Vérification des faits: Trump accuse Harris et Biden de mentir sur l'insuline à 35 dollars

Trump, le candidat républicain à la présidence, a affirmé lors de son discours en Caroline du Nord que la vice-présidente Kamala Harris et le président Joe Biden mentent lorsqu'ils se vantent d'avoir fait baisser le prix de l'insuline pour les bénéficiaires de Medicare à 35 dollars par mois (par prescription). Trump a affirmé qu'ils se attribuent son propre travail.

Trump a déclaré : “Kamala et Joe se sont attribué le mérite de l'insuline à 35 dollars. Vous savez ça ? Vous savez qui a fait ça ? C'est moi qui l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Je me souviens quand je l'ai fait - il a fallu une certaine loi, qui a pris un certain temps - j'ai dit : 'J'espère que je serai élu, car quelqu'un va se voir attribuer beaucoup de mérite pour ce que j'ai accompli.' J'ai fait ça, l'insuline à 35 dollars. Et maintenant, ils se l'attribuent. C'est terrible. Terrible.” Il s'est plaint qu'ils ne l'avaient pas remercié pour son travail, puis a dit : “Au lieu de ça, ils disent : 'Nous avons fait entrer l'insuline à 35 dollars.' C'est un mensonge."

Vérification des faits : Le récit de Trump est faux. Il a bien créé un plafond de 35 dollars par mois pour l'insuline pour certaines personnes bénéficiant de Medicare, grâce à un programme volontaire que les plans d'assurance-maladie prescriptrice pouvaient choisir de suivre, mais il n'a pas signé de loi pour assurer l'avenir du programme. Biden et Harris ont fait passer une loi – et cette loi a créé une politique Medicare d'insuline à 35 dollars par mois qui va bien au-delà de celle de Trump. La loi a garantit que les 3,4 millions de personnes et plus utilisant de l'insuline chez Medicare, et non pas seulement certaines d'entre elles, bénéficient d'une insuline à 35 dollars par mois. Elle l'a fait grâce à un plafond obligatoire qui non seulement couvre plus de personnes que le plafond volontaire de Trump, mais s'applique également à un plus grand nombre de produits d'insuline que celui de Trump et reste en vigueur à un niveau de dépenses individuelles de médicaments auquel le plafond de Trump a disparu.

Trump pourrait raisonnablement dire qu'il a joué un rôle dans la baisse des coûts de l'insuline et que Biden et Harris ne méritent pas seul le crédit. Le gouvernement fédéral de Biden a reconnu que le plafond mensuel de 35 dollars de Biden “s'aligne de près” avec le plafond mensuel volontaire de 35 dollars dans le programme créé par Trump qui a été annoncé en 2020 et lancé lors du dernier mois de la présidence de Trump en 2021.

Mais la tentative de Trump de créer l'impression que Biden et Harris se contentent de s'attribuer le mérite de sa politique est inexacte. La politique de l'administration Biden va au-delà de celle de Trump de multiples façons, en plus du fait qu'elle a été inscrite par une loi.

La politique de Biden applique le plafond de 35 dollars par mois à chaque utilisateur d'insuline dans Medicare Part D, alors que celle de Trump ne le faisait pas ; la politique de Biden applique le plafond de 35 dollars à Medicare Part B, alors que celle de Trump ne concernait que Medicare Part D ; la politique de Biden impose un plafond de 35 dollars sur tous les produits d'insuline couverts, alors que celle de Trump ne l'exigeait que pour certains ; et la politique de Biden supprime les paiements d'insuline pour les patients au niveau “catastrophique” des dépenses de médicaments, alors que le plafond de 35 dollars n'existait pas à ce niveau sous la politique de Trump.

Autres allégations fausses

Trump a émis une variété d'autres allégations fausses lors de son discours du mercredi. Voici une vérification des faits de 13 de ces allégations, dont beaucoup ont déjà été démystifiées par le passé. (Ce n'est pas une liste exhaustive.)

Il a affirmé que le prix du bacon avait augmenté de quatre ou cinq fois sous Biden et Harris. En réalité, il a augmenté de 18 %, nowhere near le pic de 300 % ou 400 % que Trump affirme.

Il a affirmé que les propositions de politique de Harris entraîneraient une multiplication par quatre des impôts des gens. Les experts disent qu'il n'y a pas de fondement à cette affirmation.

qu'il n'y a pas de fondement à cette affirmation. En parlant de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il a affirmé que Biden “le laisse tout avoir”. En réalité, Biden a dirigé un effort international pour aider l'Ukraine à lutter contre la Russie ; la Russie a réussi à ce jour à s'emparer d'environ 18 % du territoire de l'Ukraine , nowhere near le pays entier.

, nowhere near le pays entier. Il a dit que le Covid-19 “se terminait dans le monde entier, il se terminait presque” lorsque Biden et Harris ont pris leurs fonctions en janvier 2021. Ce n'était pas le cas .

. Il a dit que ses baisses d'impôts étaient les plus importantes de tous les temps. Elles ne l'étaient pas .

. Il a dit qu'il avait recueilli des centaines de milliards de dollars de la Chine grâce à ses droits de douane sur les produits chinois, et qu'aucun président précédent n'avait recueilli “10 cents” de droits de douane sur la Chine. Les deux affirmations sont fausses. Étude après étude a montré que les Américains ont supporté la majeure partie du coût des droits de douane de Trump, et que les États-Unis généraient des milliards de dollars par an de revenus grâce aux droits de douane sur la Chine avant que Trump ne prenne ses fonctions.

a montré que les Américains ont supporté la majeure partie du coût des droits de douane de Trump, et que les États-Unis généraient des milliards de dollars par an de revenus grâce aux droits de douane sur la Chine avant que Trump ne prenne ses fonctions. Il a dit que Biden avait nommé Harris “czar de la frontière” et l'avait mise en charge de la frontière. En réalité, le secrétaire à la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas est chargé de la sécurité à la frontière sous Biden ; Biden a confié à Harris une mission plus limitée en matière d'immigration, en lui demandant de mener la diplomatie avec les pays d'Amérique centrale dans le but de traiter les “racines” de leur migration.

Il a dit qu'il avait construit 571 miles de mur frontalier. Les statistiques officielles du gouvernement montrent que c'était 458 miles, la plupart d'entre eux servant de barrière de remplacement.

montrent que c'était 458 miles, la plupart d'entre eux servant de barrière de remplacement. Il a dit qu'il avait construit plus de mur frontalier “que je

Il a affirmé avoir forcé le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, candidat démocrate à la vice-présidence, à déployer la Garde nationale lors des troubles civils à Minneapolis en 2020. En réalité, Walz avait déployé la Garde nationale avant que Trump ne le presse de le faire.

Il a affirmé que le Venezuela "prenait tous ses criminels" et les personnes des institutions mentales et "les amenait" aux États-Unis. Les experts affirment qu'il n'y a aucune preuve pour étayer cette affirmation.

Il a affirmé que Houston avait la seule raffinerie au monde capable de traiter le pétrole vénézuélien. D'autres raffineries aux États-Unis raffinent également du pétrole vénézuélien.

