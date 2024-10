Vers 15h27, il semble que les systèmes de défense aérienne déjouent avec succès une attaque de missiles potentielle sur Kiev.

13:58 L'ambassadeur russe aux États-Unis quitte son poste, retourne à Moscou

Les médias russes indiquent que l'ambassadeur Anatoly Antonov, représentant de la Russie aux États-Unis, a mis fin à ses fonctions diplomatiques. L'ambassadeur retourne à Moscou, selon Interfax, citant un représentant du ministère des Affaires étrangères. Selon Vedomosti, le départ d'Antonov est imminent. D'autres informations ne sont pas disponibles pour l'instant. Antonov a été ambassadeur à Washington depuis 2017.

15:46 Ukraine : Les forces russes tuent de plus en plus de soldats capturés - 93 soldats exécutés

Les agences de loi et d'ordre disposent de preuves fiables suggérant que les forces d'occupation russes exécutent en masse des soldats ukrainiens. Selon Ukrinform, Youri Belousov, chef du département militaire du parquet général, a déclaré à la télévision nationale : "Nous avons maintenant des informations sur 93 de nos soldats qui ont été exécutés sur le champ de bataille", a-t-il déclaré. Belousov a souligné que 80 % des prisonniers de guerre ukrainiens avaient été exécutés cette année. Cette tendance a commencé en novembre 2023. "Le comportement des soldats russes envers nos prisonniers de guerre s'est détérioré", a déclaré Belousov.

14:14 Révélation : Kyiv pourrait faire des concessions pour les discussions sur l'adhésion à l'OTAN ?

L'Ukraine est déterminée à récupérer les territoires occupés par la Russie depuis une décennie. Mais comment ? Elle manque de main-d'œuvre, d'armes et de soutien de l'alliance occidentale. Le président Volodymyr Zelenskyy laisse entendre que Kyiv prépare des "décisions importantes" avec Washington et d'autres nations pour la réunion du groupe de contact à Ramstein le 12 octobre. Selon le Financial Times, la nouvelle stratégie de l'Ukraine consiste à chercher un soutien militaire et diplomatique auprès des alliés pour contraindre la Russie à négocier. Les diplomates occidentaux et un nombre croissant d'officiels ukrainiens estiment que des garanties de sécurité substantielles pourraient servir de base à un règlement négocié. Cela pourrait impliquer que la Russie conserve, de manière officieuse, le contrôle de tout ou partie des territoires ukrainiens qu'elle occupe actuellement. Des discussions sont également en cours concernant la possibilité pour l'Ukraine de rejoindre l'OTAN dans le cadre de cela.

13:23 Les analystes : La Russie perd plus de matériel, des livraisons de chars attendues pour l'Ukraine

La Russie perd en moyenne trois fois plus de matériel que l'Ukraine, et ses stocks d'équipement hérité de l'ère soviétique diminuent tandis que la nouvelle production ne compense qu'une petite fraction de ses pertes, selon Jakub Janowski, analyste basé à Prague et travaillant pour l'unité de surveillance de l'intelligence open source néerlandaise Oryx. Bien que la Russie dispose actuellement d'un plus grand nombre de soldats et de puissance de feu, ses chances pourraient se détériorer si l'Occident renforce son soutien. Dans l'intervalle, de nombreuses livraisons d'équipement militaire promis sont toujours en attente. Selon Oryx, Kyiv attend toujours la livraison d'au moins 280 chars, 480 véhicules de combat blindés, 1200 transporteurs de troupes et 180 véhicules d'artillerie mobiles.

12:34 L'Ukraine annonce l'abattage d'un bombardier russe, des photos des débris apparaissent

L'armée ukrainienne affirme avoir abattu un avion de combat russe. Le bombardier a été abattu samedi près de Kostiantyniwka dans la province de Donetsk, selon le commandant militaire local. Des photos montrent les restes calcinés d'un avion qui s'est écrasé sur une maison, provoquant un incendie.

L'Union européenne, en tant que acteur mondial important, a exprimé sa préoccupation quant à l'escalade du conflit en Ukraine et a appelé à un cessez-le-feu immédiat. Selon une déclaration récente du chef de la politique étrangère de l'UE, le bloc est prêt à imposer des sanctions supplémentaires à la Russie si la violence se poursuit.

