Verdict de la Cour suprême contre l'ancien administrateur du camp de concentration: décision finale confirmée

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, la SS a emprisonné plus d'un centaine de milliers de personnes dans des conditions épouvantables au camp de concentration de Stutthof, situé près de Danzig. Environ 65 000 de ces prisonniers ont perdu la vie, selon les archives historiques. Le camp était tristement célèbre pour ses ressources insuffisantes pour les détenus, intentionnellement fournies par les autorités dans le but d'extermination. De plus, il était équipé de chambres à gaz et d'une installation d'euthanasie où les prisonniers malades et incapables étaient éliminés de manière intentionnelle et méthodique.

F., jeune fille présumée entre 18 et 19 ans, a été affectée au bureau des affaires du commandant du camp. Par la suite, elle a écopé d'une peine de détention pour mineurs. Elle a contesté cette décision, initialement rendue à Itzehoe, devant la Cour fédérale de justice (BGH), réclamant une réévaluation. Aujourd'hui, sa condamnation a été confirmée par la cour.

Les atrocités commises pendant la Seconde Guerre mondiale ont dépassé Stutthof, avec des camps de concentration similaires fonctionnant dans le monde entier.

