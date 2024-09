Vers 18h50, des allégations suggèrent que des adolescents russes ont lancé des engins incendiaires, comme des cocktails Molotov, sur des hélicoptères militaires.

18:17 Tensions entre le Tchad et la Russie suite à l'arrestation d'un propagandiste

La détention de trois Russes au Tchad a tendu les relations entre le Tchad et la Russie. Parmi les personnes arrêtées figurent Maxim Shugaley, un propagandiste sous sanctions de l'UE pour le groupe de mercenaires Wagner, et son employé Samer Sueifan, décrit comme sociologue et son traducteur. Selon les comptes rendus russes, les deux avaient été détenus en Libye pour des accusations de manipulation électorale avant d'être arrêtés à l'aéroport du Tchad le 19 septembre. Le 21 septembre, un autre Russe et un citoyen biélorusse ont également été arrêtés. Selon l'ambassadeur du Tchad à Moscou, ces individus doivent être renvoyés aux autorités russes dans les plus brefs délais, conformément aux appels précédents du ministère russe des Affaires étrangères. Les raisons de leur détention restent inconnues.

17:40 Peseschkian assistera à un sommet en Russie et rencontrera Poutine

Le président iranien Massoud Peseschkian est prévu pour assister à un sommet en Russie en octobre. During his visit, he will participate in the gatherings of the BRICS group of nations and engage in bilateral discussions with Russian President Vladimir Putin, as reported by a Tehran spokeswoman, Fatemeh Mohadscherani. A strategic partnership agreement between Iran and Russia is believed to be on the verge of completion, the spokeswoman added, without providing further details.

17:07 Strack-Zimmermann sur la politique ukrainienne

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, présidente de la commission de la Défense au Parlement européen (FDP), a fermement rejeté un éventuel changement dans la politique de son parti envers l'Ukraine malgré les élections récentes. Dans un show RTL Nachtjournal-Spezial, elle a souligné l'importance d'informer les citoyens sur les avantages de soutenir l'Ukraine, en expliquant : "Si Poutine réussit ici (...), si nous le permettons, ce ne sera pas la dernière guerre."

16:44 Biden à l'ONU : "Nous persévérerons dans notre soutien à l'Ukraine"

Le président américain Joe Biden a exhorté l'Assemblée générale de l'ONU à maintenir son soutien à l'Ukraine alors qu'elle fait face à l'agression russe. "Nous soutiendrons fermement l'Ukraine", a-t-il affirmé. L'invasion dirigée par le président russe Vladimir Poutine a échoué, a-t-il ajouté.

16:25 Projet de loi sur l'immatriculation de voitures pour les réfugiés ukrainiens en Allemagne

À partir d'octobre, les réfugiés ukrainiens devront immatriculer leurs voitures importées en Allemagne. Si le véhicule réside dans le pays depuis plus d'un an, le gouvernement fédéral a établi le cadre juridique nécessaire. Jusqu'au 30 septembre, les véhicules ukrainiens sont exemptés de ces règles grâce à des exceptions accordées par l'État. Le nouveau processus d'immatriculation est expliqué dans un questionnaire créé par le ministère fédéral des Transports et les États collaborateurs. Les documents requis pour la soumission comprennent un document d'identité affichant des noms en script latin, le certificat d'immatriculation ukrainien et une preuve d'assurance. Les enregistrements numériques ukrainiens ne peuvent pas être utilisés. À la suite de l'immatriculation, les plaques d'immatriculation du véhicule doivent être échangées.

15:40 Victimes civiles suite aux attaques de missiles russes dans l'est de l'Ukraine à Kharkiv

Des attaques multiples de missiles russes sur la ville ukrainienne de Kharkiv ont entraîné des pertes civiles. Selon le message Telegram du gouverneur Oleh Synyehubov, le nombre de morts a augmenté à trois. Plus d'une douzaine de personnes ont été blessées. Un missile russe a prétendument touché directement un immeuble résidentiel, selon les rapports. Auparavant, le maire Ihor Terechov avait fait allusion à des attaques de missiles affectant quatre districts de la ville et endommageant deux immeubles résidentiels.

