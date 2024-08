Vérification des faits: Trump a fait au moins 20 fausses déclarations dans sa conversation avec Elon Musk

La plupart des mensonges proférés par le candidat républicain à la présidence étaient des allégations qui ont été démenties à maintes reprises auparavant, certaines d'entre elles depuis des années. Elles couvraient un large éventail de sujets, de l'immigration à l'économie en passant par la politique étrangère, le bilan de Trump à la vice-présidente Kamala Harris, son opposante démocrate.

Voici un vérificateur de faits :

Criminalité

Trump a affirmé : "Notre taux de criminalité grimpe en flèche."

Vérités premières : L'affirmation de Trump est fausse. À la fois la criminalité violente et la criminalité contre les biens ont baisse considérablement en 2023 et pendant le premier trimestre de 2024.

Il y a des limites aux données publiées par le FBI à partir des forces de l'ordre locales – les chiffres sont préliminaires, toutes les communautés n'ont pas soumis de données et les données soumises ont souvent des erreurs – donc ces statistiques ne capturent peut-être pas précisément l'ampleur des récentes baisses de la criminalité. Mais d'autres sources de données montrent clairement que la criminalité a bel et bien baissé dans une certaine mesure.

Les données préliminaires du FBI pour 2023 montraient une baisse d'environ 13 % des homicides et une baisse d'environ 6 % de la criminalité violente globale par rapport à 2022, ramenant à la fois les taux d'homicides et de criminalité violente en dessous de ce qu'ils étaient lors de la dernière année complète de Trump en 2020. Les données préliminaires du FBI pour le premier trimestre de 2024 ont montré une baisse encore plus prononcée par rapport au même trimestre en 2023 – une baisse d'environ 26 % des homicides et une baisse d'environ 15 % de la criminalité violente globale.

L'expert en données criminelles Jeff Asher, cofondateur de la société AH Datalytics, a déclaré plus tôt cette année que si les chiffres définitifs de 2023 montrent une baisse des homicides d'au moins 10 % par rapport à 2022, cela serait la baisse la plus rapide "jamais enregistrée" aux États-Unis. Et il a noté que à la fois les données préliminaires publiées par le FBI pour le premier trimestre de 2024 et également "les données criminelles collectées auprès de plusieurs sources indépendantes indiquent une baisse encore plus importante de la criminalité contre les biens et violente, y compris une baisse substantiellement plus importante des homicides, jusqu'à présent cette année par rapport à 2023, bien qu'il reste encore du temps dans l'année pour que ces tendances changent."

Après que Trump a affirmé en juin que "la criminalité a tant augmenté", Anna Harvey, professeure de sciences politiques et directrice du Laboratoire de sécurité publique à l'Université de New York, a noté à CNN que l'affirmation est contredite à la fois par les données du FBI et par l'Association des chefs de police des grandes villes, qui représente 70 forces de police importantes aux États-Unis. Elle a déclaré : "Il serait plus exact de dire que la criminalité a tant diminué."

Inflation

Trump a déclaré : "Je pense que nous avons la pire inflation que nous ayons eue en 100 ans. Ils disent que c'est 48 ans, je n'y crois pas."

Vérités premières : Trump a présenté cela comme une opinion, mais c'est quand même sans fondement – faux de deux manières différentes. D'une part, même lorsque le taux d'inflation a atteint son pic de l'ère Biden de 9,1 % en juin 2022, ce taux de 9,1 % était le plus élevé depuis 1981 – entre 40 et 41 ans auparavant,certainement pas "100 ans" et pas même "48 ans". D'autre part, l'inflation a baissé considérablement depuis le pic de juin 2022, et le taux le plus récent disponible au moment où il a parlé, pour juillet 2024, était de 3,2 % – un taux qui, à l'exception de la présidence Biden, a été dépassé aussi récemment qu'en 2011.

Réchauffement mondial et niveaux de la mer

Trump a soutenu que la menace de la guerre nucléaire est bien plus importante que la menace posée par le changement climatique. Et il a déclaré : "La plus grande menace ? Ce n'est pas le réchauffement mondial, où l'océan va monter d'un huitième de pouce sur les 400 prochaines années... et vous aurez plus de propriété en bord de mer, n'est-ce pas ?"

Vérités premières : L'affirmation de Trump sur la vitesse de la hausse du niveau de la mer est largement inexacte. Le niveau moyen mondial de la mer monte actuellement plus par an que Trump a affirmé qu'il monterait en 400 ans.

