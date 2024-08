Vers 10h44, le commandant de l'armée de l'air a rapporté que presque tous les drones russes Shahed ont été interceptés et détruits avec succès pendant la nuit.

22:20 Ukraine: Hôtel de Kramatorsk attaqué - plusieurs journalistes blessés

Dans la ville ukrainienne de Kramatorsk, plusieurs journalistes ont été blessés lors d'une attaque russe contre un hôtel. Deux personnes ont été secourues, tandis qu'une autre est toujours coincée sous les décombres. Les rapports indiquent que les trois victimes sont des citoyens d'Ukraine, des États-Unis et du Royaume-Uni. L'attaque a été confirmée par des sources pro-russes, qui ont affirmé que la ville avait été cible de bombes lourdes du type FAB-1500. Toutefois, elles ont également affirmé que des usines de machines et plusieurs cibles militaires avaient été touchées.

09:54 La Chine critique les États-Unis pour le renforcement des contrôles à l'exportation

La Chine a critiqué les États-Unis pour le renforcement des contrôles à l'exportation envers de nombreux exportateurs chinois, affirmant que cela perturbe l'ordre commercial international et entrave les échanges commerciaux normaux, comme l'a souligné le ministère du Commerce à Beijing. La Chine prendra des mesures adéquates pour protéger les droits légitimes de ses entreprises en réponse à la décision des États-Unis d'ajouter 105 entreprises - 42 chinoises, 63 russes et 18 d'autres pays - à la liste des limitations à l'exportation, pour diverses raisons telles que la fourniture d'électronique américaine à l'armée russe et la production de drones pour la Russie pendant son invasion de l'Ukraine.

09:29 L'ISW demande l'utilisation sans restriction de missiles à longue portée par l'Ukraine

L'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW) plaide en faveur de l'autorisation complète des frappes de missiles à longue portée sur le territoire russe par l'Ukraine. Alors que les forces aériennes russes ont été déployées dans des zones arrière plus profondes, de nombreux objectifs militaires restent à portée des missiles ATACMS actuellement détenus par l'Ukraine mais restreints par Washington pour attaquer le territoire russe. Selon l'ISW, au moins 250 objectifs militaires et paramilitaires en Russie sont à portée des missiles ATACMS. Cependant, seuls les frappes avec des lanceurs de roquettes HIMARS et des rockets GLMRS sont actuellement autorisées, ce qui rend difficile pour l'Ukraine de cibler plus de 20 des 250 objectifs.

09:06 L'Ukraine signale de lourdes pertes chez les Russes

Les chiffres officiels de l'Ukraine font état de pertes importantes chez les Russes : 1190 soldats russes ont été rapportés tués ou blessés en une journée. Le ministère de la Défense ukrainien a rapporté qu'un total de 607 680 soldats russes ont été éliminés depuis le début de la guerre en février 2022. Le rapport quotidien du ministère sur les pertes russes a révélé que l'ennemi avait perdu cinq tanks supplémentaires (8547), indiquant une perte continue de véhicules blindés pendant l'invasion russe de l'Ukraine. L'Ukraine a rapporté la capture ou la destruction de plus de 16 600 véhicules blindés et environ 14 000 drones qui ont été capturés ou neutralisés par l'armée russe pendant l'invasion. Malgré ces rapports publics, Moscou reste silencieux sur ses propres pertes en Ukraine.

08:39 La défense aérienne de l'Ukraine intercepte la plupart des projectiles et drones russes

L'Ukraine a rapporté que plusieurs missiles et drones avaient été lancés contre les parties nord et est du pays pendant la nuit. Selon les forces aériennes, la plupart des missiles ont manqué leurs cibles prévues, et la Russie a utilisé des missiles balistiques du type Iskander-M, des missiles de croisière du type Iskander-K et six missiles guidés. Cependant, les chiffres des destructions n'ont pas été divulgués. Simultanément, huit des neuf drones d'attaque russes ont été abattus pendant l'incident.