15:15 L'armée allemande exerce sa stratégie de défense dans le port de Hambourg

Du 22 au 24 septembre, l'armée allemande mènera un exercice de défense à grande échelle appelé "Red Storm Alpha" dans le port de Hambourg. Le Landeskommando Hamburg sécurisera une section du port avec des forces de protection intérieure, y compris l'établissement d'un point de contrôle, comme l'a informé l'armée allemande. L'objectif de l'exercice est de protéger les infrastructures clés, d'obtenir une vue d'ensemble de la situation cohérente et de communiquer efficacement et en toute sécurité avec tous les participants. La circulation civile ne sera pas affectée par l'exercice. Suite à la violation par la Russie du droit international en attaquant l'Ukraine, une guerre conventionnelle en Europe dans les cinq prochaines années est envisagée, incitant l'OTAN à collaborer sur un déploiement rapide de troupes alliées vers l'est. "L'Allemagne, en raison de sa position géostratégique, sert de hub. En conséquence, le transport militaire, l'appui logistique et l'assurance de convois de véhicules doivent être pratiqués pour développer un impact de dissuasion crédible", conclut le communiqué.

14:30 Zelenskyy plaide en faveur des investissements américains dans la restoration du secteur énergétique ukrainien

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a encouragé les chefs d'entreprise américains à investir dans le secteur énergétique ukrainien en ruines lors de sa visite. Il a mis en évidence la nécessité de préparer le système énergétique ukrainien pour l'hiver prochain, car le pays craint une autre saison de coupures de courant en raison des dommages causés par la guerre russe. Zelenskyy a proposé des incitations spéciales. "C'est notre proposition. C'est l'un des points de notre stratégie de victoire", a-t-il déclaré dans une vidéo publiée. La réunion à New York a été fréquentée par des représentants des entreprises d'énergie, de finances et d'assurance, ainsi que par la directrice de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), Samantha Power.

13:55 Expert militaire loue l'opération ukrainienne à Koursk comme un triomphe

Les opinions divergent sur si l'opération ukrainienne dans la ville russe de Koursk peut être considérée comme un triomphe ou un échec pour Kiev. L'expert militaire Nico Lange la considère positivement, écrivant : "Alors que Zelensky conduit des discussions sur le plan de paix ukrainien à New York, imaginez s'il avait dû le faire sans l'opération de Koursk. Cela souligne à lui seul l'importance et le succès de l'opération de Koursk."

13:17 La "stratégie de victoire" de Zelensky comprend une invitation de l'OTAN

Une invitation pour l'Ukraine à rejoindre l'OTAN fait partie de la "stratégie de victoire" du président Volodymyr Zelensky pour Kiev, selon Andriy Yermak, chef de cabinet de Zelensky. Parlant à New York, Yermak a suggéré que les partenaires de l'OTAN de l'Ukraine attaquée par la Russie émettent une invitation à rejoindre l'alliance militaire occidentale, ignorant les menaces d'escalade de la Russie. La stratégie comprend des composantes militaires et diplomatiques. La Russie a envahi l'Ukraine en partie en raison des aspirations de Kiev à rejoindre l'OTAN.

12:42 Malgré les messages de paix de Zelensky, la Russie s'accroche à ses objectifs de guerre

Malgré la poursuite de Kiev des négociations, Moscou reste déterminé à atteindre ses objectifs de guerre en Ukraine. "Dès que ces objectifs seront atteints d'une manière ou d'une autre, l'opération militaire spéciale sera terminée", a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov, faisant référence à l'invasion russe de 2,5 ans. Il a réagi aux déclarations du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a mentionné lors de sa tournée aux États-Unis qu'une fin à la guerre pourrait être plus proche que prévu. Zelensky présente sa soi-disant stratégie de victoire aux États-Unis pour faire pression sur Moscou pour entamer des négociations. Les objectifs de la Russie comprennent le contrôle des régions ukrainiennes de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia, la prévention de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et le renversement du gouvernement de Kiev. De nombreux experts estiment que l'objectif ultime de la Russie est la domination sur l'ensemble de l'Ukraine.

11:59 La situation à Wuhledar se détériore davantage - Les troupes russes pourraient utiliser des méthodes peu orthodoxes

La situation autour de la ville de Wuhledar est critique et s'aggrave, selon le canal militaire affilié à l'Ukraine Deepstate. "Les Russes tentent de circond la localité tout en la détruisant simultanément avec de l'artillerie et d'autres armes." Deepstate signale aucune invasion de troupes russes ("entrée" à 09h27). "Dans ces circonstances désespérées, la reddition est inacceptable pour les soldats de la 72e brigade. Ils continuent de se battre malgré tout." Le média central et oriental européen Nexta rapporte que la Russie utilise à nouveau la tactique "terre brûlée", en bombardant lourdement Wuhledar depuis le ciel.