NASA a rapporté en mars que la hausse moyenne mondiale du niveau de la mer en 2023 était de 0,17 pouce par an, plus du double du taux en 1993. Et un rapport de l'Organisation météorologique mondiale cette année a déclaré que le taux de hausse du niveau de la mer entre 2014 et 2023 était d'environ 0,19 pouce par an.

En d'autres termes, la hausse du niveau de la mer est déjà plus d'un huitième de pouce par an – et elle s'accélère. NASA a trouvé un bond de 0,3 pouce entre 2022 et 2023.

Gary Griggs, professeur d'é

Trump a également précédemment fait la blague selon laquelle les niveaux de la mer montante créeraient plus de propriétés en bord de mer. En réalité, la montée du niveau de la mer est censée avoir des conséquences dévastatrices non seulement pour de nombreuses propriétés en bord de mer, mais aussi pour les régions plus à l'intérieur des terres - rendant certaines communautés inhabitables et d'autres plus dangereuses, augmentant la fréquence et l'ampleur des inondations, rendant les ouragans plus destructeurs et endommageant l'infrastructure et les écosystèmes.

Le nombre de personnes écoutant la conversation

Trump a dit à Musk qu'il avait "beaucoup de gens qui écoutent" la conversation - "comme 60 millions ou quelque chose comme ça". Il a ensuite demandé à quelqu'un quel était le nombre, mais il n'a jamais corrigé son estimation initiale.

Faits premiers : Trump a exprimé de l'incertitude quant au nombre, mais son affirmation "comme 60 millions ou quelque chose comme ça" est fausse. Au moment où il a fait cette déclaration, les données publiques sur X montraient qu'il y avait 1,1 million de comptes qui écoutaient la conversation.

Trump semblait faire référence à quelque chose de différent : le nombre de vues sur son propre post X partageant "l'espace" où la conversation était jouée. Mais la grande majorité des comptes qui ont vu le post n'ont pas réellement écouté la conversation.

Harris et les prisonniers

Trump a affirmé d'Harris : "Elle veut libérer tous les prisonniers qui sont en détention, et certains de ces types sont vraiment mauvais. Ça vient de sortir aujourd'hui."

Faits premiers : C'est faux. Il n'y a aucune base pour affirmer que Harris "veut libérer tous les prisonniers qui sont en détention". Trump semblait faire référence à des articles de presse dans les médias conservateurs qui ont rapporté qu'Harris avait dit en 2019, lors de sa candidature infructueuse à l'investiture démocrate, qu'elle voulait fermer les centres de détention immigrants privés.*

Même si Harris continue de soutenir cette position aujourd'hui - elle n'a pas abordé le sujet depuis le début de sa campagne présidentielle en juillet - fermer les centres de détention immigrants privés ne résulterait pas en la libération de "tous" les prisonniers en détention immigration, sans parler de tous les prisonniers dans les prisons et les prisons régulières des États-Unis ; Trump n'a pas précisé qu'il parlait de la position d'Harris sur certains centres de détention immigrants plutôt que sur toutes les prisons.

Il est possible que Trump ait été lui-même induit en erreur ; un extraits partagé par certains républicains sur les réseaux sociaux cette semaine n'incluait pas la partie des remarques d'Harris en 2019 où elle précisait qu'elle faisait référence aux centres de détention immigrants privés en particulier. Mais des articles de Fox News et du New York Post ont correctement noté que c'était ce qu'elle avait dit.

Rôle d'Harris en matière d'immigration

Trump a affirmé d'Harris : "Elle était la 'czar' de la frontière, et les gens ne peuvent pas les laisser s'en tirer avec leur campagne de désinformation. Maintenant, elle dit qu'elle n'était pas vraiment impliquée... elle était totally en charge."

Faits premiers : C'est faux. Harris n'a jamais été nommée "czar de la frontière" de Biden, un label que la Maison Blanche a toujours souligné comme étant inexact, et elle n'était pas "totally en charge" de la frontière ; le secrétaire à la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas est le responsable officiel de la sécurité à la frontière. En réalité, Biden a confié à Harris en 2021 une mission plus limitée en matière d'immigration, en lui demandant de mener la diplomatie avec le Salvador, le Guatemala et le Honduras dans le but de traiter les conditions qui ont incité leurs citoyens à essayer de migrer aux États-Unis.

