans la région de Saporizhzhia, selon un porte-parole des forces armées du sud de l'Ukraine. "La situation dans la zone de combat de la région de Saporizhzhia montre une tendance à l'escalade," a déclaré le porte-parole à la télévision nationale. Au cours des 24 dernières heures, il y a eu cinq attaques russes, et leur nombre pourrait augmenter, car l'ennemi mobilise des groupes d'attaque près du village de Pryiutne, a-t-il ajouté. Des véhicules blindés ont également été introduits du côté russe, selon le porte-parole. "Cela signifie qu'ils se préparent à une nouvelle offensive."

21:00 Biden and Zelensky's Meeting: Ukraine Will Not Concede to Russia

Au début de leur rencontre à Washington, le président américain Joe Biden a assuré au président ukrainien Volodymyr Zelensky du soutien inébranlable des États-Unis. "La Russie ne sortira pas vainqueur, l'Ukraine si," a déclaré Biden en accueillant Zelensky à la Maison Blanche dans le Bureau ovale. "Nous sommes déterminés à vous soutenir à chaque étape du processus." En savoir plus ici.