08:08 Six personnes blessées lors d'une attaque russe sur Kharkiv

Le nombre de blessés dans l'attaque russe par roquettes sur le district de Slobidsky de l'oblast de Kharkiv a augmenté à six, comme l'a rapporté un message du maire de Kharkiv, Ihor Terekhov, sur Telegram, comme l'a rapporté l'agence de presse d'État ukrainienne.

07:32 Zelensky célèbre la production de drones Palianytsia

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué le déploiement réussi des drones ukrainiens Palianytsia. Zelensky a souligné que ces drones et d'autres avancées militaires sont essentielles pour l'Ukraine pendant les retards dans la prise de décision de certains de ses partenaires internationaux. "Aujourd'hui, le premier déploiement combattant réussi de notre nouvelle arme a eu lieu", a-t-il déclaré. "Une toute nouvelle classe de drone ukrainien à fusée, Palianytsia."

06:55 Le commandant d'Azov critique l'échange de prisonniers

Selon les rapports ukrainiens, aucun soldat d'Azov n'a été libéré lors de l'accord d'échange de prisonniers conclu hier entre la Russie et l'Ukraine. Le commandant du régiment Azov, Denys Prokopenko, a exprimé son mécontentement concernant l'échange de prisonniers et a exprimé ses préoccupations quant au fait qu'aucun combattant d'Azov, captif depuis plus de deux ans, n'ait été inclus dans l'échange.

06:14 Le gouverneur : Cinq personnes tuées dans une frappe aérienne ukrainienne sur la ville frontalière russe de Belgorod Dans une frappe aérienne ukrainienne tardive sur la ville frontalière russe de Belgorod, les autorités locales rapportent que cinq civils ont perdu la vie. Douze personnes ont également été blessées, dont quatre gravement, selon le gouverneur Vyacheslav Gladkov. Parmi les blessés, trois sont des mineurs, dont deux ont été hospitalisés. Alors que le territoire russe est sous des attaques ukrainiennes accrues, l'Ukraine a récemment lancé une offensive dans la région de Kursk adjacente à Belgorod en début août. Belgorod a souvent été cible d'attaques aériennes et de drones ukrainiens en réponse aux actions adverses de la part russe.

05:47 Russie : Morts civils dans une attaque d'artillerie ukrainienne Cinq civils ont trouvé la mort et douze autres ont été blessés lors d'une salve d'artillerie dans la ville de Rakitnoe, dans le sud-ouest de la Russie, selon le gouverneur régional Vyacheslav Gladkov via le service de messagerie Telegram. Cette information n'a pas été confirmée indépendamment, et les autorités ukrainiennes sont restées silencieuses.

04:26 La ville de Sumy rapporte des frappes de roquettes et des blessés La ville de Sumy a subi des frappes de roquettes, selon l'administration militaire locale. Deux frappes de roquettes ont été rapportées, entraînant la blessure de sept individus, dont deux graves. L'administration de la ville affirme que les forces russes ont attaqué l'infrastructure civile de Sumy samedi soir.

03:35 Kharkiv : Des attaques de roquettes lancées sur deux villes Le gouverneur de la région de Kharkiv, Oleh Synyehubov, met en garde contre le lancement d'attaques de roquettes par l'armée russe sur les villes de Kharkiv et de Chuhuiv. Une personne est actuellement blessée, tandis qu'une explosion plus importante a été rapportée à Kharkiv. Le maire de Chuhuiv, Ihor Terechov, a confirmé une explosion massive sur Telegram, appelant à la prudence. La cause de l'explosion reste inconnue.

03:06 Alerte des forces de défense aérienne ukrainiennes sur des drones de combat Une alerte est déclenchée dans l'est et le sud de l'Ukraine en pleine nuit. La force aérienne ukrainienne émet un avertissement, entre autres, sur un groupe de drones de combat Shahed migrant sur la mer Noire en direction de la région ukrainienne de Mykolaiv. Des attaques russes intensifiées sont attendues autour du Jour de l'Indépendance ukrainien, célébré samedi. Pour l'instant, une vague d'attaques à grande échelle n'a pas eu lieu.