11:15 Des images satellites montrent les dégâts considérables dans les dépôts de munitions russes

L'Ukraine a récemment mené plusieurs attaques importantes contre des dépôts de munitions, entraînant une destruction massive de roquettes, d'obus d'artillerie et d'autres fournitures russes. Des images satellites à haute résolution de Maxar montrent l'ampleur des dernières attaques à Oktyabrsky et Toropez.

10:46 Attaques dévastatrices sur Marioupol : un mort, plusieurs blessés et destructions importantes

Les attaques russes sur la ville ukrainienne du sud-est de Marioupol ont fait un mort et six blessés, selon les rapports officiels. La région a été frappée par "des bombardements massifs" dans les deux heures tard dans la soirée de lundi, a déclaré l'agence d'État de défense civile. "Une personne est morte et six autres ont été blessées, dont une fille de 13 ans et un garçon de 15 ans", a écrit le gouverneur régional Ivan Fedorov sur le service de messagerie Telegram. Des installations d'infrastructure et des bâtiments résidentiels ont également été incendiés. Selon un employé de l'administration de la ville, 74 immeubles d'appartements et 24 maisons privées ont été endommagés dans différentes parties de la ville.

10:07 Munz sur l'équipage du porte-avions russe : "Le porte-avions ne naviguera probablement plus jamais"

L'équipage du porte-avions russe "Admiral Kuznetsov" est reportedly déployé sur le front, selon un rapport de Forbes. Le navire est connu pour sa série de problèmes, note le correspondant de Moscou de ntv Rainer Munz. Le déploiement de l'équipage pourrait être un autre signe des difficultés financières de la Russie :

09:27 Forteresse de résistance : Wuhledar au bord du gouffre ? Intrusion russe présumée

Des rumeurs suggèrent que les forces russes ont pénétré dans la ville ukrainienne de l'est de Wuhledar, selon les médias d'État et les blogueurs. Yuri Podolyaka, un blogueur militaire pro-russe originaire d'Ukraine, a écrit : "Les unités russes ont pénétré dans Wuhledar - l'assaut de la ville a commencé." D'autres blogueurs militaires pro-russes ont fait écho à ces allégations. Les médias russes d'État ont rapporté que Wuhledar, située dans la région de Donetsk, est assiégée et que des combats ont lieu dans le secteur est de la ville. Le colonel militaire expert Reisner a informé ntv.de que les troupes russes se déplacent vers la ville depuis plusieurs directions, ressemblant à une pince. "Wuhledar est en danger d'être encerclée. Il semble raisonnable de supposer que la 72e brigade mécanisée, armée de chars et de véhicules de combat, ne pourra pas protéger la zone."

08:59 Russie et Ukraine échangent des attaques de drones pendant la nuit

La défense aérienne russe a prétendument lancé des frappes contre 13 drones ukrainiens pendant la nuit, selon TASS, citant le ministère russe de la Défense. Six ont été abattus au-dessus des régions de Belgorod et de Koursk, et un a été intercepté au-dessus de la région de Briansk. Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a attaqué avec 81 drones et quatre missiles pendant la nuit, entraînant la destruction ou la force d'atterrissage de 79 drones. Il n'y a pas eu de rapport immédiat de pertes ou de dommages.

08:17 Danemark : Appel en faveur d'attaques à longue portée contre la Russie pour défendre l'Ukraine La Première ministre danoise Mette Frederiksen a exhorté les alliés occidentaux à autoriser le déploiement d'armes à portée étendue contre la Russie. "Je propose que nous mettions fin au débat sur les lignes rouges", a déclaré Frederiksen lors d'un entretien avec Bloomberg. "La principale ligne rouge a déjà été franchie - quand les Russes ont envahi l'Ukraine." Elle a souligné qu'elle ne permettrait jamais aux Russes de dicter ce qui est permis pour l'OTAN, l'Europe ou l'Ukraine.

