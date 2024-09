Verena Kerth et Marc Terenzi résolvent leur désaccord.

En juillet, Verena Kerth et Marc Terenzi ont mis fin à leur relation, visiblement pas dans les meilleurs termes. Depuis, ils se lancent des accusations sévères dans l'espace public. Des rapports font état d'éclats d'ivresse et même d'instances de violence.

Verena Kerth a confié à Bild qu'elle avait décidé de mettre fin à leur relation après une journée où Marc Terenzi était ivre et avait détruit leur logement. "Je l'ai mis dehors car il était ivre en après-midi et avait tout saccagé en se comportant de manière folle. Je savais que si je le laissais partir à ce moment-là, je ne le laisserais pas revenir", a-t-elle déclaré, décrivant le tournant dans leur relation. Elle a affirmé que son problème d'alcool avait empiré, devenant "horrible". Il était "ivre tous les jours", et elle a même trouvé des bouteilles de vodka cachées dans ses chaussures.

Verena avait discuté du problème d'alcool de son ancien fiancé avec RTL en août. "Marc a des problèmes d'alcool depuis longtemps. J'ai cru que je pouvais le sauver, mais c'était idiot. Après chaque rechute, après chaque fois que je voulais le quitter, il promettait de chercher de l'aide - mais il retombait dans ses vieux travers", a-t-elle admis, attribuant sa décision de rester avec lui à l'amour et à la peur.

Terenzi reconnaît ses éclats

Un ami de Terenzi a confirmé à une station de Cologne qu'il avait suivi une cure de désintoxication. En 2019, il avait ouvertement partagé ses luttes avec l'alcool dans une interview à RTL, admettant qu'il consommait jusqu'à 2 litres de vodka par jour.

L'alcool a été un facteur dans leurs disputes, qui ont souvent fait la une des journaux, a admis Terenzi à Bild. "C'est vrai que je devenais bruyant quand j'avais bu. Nous avions beaucoup de stress vers la fin de notre relation, et Verena savait comment me pousser à bout et me provoquer", a-t-il affirmé, selon le journal.

"Verena m'a attaqué"

Terenzi nie les rumeurs de violences physiques lors de ses éclats. Alors que Kerth fait référence à des "enquêtes en cours" comme raison pour laquelle elle ne peut pas commenter les allégations de violence dans leur relation, Terenzi rétorque : "Je ne l'ai jamais frappée. En fait, c'était l'inverse ! Verena m'a attaqué. Elle était violente physiquement."

Il affirme qu'il y a des preuves photographiques pour étayer ses allégations. "J'avais un co