01:32 La Hongrie accuse Bruxelles d'entraver les approvisionnements en pétrole La Hongrie soupçonne la Commission européenne d'avoir orchestré l'arrêt des approvisionnements en pétrole russe. "L'affirmation de la Commission européenne selon laquelle elle est incapable d'aider la Hongrie et la Slovaquie à assurer leur approvisionnement en énergie suggère que l'ordre est parti de Bruxelles, demandant à Kiev de créer des difficultés pour l'approvisionnement en énergie de la Hongrie et de la Slovaquie", a déclaré le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjarto. La Commission européenne ne fait initially pas de commentaire. En juin, l'Ukraine a ajouté la société pétrolière russe Lukoil à la liste des sanctions et bloqué l'oléoduc Druzhba, qui traverse le territoire ukrainien, privant principalement la Hongrie et la Slovaquie de leur principal fournisseur de pétrole.

22:12 Soldats russes blessent quatre femmes dans une attaque contre un village à Kupyansk Des soldats russes ont attaqué le village de Novoosynove dans le district de Kupyansk de la région de Kharkiv, blessant quatre femmes, selon Oleh Syniehubov, chef de l'administration militaire de la région de Kharkiv. "Les forces d'occupation ont attaqué le village de Novoosynove dans le district de Kupyansk aux environs de midi. Suite à l'attaque, un bâtiment privé a été incendié", a déclaré Syniehubov. Les blessés ont été transportés dans un établissement médical. Les investigations suite à l'attaque sont en cours.

21:03 Le ministre britannique de la Défense : "L'Ukraine a constamment défié la présence militaire plus importante de la Russie" John Healey, secrétaire britannique à la Défense, félicite l'Ukraine dans un article invité sur le portail "European Pravda" à l'occasion de son Jour de l'Indépendance. "Il y a trente-trois ans aujourd'hui, l'Ukraine a déclaré son indépendance, s'engageant à poursuivre un avenir plus lumineux et plus prospère en tant que démocratie souveraine, libérée du contrôle de la Russie soviétique", a déclaré Healey. Aujourd'hui, les Ukrainiens célèbrent leur Jour de l'Indépendance au milieu d'une guerre. Le combat est existential pour l'Ukraine pour rester une nation libre et indépendante face à l'invasion brutale et illégale de Poutine. "L'Ukraine a constamment défié la force militaire et les ressources considérablement plus importantes de la Russie", a écrit Healey. Ils persistent avec une résilienceremarkable, à la fois militaire et civile. Les Britanniques doivent à leurs amis ukrainiens un engagement inébranlable de rester à leurs côtés aussi longtemps que nécessaire. En conséquence, le Royaume-Uni lance aujourd'hui une campagne, exhortant les gens de toute la Grande-Bretagne et au-delà à manifester leur soutien à l'Ukraine. "Sur les réseaux sociaux, nous vous demandons de 'Faire du bruit pour l'Ukraine' et de partager les publications pertinentes. En plus de l'aide militaire et économique, nous étendons notre amitié et notre solidarité à l'Ukraine", a déclaré Healey.

20:05 Zelensky promu Syrsky au grade de général Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a promu Oleksandr Syrsky, commandant en chef des forces armées ukrainiennes, au grade de général, selon un décret signé par Zelensky. Auparavant, Syrsky avait le grade de colonel général. La promotion est attribuée à la progression réussie des troupes ukrainiennes dans la région de Kursk, à la frontière russe.

Le conflit ukrainien continue d'être une source de tension, avec des rapports récents d'une attaque russe contre un hôtel à Kramatorsk ayant entraîné des blessures chez plusieurs journalistes, dont deux ont été secourus tandis qu'un autre reste coincé sous les décombres. Ces victimes sont des citoyens d'Ukraine, des États-Unis et du Royaume-Uni.

Dans le cadre du conflit russo-ukrainien en cours, l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW) a plaidé en faveur de l'autorisation complète des frappes de missiles à longue portée sur le territoire russe par l'Ukraine. Ils estiment qu'au moins 250 cibles militaires et paramilitaires en Russie sont à la portée des missiles américains ATACMS actuellement détenus par l'Ukraine, mais restreints par Washington pour attaquer le territoire russe.

