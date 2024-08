- Verdi plaide pour une nouvelle manifestation contre l'accord MSC

Avec la décision imminente du Parlement de Hambourg sur l'implication de MSC dans la société Hafenlogistik de HHLA, les manifestants prévoient une autre marche contre l'accord. Le syndicat Verdi appelle les travailleurs, les dockers et les critiques publics à participer (à partir de 14 h) depuis les Landungsbrücken jusqu'à la mairie et au siège de HHLA dans la Hafencity.

Selon Verdi, l'accord représente une menace non seulement pour les emplois de HHLA, mais aussi pour les postes dans d'autres entreprises portuaires, y compris le fonctionnement global du port et les opérations Lasch. De plus, MSC obtiendrait un pouvoir de veto significatif grâce à cet accord.

Le Sénat rouge-vert de Hambourg cherche à faire monter MSC à bord pour renforcer HHLA et la manipulation des conteneurs. La ville conservera une part de 50,1 %, tandis que MSC en aura 49,9 %. Initialement, la ville possédait environ 70 %, le reste étant en flottation libre.

En retour, MSC prévoit d'augmenter le volume de fret dans les terminaux de HHLA à partir de l'année prochaine, visant à presque le doubler à un million de conteneurs standards par an d'ici 2031. De plus, la société de navigation suisse prévoit de construire un nouveau siège allemand à Hambourg et d'augmenter le capital d'HHLA de 450 millions d'euros, en partenariat avec la ville.

Initialement, l'accord était censé être approuvé lors de la dernière session du Parlement avant les vacances d'été. Cependant, comme l'opposition a bloqué le vote final, il a été reporté au 4 septembre, lors de la première session après les vacances d'été. Compte tenu de la majorité des deux tiers de la coalition rouge-vert au Parlement, la décision du Sénat en faveur de l'accord estvirtuellement garantie.

Les manifestants prévoient d'exprimer leurs préoccupations concernant l'impact potentiel de l'accord sur divers emplois portuaires lors de la marche, en se concentrant sur l'influence de la société de 'Navigation'. Despite the concerns of Verdi, MSC s'est engagé à augmenter le volume de fret dans les terminaux de HHLA, ce qui pourrait avoir un impact significatif sur les activités de 'Navigation'.