Certains républicains se moquent des affirmations selon lesquelles Harris n'était pas la "czar de la frontière", en notant sur les réseaux sociaux que les articles de presse la décrivaient parfois ainsi. Mais ces articles avaient tort. Différents médias, y compris CNN, ont rapporté dès la première moitié de 2021 que la Maison Blanche soulignait que Harris n'avait pas été chargée de la sécurité à la frontière dans son ensemble, comme le suggère fortement "czar de la frontière", et qu'elle avait plutôt été chargée d'une tâche diplomatique liée aux pays d'Amérique centrale.*

Un "communiqué de presse" de la Maison Blanche en juillet 2021 disait : "Le 2 février 2021, le président Biden a signé un ordre exécutif qui appelait à l'élaboration d'une stratégie racine. Depuis mars, la vice-présidente Kamala Harris mène les efforts diplomatiques de l'administration pour traiter les causes profondes de la migration du Salvador, du Guatemala et du Honduras."

Les commentaires de Biden lors d'une manifestation en mars 2021 annonçant la mission étaient un peu plus confus, mais il a dit qu'il avait demandé à Harris de mener "notre effort diplomatique" pour traiter les facteurs causant la migration dans les trois pays du "Triangle Nord" (il a également mentionné le Mexique ce jour-là). Biden a énuméré les facteurs dans ces pays qu'il pensait avoir entraîné la migration et a dit qu'"en traitant les problèmes dans le pays, cela bénéficie à tout le monde". Et les commentaires d'Harris ce jour-là étaient strictement axés sur les "causes profondes".

Les républicains peuvent dire de manière équitable que même le travail sur les "causes profondes" est une tâche liée à la frontière. Mais appeler cela "czar de la frontière" va trop loin.

Venezuela, criminalité et migration

Trump a affirmé : "Le Venezuela - leur criminalité a baissé de 72 %. Ils prennent leurs dealers de drogue. Ils prennent - franchement, leurs prisonniers, ils vident leurs prisons. Ils prennent leurs criminels, leurs meurtriers, leurs violeurs et ils les livrent..."

Droitier, le site Breitbart a publié en 2022 un article vague concernant un prétendu rapport d'intelligence fédérale avertissant les agents de la patrouille frontalière sur des prisonniers violents libérés du Venezuela qui avaient ensuite rejoint des caravanes de migrants. Cependant, cette prétendue affirmation concernant les actions du Venezuela n'a jamais été corroborée ; des experts ont déclaré à CNN, PolitiFact et FactCheck.org qu'ils ne connaissaient aucune preuve de quoi que ce soit de ce genre ayant eu lieu.

“We have no evidence that the Venezuelan government is emptying its prisons or mental health institutions to send them outside the country, in other words, to the U.S. or any other country,” a déclaré Roberto Briceño-León, fondateur et directeur de l'Observatoire vénézuélien de la violence, une organisation indépendante qui suit la violence dans le pays, dans un e-mail à CNN en juin.

Le gouvernement vénézuélien ne publie pas de statistiques criminelles officielles fiables, il est donc difficile d'obtenir une image complète. Mais le groupe de Briceño-León publie des données annuelles sur les décès violents, qui comprennent les homicides, les décès causées par la police et les décès encore en cours d'enquête. Il a constaté une baisse d'environ 26% du nombre de décès violents de 2021 à 2023.

C'est considérable, mais pas "72%". Briceño-León a noté dans son e-mail que vous pourriez trouver une baisse d'environ 70% en 2023 si vous compariez 2018 à 2023 - mais Trump était président des États-Unis jusqu'en début 2021.

Et les tendances criminelles dans n'importe quel pays ont toujours un mélange complexe de causes ; le Venezuela n'est pas une exception. Briceño-León a argumenté que tandis que la migration avait été un facteur dans la baisse, la criminalité avait diminué en grande partie parce que la crise économique avait réduit les opportunités de criminalité.

“Les braquages de banques disparaissent parce qu'il n'y a pas d'argent à voler ; les enlèvements diminuent parce qu'il n'y a pas d'argent pour payer les rançons ; les vols sur les transports en commun s'arrêtent parce que les voyageurs n'ont pas d'argent dans leurs poches et de vieux téléphones portables [sans valeur]”, a-t-il déclaré.

Nombre de migrants

En parlant d'immigration illégale, Trump a affirmé que, sous la présidence de Joe Biden et de la vice-présidence de Kamala Harris, “vous avez des millions de personnes qui entrent chaque mois”.

Faits premiers : C'est faux. Il n'y a eu aucun mois sous l'administration Biden-Harris où même près de “millions” de personnes sont entrées dans le pays illégalement. En décembre 2023, le mois record de cette administration pour ce que le gouvernement appelle les “rencontres” frontalières, il y a eu 370 890 rencontres dans tout le pays. Même si vous prenez en compte les “échappées”, les personnes qui ont évité la patrouille frontalière pour entrer clandestinement dans le pays, il n'y a aucune base pour l'affirmation que “des millions” de personnes entrent en un seul mois.

Le nombre de rencontres dans tout le pays était de 205 019 en juin, le dernier mois pour lequel des données sont actuellement disponibles au public.

Nombre de migrants, partie deux

Trump a déclaré de la migration sous Biden et Harris : “Je crois qu'il y a plus de 20 millions de personnes qui sont entrées dans notre pays, beaucoup venant des prisons, des établissements de santé mentale ou d'une version plus grande de cela, les asiles de fous”.

Faits premiers : La figure de “20 millions” de Trump est fausse, une majoration importante. Le nombre total de “rencontres” dans tout le pays, à la fois aux points d'entrée légaux et entre ces points, de février 2021 à juin 2024, était d'environ 10 millions - et une “rencontre” ne signifie pas qu'une personne a été autorisée à entrer dans le pays ; certaines personnes rencontrées sont promptement renvoyées. De plus, il n'y a aucune base pour l'affirmation de Trump selon laquelle “beaucoup” de ces migrants sont venus de prisons ou d'établissements de santé mentale.*

Même si vous ajoutiez le nombre estimé de “échappées” de l'époque de Biden (les personnes qui ont évité la patrouille frontalière pour entrer illégalement), que les républicains de la Chambre ont dit en mai être presque de deux millions, “les totaux seraient encore considérablement plus petits que 15, 16 ou 18 millions”, a déclaré Michelle Mittelstadt, porte-parole de l'Institut de politique migratoire, en fin juin après que Trump eut utilisé ces chiffres.

Les chiffres de “rencontres” ne peuvent pas être décrits comme des chiffres sur les personnes qui ont réussi à entrer aux États-Unis. Certaines rencontres impliquent des personnes qui sont jugées inadmissibles aux points d'entrée légaux et qui se voient refuser l'autorisation d'entrer. Et la même personne peut être “rencontrée” plusieurs fois si elle continue de revenir à la frontière pour essayer à nouveau - ce qui s'est produit dans de nombreux cas sous Biden lorsque l'autorité d'expulsion rapide Title 42 invoquée par Trump pendant la pandémie de Covid-19 était en vigueur jusqu'en mai 2023.

En 2023, le porte-parole de la campagne de Trump, Steven Cheung, a cité une source pour l'affirmation de Trump selon laquelle les prisons seraient vidées dans le but de la migration - l'article de Breitbart qui n'a pas été corroboré. Même si le Venezuela en particulier avait effectivement libéré des prisonniers pour permettre aux gens d'essayer de migrer aux États-Unis, cela ne serait pas une preuve suffisante pour l'affirmation de Trump selon laquelle un certain nombre substantiel de migrants de l'époque de Biden vient des prisons.

Migration et “le Congo”

Trump a répété une affirmation qu'il a faite auparavant concernant “le Congo” et la migration, sans spécifier s'il faisait référence à la République démocratique du Congo ou à la République du Congo voisine.

Il a déclaré : “Du Congo, du Congo, ils viennent d'Afrique. Et, 22 personnes sont venues récemment du Congo et ce sont des meurtriers. Et ils les laissent entrer. Ils prennent les gens dans les prisons - ce qui est très cher, vous savez, pour maintenir les prisons, ils ne font pas beaucoup de maintenance, je peux vous le dire. Mais ils prennent les gens dans les prisons, ils les prennent et ils les amènent aux États-Unis.”

Vérifiez d'abord: L'affirmation de Trump est sans fondement. Des experts sur la République démocratique du Congo et la République du Congo, ainsi que des organisations pro-immigration et anti-immigration aux États-Unis ont tous déclaré à CNN en mars, après que Trump a émis une affirmation similaire, qu'ils n'avaient vu aucune preuve que des prisons congolaises soient vidées, sans parler de preuve que l'un ou l'autre pays ait introduit des anciens prisonniers aux États-Unis. La campagne présidentielle de Trump et un super PAC allié n'ont pas répondu aux demandes de preuve. Une recherche de CNN dans deux bases de données médiatiques n'a rien trouvé.

“Tout ce qu'il dit n'est pas vrai”, a déclaré Patrick Muyaya Katembwe, porte-parole de la République démocratique du Congo, à CNN dans un message texte en mars. Interrogé spécifiquement sur les affirmations de Trump concernant les prisons congolaises vidées de criminels violents, il a déclaré : “Jamais, ce n'est pas vrai”. Et il a dit qu'il “voulait qu'il arrête” de raconter ces histoires, car “c'est très mauvais pour le pays”.

Serge Mombouli, ambassadeur de la République du Congo aux États-Unis, a déclaré dans un e-mail à CNN en mars : “Il n'y a aucune vérité ou signe ni fait unique pour soutenir une telle affirmation ou déclaration”.

Il y avait également des migrants congolais appréhendés à la frontière des États-Unis sous Trump. Vous pouvez lire une vérification des faits plus détaillée ici.

Déportations vers l'Amérique centrale

Trump a répété une histoire qu'il a racontée à plusieurs reprises auparavant selon laquelle, pendant l'administration du président Barack Obama, il était impossible de déporter des criminels violents au Guatemala, au Honduras et au Salvador.

“En ce qui concerne le Guatemala, le Honduras, le Salvador, certains autres, vous ne pouviez pas les renvoyer... sous Obama, vous ne pouviez pas les renvoyer”, a-t-il déclaré. Il a répété : “Ils ne les reprenaient pas pour Obama”.

Vérifiez d'abord : Cette affirmation reste fausse. En 2016, dernière année complète de mandat d'Obama, aucun de ces trois pays n'était sur la liste des pays considérés comme “récalcitrants” (non coopératifs) par l'ICE pour accepter le retour de leurs citoyens aux États-Unis.

Le Migration Policy Institute, un think tank de Washington, a noté à CNN en 2019 que, dans l'année fiscale 2016, l'ICE a rapporté que le Guatemala, le Honduras et le Salvador étaient classés deuxième, troisième et quatrième en termes de nationalité des personnes expulsées des États-Unis. La même chose était vraie pour l'année fiscale 2017, qui couvrait la fin du mandat d'Obama et le début de celui de Trump. L'ICE n'a pas identifié de problèmes généralisés avec les déportations vers ces pays.

Les responsables de l'ICE ont déclaré qu'il y avait des exceptions à la coopération générale de ces trois pays, mais l'affirmation générale de Trump selon laquelle les pays étaient non coopératifs n'a jamais été vraie.

La légitimité de l'élection de 2020

Trump a répété son mensonge habituel concernant la légitimité de l'élection de 2020, affirmant que ses opposants ont tenté de le poursuivre en justice même s'il n'avait “rien fait de mal” et s'était simplement plaint d'une “élection truquée”.

Vérifiez d'abord : L'affirmation de Trump concernant l'élection reste fausse. L'élection de 2020 n'était pas truquée, Trump a perdu honnêtement face à Biden par un écart de 306 voix à 232 à l'Électoral College, ses opposants n'ont pas triché et il n'y a aucune preuve de fraude même de près assez importante pour avoir changé le résultat dans n'importe quel État.

Nous laisserons de côté les affirmations subjectives de Trump concernant ses procès en justice.

L'Europe et l'aide à l'Ukraine

Trump a de nouveau affirmé que les pays européens ne faisaient pas leur part en ce qui concerne l'aide à l'Ukraine. Il a déclaré : “Avec l'Ukraine, nous sommes pour 250 milliards de dollars et ils sont pour environ 71 milliards de dollars”.

Vérifiez d'abord : L'affirmation de Trump est fausse. Jusqu'en juin, les pays européens avaient engagé et fourni plus d'aide à l'Ukraine que les États-Unis pendant et juste avant le début de l'invasion russe en début d'année 2022, selon les données du think tank allemand Kiel Institute for the World Economy.

Le Kiel Institute, qui suit de près l'aide à l'Ukraine, a trouvé que, de fin janvier 2022 (juste avant l'invasion russe en février 2022) à juin 2024, l'Union européenne et les pays européens individuels avaient engagé un total d'environ 205 milliards de dollars en aide militaire, financière et humanitaire à l'Ukraine, comparativement à environ 108 milliards de dollars engagés par les États-Unis. L'Europe a également dépassé les États-Unis en aide effectivement allouée à l'Ukraine - définie par l'institut comme de l'aide soit livrée, soit spécifiée pour livraison - à environ 121 milliards de dollars pour l'Europe comparativement à environ 82 milliards de dollars pour les États-Unis.

Les États-Unis ont dépassé l'Europe en aide militaire effectivement allouée, mais de justesse - environ 56,42 milliards de dollars contre 56,35 milliards de dollars.

Il est important de noter qu'il est possible d'obtenir des totaux différents en utilisant une méthode différente. Mais l'affirmation de Trump selon laquelle les États-Unis ont engagé ou fourni beaucoup plus d'aide que l'Europe n'est pas vraie, quelle que soit la méthode utilisée.

Le commerce avec l'Europe

Trump a affirmé : “Si vous construisez une voiture aux États-Unis, vous ne pouvez pas la vendre en Europe. Vous ne pouvez tout simplement pas la vendre. C'est impossible”.

Vérifiez d'abord : Il n'est pas vrai qu'il est impossible de vendre une voiture américaine en Europe.

Selon un rapport de décembre 2023 de l'Association des Constructeurs Européens d'Automobiles, l'UE est le deuxième plus grand marché pour les exportations de véhicules américains, importées à hauteur de 271 476 véhicules américains en 2022, pour une valeur de près de 9 milliards d'euros. (Certains de ces véhicules sont fabriqués par des constructeurs automobiles européens dans des usines aux États-Unis.) L'Office statistique de l'UE, Eurostat, indique que les importations de véhicules américains ont atteint un pic historique en 2020, dernier exercice complet de Trump, pour une valeur d'environ 11 milliards d'euros.

Iran et financement des groupes terroristes

Se vantant de son bilan en matière d'Iran, Trump a affirmé : "Ils n'avaient pas d'argent pour Hamas, ils n'avaient pas d'argent pour Hezbollah, ils n'avaient pas d'argent pour aucun de ces instruments du terrorisme."

Vérification des faits : L'affirmation de Trump selon laquelle l'Iran n'avait "pas d'argent" pour les groupes terroristes pendant sa présidence est fausse. Le financement de l'Iran pour ces groupes a bien diminué pendant la deuxième moitié de son administration, en grande partie en raison de ses sanctions contre l'Iran qui ont eu un impact négatif majeur sur l'économie iranienne, mais le financement n'a jamais cessé entirely, comme l'ont déclaré à CNN quatre experts en juin. L'administration de Trump elle-même a déclaré en 2020 que l'Iran continuait à financer des groupes terroristes, dont Hezbollah.

L'administration Trump a commencé à imposer des sanctions à l'Iran à la fin de 2018, dans le cadre d'une campagne connue sous le nom de "pression maximale". Mais le secrétaire d'État nommé par Trump, Mike Pompeo, a lui-même déclaré en 2020 que l'Iran continuait à financer des groupes terroristes.

"Alors vous continuez à avoir, en dépit des demandes du leadership iranien pour que plus d'argent leur soit donné, ils utilisent les ressources qu'ils ont pour continuer à financer Hezbollah au Liban et menacer l'État d'Israël, financer des groupes chiites terroristes en Irak, toutes les choses qu'ils ont faites historiquement - en continuant à développer leurs capacités même si les gens à l'intérieur de leur propre pays souffrent", a déclaré Pompeo lors d'une interview en mai 2020, selon un transcript publié sur le site Web du département d'État.

Trump aurait pu dire de manière équitable que ses sanctions contre l'Iran avaient rendu la vie plus difficile pour les groupes terroristes (même si leur impact sur leurs opérations est incertain). Au lieu de cela, il a continué sa pratique de longue date d'exagérer même les réalisations légitimes.

Vous pouvez lire une vérification des faits plus détaillée en juin ici.

Les achats chinois de pétrole iranien

Trump a répété son affirmation habituelle selon laquelle il avait réussi à mettre la pression sur la Chine pour qu'elle cesse d'acheter du pétrole à l'Iran.

"L'Iran était fauché parce que je disais à la Chine : 'Si vous achetez de l'Iran...' C'est tout au sujet du pétrole, c'est là que l'argent est. '...Si vous achetez du pétrole à l'Iran, vous n'allez pas faire affaire avec les États-Unis.' Et je le pensais, et ils ont dit : 'Nous passerons', et ils n'ont pas acheté de pétrole."

Vérification des faits : L'affirmation de Trump est fausse. Les importations chinoises de pétrole iranien ont brièvement chuté sous Trump en 2019, année où l'administration Trump a fait un effort concerté pour dissuader de telles acquisitions, mais elles n'ont jamais cessé - et ont ensuite augmenté sharply pendant que Trump était encore président. "L'affirmation est fausse parce que les importations chinoises de brut iranien n'ont pas cessé du tout", a déclaré Matt Smith, analyste principal en pétrole pour les Amériques chez Kpler, une société de renseignement sur le marché, en novembre, lorsque Trump a fait une affirmation similaire.

Les statistiques officielles de la Chine n'ont enregistré aucun achat de brut iranien lors du dernier mois partiel de Trump en fonction, janvier 2021, et également aucun pendant la plupart du premier année de Biden à la présidence. Mais cela ne signifie pas que les importations chinoises ont réellement cessé ; les experts du secteur disent qu'il est largement connu que la Chine a utilisé une variété de tactiques pour masquer ses importations continues de l'Iran. Smith a déclaré que le brut iranien était souvent reconnu dans les données chinoises comme provenant de Malaisie ; les navires peuvent voyager depuis l'Iran avec leurs transpondeurs désactivés et les rallumer lorsqu'ils sont proches de la Malaisie, ou transférer le pétrole iranien à d'autres navires.

Ali Vaez, directeur du projet Iran au sein du Groupe de crise international, a déclaré dans un email de novembre : "La Chine a considérablement réduit ses importations d'Iran d'environ 800 000 barils par jour en 2018 à 100 000 en fin 2019. Mais au moment où Trump a quitté ses fonctions, elles étaient remontées à environ 600 000-700 000 barils."

Les baisses d'impôts de Trump

Trump a répété son affirmation habituelle selon laquelle ses coupes fiscales, dans le cadre de la loi de 2017 sur la réduction des impôts et des emplois, étaient "la plus grande baisse d'impôts" jamais consentie.

Vérification des faits : Trump a tort. Les analyses ont montré que sa loi sur la réduction des impôts n'était pas la plus importante de l'histoire, que ce soit en pourcentage du produit intérieur brut ou en dollars constants ajustés à l'inflation.

La loi a apporté de nombreux changements permanents et temporaires au code fiscal, notamment la réduction des taux d'imposition sur les sociétés et les revenus individuels.

Dans un rapport publié plus tôt cette année, le Bureau du budget du Congrès a examiné l'ampleur des baisses d'impôts adoptées entre 1981 et 2023. Il a constaté que deux autres lois sur les baisses d'impôts étaient plus importantes - le paquet de 1981 de l'ancien président Ronald Reagan et la législation signée par l'ancien président Barack Obama qui a prolongé les baisses d'impôts adoptées pendant l'administration de l'ancien président George W. Bush.

Le BPC a mesuré la taille des baisses d'impôts en examinant les effets sur les recettes des lois en pourcentage du produit intérieur brut - c'est-à-dire la quantité de recettes fédérales que les lois ont réduites en pourcentage de l'économie - sur une période de cinq ans. La baisse d'impôts de Reagan en 1981 et l'extension de la baisse d'impôts d'Obama en 2012 étaient respectivement de 3,5 % et 1,7 % du PIB. La baisse d'impôts de Trump en 2017, quant à elle, était estimée à environ 1 % du PIB.

Le Comité pour un Budget Fédéral Responsable, un groupe de surveillance fiscale, a découvert en 2017 que le cadre des baisses d'impôts de Trump serait le quatrième plus important depuis 1940 en dollars ajustés à l'inflation et le huitième plus important depuis 1918 en pourcentage du produit intérieur brut.

Équipement militaire et Afghanistan

Après avoir discuté de l'état de l'équipement militaire américain, Trump a déclaré : "Nous avons rendu $85 milliards de cet équipement à l'Afghanistan, si vous pouvez le croire. Nous leur avons donné $85 milliards."

Faits premiers : Le chiffre de $85 milliards de Trump est faux. Bien que une quantité significative d'équipement militaire que les États-Unis avaient fourni aux forces afghanes ait été effectivement abandonnée aux talibans lors du retrait américain, le département de la Défense a estimé que cet équipement valait environ $7,1 milliards - une partie de l'équipement d'une valeur d'environ $18,6 milliards fourni aux forces afghanes entre 2005 et 2021. Et certains de l'équipement laissé sur place avait été rendu inopérable avant le retrait des forces américaines.

Comme d'autres vérificateurs de faits l'ont expliqué précédemment, le "chiffre de $85 milliards" est une approximation (il est plus proche de $83 milliards) du montant total d'argent que le Congrès a alloué pendant la guerre à un fonds soutenant les forces de sécurité afghanes. Une minorité de ce financement était destinée à l'équipement.

La situation avant le "Droit de essai"

Trump a affirmé que avant qu'il ne signe une loi sur le "Droit de essai" en 2018 pour donner aux patients en phase terminale un accès plus facile aux médicaments expérimentaux qui n'ont pas encore été approuvés par la Food and Drug Administration, de tels patients n'auraient eu aucun recours s'ils n'avaient pas l'argent pour voyager à l'étranger.

Il a déclaré : "Vous savez, les gens - s'ils ont de l'argent, ils iront en Asie, ils iront en Europe. S'ils n'ont pas d'argent, ils rentreront chez eux et mourront. C'est ce qui se passait, ils rentraient chez eux et mouraient."

Faits premiers : Il n'est pas vrai que les patients en phase terminale devraient simplement rentrer chez eux et mourir sans avoir accès aux médicaments expérimentaux ou devoir se rendre dans des pays étrangers pour de tels traitements jusqu'à ce que Trump signe la loi sur le "Droit de essai". Avant la loi, les patients devaient demander la permission au gouvernement fédéral pour accéder aux médicaments expérimentaux - mais le gouvernement disait presque toujours oui.

Scott Gottlieb, qui a servi comme commissaire de la FDA sous Trump, a déclaré au Congrès en 2017 que la FDA avait approuvé 99 % des demandes de patients dans le cadre de son propre programme d'accès élargi.

"Les demandes d'urgence pour des patients individuels sont généralement accordées immédiatement au téléphone et les demandes non urgentes sont généralement traitées en quelques jours", a témoigné Gottlieb.

L'administration Biden et les procès de Trump

Trump a répété une affirmation qu'il a faite à plusieurs reprises lors de sa campagne - à savoir que l'administration Biden a orchestré une affaire criminelle de subversion électorale qui a été intentée contre lui par un procureur local du comté de Fulton, en Géorgie, une affaire de fraude criminelle qui a été intentée contre lui par un procureur local de Manhattan, et une action en justice civile qui a été intentée contre lui par le procureur général de l'État de New York.

Faits premiers : Cela est faux. Il n'y a aucune preuve que Biden ou son administration étaient derrière l'une de ces affaires. Aucun de ces officiels ne dépend du président ou même du gouvernement fédéral.

Le procureur général Merrick Garland a témoigné devant le Congrès début juin au sujet de l'affaire de Manhattan dans laquelle Trump a été reconnu coupable : "Le procureur district de Manhattan a compétence sur les affaires concernant la loi de l'État de New York, complètement indépendant du ministère de la Justice, qui a compétence sur les affaires concernant la loi fédérale. Nous ne contrôlons pas le procureur district de Manhattan. Le procureur district de Manhattan ne nous rend pas compte. Le procureur district de Manhattan prend ses propres décisions sur les affaires qu'il souhaite poursuivre dans le cadre de sa loi."

Comme il l'a fait lors de sa conversation avec Musk, Trump a répétément invoqué un avocat de l'équipe du procureur district d'Alvin Bragg de Manhattan, Matthew Colangelo, tout en faisant de telles affirmations ; Colangelo a quitté le département de la Justice en 2022 pour rejoindre le bureau du procureur district en tant que conseil principal de Bragg. Mais il n'y a aucune preuve que Biden avait quoi que ce soit à voir avec la décision d'emploi de Colangelo. Colangelo et Bragg étaient collègues dans le bureau du procureur général de l'État de New York avant que Bragg ne soit élu procureur district de Manhattan en 2021.

Les journalistes CNN Tami Luhby et William Montes ont contribué à cet article.

Dans le contexte de la discussion sur les fausses allégations, il est important de noter que même lorsque les politiques parlent de sujets comme l'immigration, leurs déclarations contiennent souvent des inexactitudes ou des exagérations. Les questions politiquement chargées telles que l'immigration voient régulièrement des déclarations trompeuses faites par divers responsables politiques, y compris des allégations sur le nombre de personnes entrant illégalement dans le pays ou les origines des migrants.

