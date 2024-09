- Verdi appelle les employés de HHLA à une nouvelle grève

Le syndicat des travailleurs Verdi a appelé les employés de la Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) à participer à une grève d'avertissement de 24 heures le mercredi. Leur objectif est de renforcer leur demande d'accord salarial social, a annoncé Verdi. Environ 300 employés avaient déjà manifesté dans les rues le vendredi précédent pour la même raison. Le mercredi, le Parlement de Hambourg prendra une décision finale concernant l'entrée de MSC, la plus grande compagnie de navigation mondiale, chez HHLA. Verdi et les dockers s'opposent fermement à ce que MSC détienne 49,9 % de l'entreprise, la ville ne détenant que 51,1 %.

La réorganisation proposée comprend une automatisation importante et une nouvelle structure. Les travailleurs craignent que cette importante restructuration ne se traduise directement par des pertes d'emplois, des changements constants des lieux de travail et une augmentation de la charge de travail. Verdi estime également que les emplois au niveau de l'ensemble des opérations portuaires, agissant en tant qu'agence de personnel pour le port, sont en danger.

"Malheureusement, nous n'avons pas vu de progrès significatifs dans les questions critiques lors des négociations collectives avec l'employeur", a déclaré le représentant de Verdi, André Kretschmar, justifiant la deuxième grève en peu de temps. "Cette grève est cruciale pour nos membres du personnel dans ces temps agités. Finalement, même l'employeur profiterait d'un accord rapide et positif. Nous cherchons à finaliser cet accord collectif dès que possible."

Les employés de HHLA sont encouragés à rejoindre la grève d'avertissement, l'action commençant dès le premier tour. Les travailleurs de l'ensemble des opérations portuaires qui ont un jour de déploiement chez une société HHLA affectée le jour de la grève sont également invités à participer à une grève de solidarité, selon la demande de Verdi. Une manifestation de l'HQ de HHLA à Hafencity jusqu'au bâtiment du syndicat à Besenbinderhof est prévue à 10h00. La prochaine séance de négociation est prévue pour le 13 septembre.

