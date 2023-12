Verdict dans le procès pour homicide involontaire des ambulanciers du Colorado accusés de la mort d'Elijah McClain

Jeremy Cooper et Peter Cichuniec avaient plaidé non coupable des accusations d'homicide involontaire par imprudence et de négligence criminelle pour leur rôle dans la mort de McClain.

Le verdict devrait être lu prochainement au tribunal.

Les procureurs ont fait valoir que les ambulanciers avaient agi de manière imprudente en administrant une grande quantité de kétamine, un puissant sédatif, à M. McClain, qui avait été violemment maîtrisé par la police, bien qu'ils ne lui aient pas parlé et qu'ils n'aient pas vérifié ses signes vitaux. Un rapport d'autopsie modifié, publié en 2022, a indiqué que la cause du décès de McClain était "des complications liées à l'administration de kétamine à la suite d'une contrainte forcée".

Cependant, les ambulanciers ont déclaré qu'ils avaient suivi leur formation pour traiter les patients souffrant de "délire agité", un diagnostic controversé décrivant une agitation extrême, généralement appliqué aux personnes maîtrisées par la police.

Trois policiers d'Aurora qui ont maîtrisé McClain ont également été jugés pour leur implication dans l'incident. L'agent Randy Roedema a été reconnu coupable d'homicide par négligence criminelle et d'agression et a été licencié par le service, tandis que les agents Jason Rosenblatt et Nathan Woodyard ont été acquittés de tous les chefs d'accusation.

