- Verdi vise à résister à une éventuelle prise de contrôle de Commerzbank.

Syndicat Verdi a pris une position ferme contre la potentielle acquisition de Commerzbank par son rival italien Unicredit. Dans une interview avec "Handelsblatt", le secrétaire de Verdi et membre du conseil de surveillance de Commerzbank, Stefan Wittmann, a exprimé leur détermination en déclarant : "Nous lutterons avec tous les outils à notre disposition". Wittmann a fait référence à la prise de contrôle de Unicredit en 2005 de la Hypo-Vereinsbank de Munich, qui a entraîné des licenciements massifs et le transfert de nombreuses compétences à Milan. Il a exprimé leur souhait d'éviter le même destin que la Hypo-Vereinsbank. Wittmann a appelé le gouvernement allemand à intervenir, déclarant : "Le gouvernement allemand doit maintenant montrer une action décisive et utiliser ses douze pour cent restants pour empêcher toute acquisition préjudiciable de Commerzbank". Il ne faudrait pas que "les décisions importantes concernant le financement de la nation industrielle lourde de l'Allemagne soient prises à l'avenir à Milan".

Initialement, l'entrée d'Unicredit a suscité des spéculations sur une potentielle acquisition de Commerzbank. Les Italiens ont profité de la vente de parts annoncée par le gouvernement fédéral et ont également acheté des parts sur le marché ouvert. Au total, les Italiens possèdent actuellement environ neuf pour cent des parts de Commerzbank et cherchent à obtenir l'approbation de l'autorité de surveillance pour augmenter leur participation au-dessus du seuil de 9,9 pour cent. Commerzbank emploie environ 42 000 personnes.

Le secteur financier bruisse de spéculations sur une potentielle prise de participation majoritaire d'Unicredit dans Commerzbank. Si cette acquisition est approuvée, elle pourrait entraîner un transfert du pouvoir décisionnel du secteur financier allemand vers le secteur financier italien. Les syndicats allemands, comme Verdi, s'opposent fortement à cette prise de contrôle potentielle en raison de son impact potentiel sur l'effectif de Commerzbank et son statut de poids lourd industriel en Allemagne.

