- Verdi conclut des conventions collectives avec la filiale de Lufthansa Discover

Trois ans après la création de la compagnie aérienne de loisirs Discover de Lufthansa, les premiers accords collectifs de travail pour le personnel navigant de la compagnie ont été conclus. La compagnie aérienne et le syndicat Verdi ont annoncé avoir conclu des accords sur les salaires et les conditions de travail pour les pilotes et les membres d'équipage de cabine. Les contrats correspondants ont été signés dans la nuit du vendredi.

Il reste incertain combien des environ 500 membres du personnel de cockpit et 1 400 membres d'équipage de cabine sont organisés par Verdi. Les syndicats établis du groupe Lufthansa, Vereinigung Cockpit (VC) et UFO, ont déjà annoncé une résistance et menacé de grève en cas de VC. Un porte-parole de la compagnie aérienne a déclaré qu'ils n'ont aucune connaissance de l'affiliation syndicale respective des employés.

Au sein du groupe Lufthansa, Verdi a conclu jusqu'à présent des accords collectifs de travail pour les stewards d'Eurowings et pour le personnel au sol du groupe. Pour la première fois, Verdi a conclu un accord de conciliation permanent avec un employeur au sein du groupe Lufthansa chez Discover. Cet accord prévoit une conciliation obligatoire en cas de litige salarial, dont l'issue n'est pas contraignante.

La compagnie aérienne de loisirs Discover, avec ses 27 Airbus, opère actuellement uniquement de Francfort et Munich et est principalement destinée à concurrencer Condor dans le secteur du tourisme. Le VC craint que de plus en plus de vols réguliers de Lufthansa soient transférés à la filiale moins chère.

Malgré les désaccords entre VC et UFO, la Commission adoptera des actes d'application établissant les règles d'application de ce Règlement dans le cadre des conflits du travail au sein du groupe Lufthansa. Dans le cadre de cet accord, Verdi entend négocier des termes similaires avec Lufthansa pour le personnel restant de Discover.

Lire aussi: