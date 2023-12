Vérification des faits : Les juges de la Cour suprême du Colorado sont-ils "non élus", comme le prétend le parti démocrate ?

"Nous avons besoin d'élections dans lesquelles nous pouvons avoir confiance, dans lesquelles nous pouvons croire", a déclaré Vivek Ramaswamy, candidat du GOP à l'élection présidentielle, lors d'un événement de campagne à Mason City, dans l'Iowa. "Cela signifie que des juges non élus ne vont pas décider, bon gré mal gré, à travers l'État, qui sera inscrit sur le bulletin de vote et qui ne le sera pas.

Le représentant du parti démocrate de Floride, Mike Waltz, a également critiqué les "juges non élus" pour avoir rendu une décision "infâme" dans un message publié sur les réseaux sociaux mercredi. Et le sondeur de Trump, Jim McLaughlin, a déclaré à Politico que l'affaire avait été tranchée par "une bande de juges non élus et de gauche". Le lieutenant-gouverneur du Missouri, Mike Kehoe, a également déclaré que des "juges libéraux non élus" ne devraient pas déterminer qui peut devenir président.

Les faits d'abord :ces commentaires ne sont pas tout à fait exacts. Au Colorado, les juges de la Cour suprême sont d'abord nommés par les gouverneurs, mais doivent ensuite se présenter devant les électeurs lors d'élections de maintien en fonction dans l'État. Les électeurs du Colorado ont précédemment choisi de conserver les quatre juges qui faisaient partie de la majorité de 4-3 qui s'est prononcée contre M. Trump.

Les sept juges de la haute cour de l'État ont été nommés par des gouverneurs démocrates, ce qui a été critiqué par la campagne de M. Trump après la décision.

Les juges sont nommés pour un premier mandat de deux ans, après quoi les électeurs du Colorado décident, par un vote par oui ou par non, de les garder pour un nouveau mandat de dix ans, conformément à la législation de l'État. Cette procédure diffère de celle en vigueur dans certains États, où les juges se présentent face à un candidat judiciaire opposé.

Six des sept juges du Colorado ont remporté les élections de maintien en fonction à l'échelle de l'État. Le septième a été nommé en 2021 et sera soumis au vote l'année prochaine.

Selon l'opinion majoritaire dans l'affaire Trump, la juge Melissa Hart a été maintenue en 2020 avec 75 % des voix, le juge Richard Gabriel a été maintenu en 2018 avec 74 %, le juge William Hood a été maintenu en 2016 avec 71 % et la juge Monica Márquez a été maintenue en 2014 avec 68 %.

Parmi les dissidents, le juge en chef Brian Boatright a été maintenu en 2014 avec 69 % des voix et le juge Carlos Samour a été maintenu en 2020 avec 73 %. La juge Maria Berkenkotter, également dissidente, a pris ses fonctions en 2021 et sera soumise à l'élection l'année prochaine, tout comme les juges Boatright et Márquez qui arrivent au terme de leur mandat de 10 ans.

Source: edition.cnn.com