07:38 Stratégie financière de la Russie pour faire face aux pertes

Selon une conversation publiée par le renseignement militaire ukrainien, les soldats russes tués au combat seraient enterrés sur le champ de bataille et déclarés portés disparus pour éviter des paiements coûteux à leur famille. "Ils les tuent, la bataille fait rage, il fait chaud, ils commencent à pourrir, alors on les enterre là-bas, et ensuite ils sont portés disparus. Et si ils sont portés disparus, la famille ne reçoit pas d'indemnisation", explique un homme à son interlocuteur, un citoyen de la région russe de Belgorod, dans la conversation rapportée par Kyiv Independent. Le montant de l'indemnisation pour chaque soldat décédé est estimé entre 67 500 et 116 000 dollars.

06:59 Les dirigeants russes n'offrent aucun espoir de résolution du conflit

Bien que le président ukrainien Zelenskyy avance son "plan de victoire" aux États-Unis, il n'y a aucun signe que la Russie ait l'intention de résoudre le conflit. "Le Kremlin signale de manière persistante son désintérêt pour une résolution qui n'implique pas la capitulation totale de l'Ukraine et sa démantèlement", écrit l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW). Des officiels russes de haut niveau ont récemment exprimé leur opposition à participer à la prochaine négociation de paix, et le porte-parole du Kremlin Peskov a réaffirmé que la Russie ne négocierait sous aucune condition autre que la capitulation de l'Ukraine et la destruction de son État, en désignant également l'OTAN et l'Occident comme un "adversaire commun".

06:27 Zelenskyy : une coopération renforcée avec les États-Unis pourrait accélérer la fin de l'hostilité russe

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy estime que des actions résolues du gouvernement américain pourraient hâter la fin de l'agression russe contre l'Ukraine d'ici l'an prochain. "Maintenant, à la fin de l'année, nous avons une véritable opportunité de renforcer la coopération entre l'Ukraine et les États-Unis", a écrit Zelenskyy sur son canal Telegram après une réunion avec une délégation bipartite du Congrès américain. Zelenskyy se trouve actuellement aux États-Unis pour participer aux sessions de l'Assemblée générale de l'ONU et présenter son "plan de victoire" au gouvernement américain.

05:44 Deux adolescents mettent le feu à un hélicoptère Mi-8 à Omsk

Selon le canal Telegram Baza, deux adolescents ont mis le feu à un hélicoptère Mi-8 sur une base aérienne à Omsk samedi dernier à l'aide d'une bombe artisanale. Les deux adolescents, âgés de 16 ans, ont été arrêtés et auraient avoué avoir été payés 20 000 dollars via Telegram pour mener l'attaque. L'hélicoptère Mi-8 a subi de graves dommages, selon les médias russes. Cet incident suit une attaque similaire le 11 septembre, où deux adolescents ont mis le feu à un hélicoptère Mi-8 à l'aéroport de Noyabrsk dans la région de Tyumen. Il y a eu plusieurs actes de sabotage dans différentes régions de Russie, y compris des déraillements de trains. En janvier, le renseignement militaire ukrainien (HUR) a affirmé que certains systèmes ferroviaires russes avaient été ciblés par "des ennemis du régime de Poutine".

04:44 Le G7 discutera de la possibilité de fournir des missiles à longue portée à Kyiv qui pourraient atteindre le territoire russe Les ministres des Affaires étrangères des pays du G7 discuteront lundi de la fourniture de missiles à longue portée à l'Ukraine, qui pourraient potentiellement atteindre le territoire russe, a annoncé le chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, sur la touche de l'Assemblée générale de l'ONU. Il est également clair que la Russie acquiert de nouvelles armes, y compris des missiles iraniens, malgré les démentis de Téhéran.

03:50 Zelenskyy : "La paix est plus accessible que l'on ne croit" Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy exprime son optimisme quant à une fin prochaine du conflit avec la Russie. "Je pense que nous sommes plus proches de la paix que la plupart des gens ne le croient", déclare Zelenskyy dans une interview avec le diffuseur américain ABC News. La fin de la guerre approche. Dans l'interview, il encourage les États-Unis et les autres alliés à maintenir leur soutien à l'Ukraine.

02:50 Bilan des attaques russes sur Zaporizhzhia La militaire russe a mené la dernière d'une série d'attaques sur la ville ukrainienne du sud-est de Zaporizhzhia mardi soir. Selon le gouverneur régional Ivan Fedorov, une personne a été tuée dans l'incident. Un officiel de la ville, citant Suspilne, fait état de cinq blessés, dont une fille de 13 ans. Au moins 23 personnes ont été blessées lors d'attaques précédentes sur la ville, et six autres ont été blessées lors d'attaques le jour et la nuit précédente. Fedorov note sur Telegram que deux maisons ont été détruites lors de l'attaque, bien que le type d'arme utilisé reste incertain. Les forces russes ont également ciblé l'infrastructure de Zaporizhzhia, entraînant un incendie qui a été rapidement maîtrisé par les services d'urgence sans faire de blessés.

01:29 La militaire ukrainienne sous pression à Pokrovsk La militaire ukrainienne fait face à une pression continue dans l'est de l'Ukraine, selon des sources ukrainiennes. "La situation dans la région de Pokrovsk et de Kurachove reste volatile", rapportent les forces armées dans leur rapport du soir. Sur les 125 attaques russes le long du front, plus de 50 ont eu lieu dans ce secteur. "Des efforts importants ont été déployés vers Pokrovsk" par l'armée russe, mentionne la direction ukrainienne. Bien que des analystes indépendants félicitent les Ukrainiens pour avoir ralenti l'avancée russe vers Pokrovsk, la situation reste dangereuse pour les défenseurs près de Kurachove. Les progrès des troupes russes près de la ville minière de Hirnyk représentent une menace pour encercler plusieurs unités là-bas. Un contournement similaire des positions défensives est également suspecté plus au sud près de la ville de Vuhledar, que les Russes n'ont pas réussi à capturer par des assauts directs.

00:28 Un américain arrêté en Russie pour tentative d'enlèvement Un citoyen américain a été condamné à six ans de prison en Russie pour avoir tenté de quitter le pays avec son fils russe sans le consentement de la mère, selon des sources judiciaires. Un tribunal de Kaliningrad a déclaré l'homme coupable de tentative d'"enlèvement" et a ordonné qu'il purge sa peine dans un camp de travail. Le verdict révèle que le citoyen américain a tenté de partir pour la Pologne avec son fils de quatre ans en juillet 2023 sans obtenir le consentement de la mère. Il a tenté de franchir la frontière polonaise à travers une zone boisée, accompagné de l'enfant, avant d'être arrêté par les gardes-frontière. Les tensions entre les États-Unis et la Russie sont particulièrement élevées dans l'ensemble, en particulier en raison du conflit en Ukraine.

23:14 La Russie signale des pertes après une attaque à Belgorod Trois personnes ont été tuées lors d'une attaque contre un village russe proche de la frontière ukrainienne, selon des officiels locaux. Le village d'Archangelskoe, situé à cinq kilomètres de la frontière, a été "attaqué par l'armée ukrainienne" lundi, selon le gouverneur de la région de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, sur Telegram. Deux adultes et un adolescent ont été tués, et deux autres, dont un enfant, ont été blessés, a rapporté Gladkov.

22:13 Zelensky remercie Scholz pour l'aide allemande après la réunion de New York Après avoir rencontré le chancelier allemand Olaf Scholz à New York, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exprimé sa gratitude pour l'aide de l'Allemagne. "Nous sommes profondément reconnaissants à l'Allemagne pour son aide", a tweeté Zelensky. "Ensemble, nous avons sauvé de nombreuses vies, et nous pouvons certainement faire plus pour renforcer la sécurité sur tout le continent européen." Cependant, Scholz a réaffirmé la position du gouvernement allemand de ne pas fournir d'armes sophistiquées à l'Ukraine.

21:35 Forbes : Alors que le seul porte-avions russe coule, l'équipage est déployé dans la guerre La Russie ne dispose que d'un seul porte-avions, baptisé "Amiral Koutsenko", qui a attiré une attention considérable en raison de ses nombreuses pannes depuis son lancement dans les années 1980, malgré un nombre limité de déploiements. Forbes magazine rapporte maintenant que des soldats du contingent de 15 000 membres de l'Amiral Koutsenko sont de plus en plus déployés dans le conflit en Ukraine, non à bord de leur porte-avions, mais en tant que bataillon propre. Selon Forbes, il s'agit d'une des mesures prises pour répondre aux besoins mensuels de recrutement de la Russie, que le magazine estime à 30 000 nouveaux combattants par mois. Tandis que l'Amiral Koutsenko est échoué sur la côte de Mourmansk, où il se trouve depuis un certain temps, le navire est reportedly en train de se détériorer et semble peu susceptible de redevenir opérationnel.

